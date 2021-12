Havelland: Neue Corona-Regeln für das täglich Leben

Havelland

Die an die aktuelle Lage angepassten, neue Corona-Regeln gelten seit Mittwoch auch im Havelland. Nachdem die brandenburgische Landesregierung am Dienstag dieser Woche weitere Änderungen der zweiten Sars-Cov-2-Eindämmungsverordnung beschlossen hat, müssen sie jetzt in den einzelnen Regionen umgesetzt werden, wie die Landkreisverwaltung mitteilt.

Brandenburg setzt damit weitere Maßnahmen um, auf die sich Bund und Länder am 2. Dezember verständigt hatten. Die geänderte Corona-Verordnung gilt zunächst bis 11. Januar des kommenden Jahres. Die bisherigen Schutzmaßnahmen bestehen laut der aktuellen Eindämmungsverordnung fort. Dazu zählen das Abstandsgebot im öffentlichen Raum und die Maskenpflicht an Schulen. Auch die 2G-Regel ist weiterhin aktuell, unter anderem im Einzelhandel, in Gaststätten und Hotels, bei Kulturveranstaltungen wie im Theater und in Kinos sowie bei körpernahen Dienstleistungen wie dem Besuch des Friseurs.

Ausgangsbeschränkung in Hotspot-Regionen

Eine nächtliche Ausgangsbeschränkung für Ungeimpfte in sogenannten Hotspot-Regionen gilt auch weiterhin ab einer Inzidenz von 750 an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Neu geregelt sind in der Eindämmungsverordnung die Zusammenkünfte im privaten und öffentlichen Raum. Treffen von ausschließlich Geimpften und Genesenen sind in geschlossenen Räumen mit bis zu 50 und unter freiem Himmel mit bis zu 200 gleichzeitig Anwesenden zulässig.

Zusammenkünfte im privaten und öffentlichen Raum, an denen nicht ausschließlich geimpfte oder genesene Personen teilnehmen, sind nur mit Angehörigen des eigenen Haushalts und höchstens zwei weiteren Personen eines anderen Haushalts zulässig. Kinder bis 14 Jahre sind von dieser Regelung ausgenommen. Diskotheken und Clubs müssen schließen. Das gilt allerdings nicht für Pubs, die den Gaststätten zugeordnet sind.

Neue Altersgrenze 2G-Zutrittsgewährung

Weiterhin sind Großveranstaltungen nur noch mit einer maximalen Teilnehmerzahl von 1000 Gästen möglich. Darüber hinaus obliegt es den Landkreisen per Allgemeinverfügung Ansammlungen von Personen am Silvester-und Neujahrstag sowie die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen auf öffentlichen Plätzen zu regeln, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

Bei der 2G-Zutrittsgewährung gibt es eine neue Altersgrenze: Statt wie bisher Kinder unter zwölf Jahren haben ab Mittwoch alle Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr ohne Testnachweis Zutritt zu 2G-Bereichen, auch wenn sie nicht geimpft oder genesen sind.

Gemeinsames Singen nur mit Abstand

Zudem ist der gelbe Impfpass für den Nachweis des Impfstatus nicht mehr ausreichend. Deshalb müssen Impf-und Genesenennachweise als digitales Covid-Zertifikat in elektronischer oder gedruckter Form vorgezeigt werden. Diese sind in Apotheken kostenfrei erhältlich.

Weihnachtsgottesdienste sind nach wie vor möglich, allerdings auf der Grundlage eines individuellen Hygienekonzepts. Auch das gemeinsame Singen in geschlossenen Räumen ist mit der Einhaltung eines Abstands von mindestens zwei Metern laut ab sofort geltender Verordnung gestattet. Die aktuelle Eindämmungsverordnung ist auch im Internet abrufbar und dort nachzulesen.

Von MAZonline