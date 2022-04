Havelland: Online-Kurs an der Volkshochschule im Mai

Havelland

In zwei Online-Workshops bietet die Volkshochschule Havelland im Mai die Gelegenheit, sich von einem unabhängigen Finanzexperten über besondere Anlageformen an der Börse informieren zu lassen. Am 12.Mai ab 18 Uhr geht es dabei um Investments in „ET’s“. Eine Woche später, am 19. Mai ab 18 Uhr sind Immobilieninvestments an der Börse das Thema.

Interaktive Online-Workshops

In den jeweils dreistündigen interaktiven Online-Workshops stellt Betriebswirtschaftler Marco Gutekunst, derzeit Referent für internationale Kapitalmärkte beim Bundesverwaltungsamt, auch für Privatanleger mit kleinem Geldbeutel interessante Anlageformen vor: Mit „Export Traded Funds“ (ETF‘s) wird fondgebunden in ein diversifiziertes Aktienportfolio investiert.

Auch bei börsennotierten Beteiligungen an Immobilienfonds geht es darum, die Risiken und Kosten eines Investments durch Beteiligungsformen zu minimieren.

Workshops keine Anlageberatung

Beide Workshops sind keine Anlageberatung, sondern stellen die jeweiligen Anlageformen mit ihren Vor- und Nachteilen vor und geben Hinweise, wo sich Interessierte weiter informieren können. Die Veranstaltungen können von Zuhause aus über die Lernplattform vhsCloud wahrgenommen werden. Vor Kursbeginn werden die Zugangsdaten übermittelt.

Anmeldungen sind online, telefonisch oder per Mail möglich über www.vhs-havelland.de, 03321/403 67 18 oder vhs@havelland.de. Die Teilnahmegebühr beträgt in der Kleingruppe jeweils 13,73 Euro€.

Von MAZonline