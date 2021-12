Havelland

Beleidigt, bedroht, angegriffen – in den vergangenen Wochen häuften sich im Havelland Attacken auf Polizeibeamte im Dienst. Insbesondere in Falkensee kam es zu mehreren Angriffen, bei denen insbesondere alkoholisierte Bürger sich handgreiflich gegen die Polizei widersetzten. Vor wenigen Tagen erst gab ein 50-jähriger Autofahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle statt anzuhalten Gas und fuhr direkt auf einen Polizisten zu, der sich nur durch einen Sprung zur Seite retten konnte. Der 50-Jährige stand ebenfalls unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol.

Tendenz solcher Angriffe im Havelland war zuletzt rückläufig

Ob es sich bei diesen Vorfällen lediglich um eine Momentaufnahme, oder aber um eine steigende Tendenz handelt, ist nur schwer einzuschätzen. Die Pressesprecherin der Polizeidirektion West, Stefanie Wagner-Leppin, erklärt auf MAZ-Anfrage, dass die Gesamtfallzahlen der polizeilichen Kriminalstatistik für den „Widerstand gegen und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen“ für das laufende Jahr noch nicht vorliegen. Im vergangenen Jahr waren im Havelland 55 solcher Fälle registriert worden. 2019 waren es noch 69 Fälle gewesen. Wie Wagner-Leppin jedoch andeutet, setze sich der erkennbare rückläufige Trend „nach jetzigem Stand auch in diesem Jahr fort“. Erfasst werden in der Statistik nicht nur Vorfälle, die sich gegen Vollstreckungsbeamte der Polizei richten, sondern auch gegen sogenannte „gleichstehende Personen“. Zu ihnen zählen unter anderem die Rettungskräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst.

Angehende Polizisten werden in der Ausbildung auf Situationen vorbereitet

Wie Tom Franke von der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg, die in Oranienburg (Oberhavel) ansässig ist, erklärt, werden sowohl alle angehenden Polizisten während der Ausbildung als auch alle bereits im Dienst befindlichen Polizeibeamten in regelmäßigen Fortbildungen auf gefahrenträchtige Situationen vorbereitet und speziell dafür ausgebildet. „Das Hauptaugenmerk liegt dabei allerdings vor allem auf der Vermeidung konfliktbehafteter Situationen“, wie er betont.

Neben theoretischen Grundlagen werden die angehenden Beamten mit praktischen Trainings und Rollenspielen für kritische Situationen sensibilisiert. „Diese erstrecken sich von Kommunikationstrainings über das Üben von Selbstverteidigungstechniken auf der Matte bis hin zum Einsatz der Schusswaffe in der Raumschießanlage“, so Franke. Darüber hinaus spielen die Ausbildung im Konfliktmanagement und der Konfliktbewältigung eine große Rolle. In einer mehrtägigen Schulung lernen Polizeianwärter dabei unter anderem, „ihre eigenen Emotionen zu erkennen und situationsangemessen zu kontrollieren mit dem Ziel, professionelles polizeiliches Handeln zu gewährleisten“, so Franke. „Mithilfe von Fragetechniken werden die zukünftigen Polizeibeamtinnen und –beamten geschult, bewussten Einfluss auf den Verlauf von Eskalationssituationen zu nehmen“. Im Anschluss an die ganz unterschiedlichen Übungsszenarien, die dabei umgesetzt werden, würden die Handlungen dann gemeinsam reflektiert, ebenso wie die Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Konflikt- sowie auch Deeskalationsverhalten der Beteiligten. Diese – gemeinsame – Reflektion sei „ein wesentlicher Bestandteil der Polizeiausbildung an der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg“, betont Tom Franke.

In Fortbildungen werden vor allem Deeskalationsstrategien trainiert

Im Rahmen von Fortbildungen trainieren die fertig ausgebildeten Polizisten unterdessen regelmäßig unter anderem Szenarien, bei denen mit Hilfe von Selbstverteidigungstechniken und polizeilichen Einsatzmitteln Angriffe abgewehrt werden. „Der Fokus liegt jedoch auch hier verstärkt im Bereich der Vermeidung von Eskalationen, sodass Abwehrstrategien lediglich als letztes Mittel zur Anwendung kommen müssen.“

Handlungsempfehlungen für Zeugen von kritischen Situationen

Wie sollen sich indes jedoch nun Bürger verhalten, die Zeugen einer brenzligen Situation, ohne Einsatzkräfte vor Ort, werden? Mit sechs Regeln für mehr Zivilcourage hält die Polizei für solche Fälle Handlungsempfehlungen bereit. Sie ermutigt dazu, einzugreifen, wenn eine Situation merkwürdig erscheint, ohne sich jedoch dabei selbst in Gefahr zu begeben. Dazu zählt unter anderem, auf Distanz zum Täter zu bleiben, diesen nicht zu duzen und stattdessen das Opfer direkt anzusprechen. Die Polizei solle unter der Rufnummer 110 alarmiert und zu Hilfe geholt werden, umstehende Mitbürger gezielt angesprochen und zur Unterstützung aufgefordert werden. Wichtig ist zudem, sich Tätermerkmale einzuprägen, die Situation genau zu beobachten und auch auf vermeintliche Nebensächlichkeiten zu achten. Regel Nummer 5: Kümmern um das Opfer einer Straftat. Verletzte Personen sollten unverzüglich Hilfe erfahren, der Rettungsdienst unter der 112 alarmiert werden. Die sechste und letzte Regel lautet: Als Zeuge eine entsprechende Aussage tätigen, um bei der Aufklärung von Straftaten zu helfen. Viele Täter würden ohne Strafe davon kommen, weil sich Zeugen nicht bei der Polizei melden. Auf der Website www.aktion-tu-was.de hat die Polizei all diese Hilfestellungen und Informationen ausführlich aufbereitet und weist auch darauf hin, dass „wir alle von Gesetzes wegen verpflichtet sind, bei einer Straftat nach unseren Möglichkeiten einzugreifen. Jeder von uns trägt Verantwortung dafür, dass das Zusammenleben in unserer Gesellschaft friedlich und zivilisiert verläuft“.

