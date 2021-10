Havelland: Planung für Weihnachtsmärkte mit 2 G und 3 G

Havelland

Ganz schön früh sei es noch, jetzt schon über die Adventszeit- und Weihnachtszeit zu sprechen, findet Bodo Oehme (CDU), Bürgermeister von Schönwalde-Glien. Planungen in den sieben Ortsteilen seiner Gemeinde gebe es allerdings bereits. „Das ist alles jedoch noch vorbehaltlich der Corona-Entwicklungen in den nächsten Wochen“, betont er.

Waldschule Pausin lädt ein

Der Auftakt der vorweihnachtlichen Stimmung in Schönwalde ist für den ersten Advent angedacht. So plant die Waldschule in Pausin am 27. November von 14 bis 18 Uhr einen Weihnachtsmarkt auf ihrem Gelände. Am 27. und 28. November will zudem der Kreativ-Verein in Schönwalde-Dorf einen Weihnachtsmarkt anbieten. Der Schulförderverein der Perwenitzer Grundschule plant für den zweiten Advent am 3. Dezember um 17 Uhr weihnachtliche Aktivitäten auf dem Schulhofgelände.

Angerweihnacht in Falkensee fällt aus

Im benachbarten Falkensee steht unterdes bereits fest, dass die traditionelle „Angerweihnacht“ rund um den Anger vis-a-vis des Rathauses in diesem Jahr ausfällt. Das ist weniger der Pandemie geschuldet als viel mehr den Bauarbeiten, die dort in den nächsten Wochen und Monaten geplant sind. „Baustelle und Weihnachtsmarkt, das passt nicht zusammen“, hatte Bürgermeister Heiko Müller (SPD) in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung mitgeteilt. Auch die sonst üblichen Konzerte des Gemischten Chors und des Kammerchors werden in diesem Jahr nicht stattfinden.

Den Weihnachtsmarkt von „Made in Falkensee“ in der Stadthalle wird es 2021 nicht geben. Quelle: Tanja M. Marotzke

Unterdessen kündigt die Evangelische Kirchengemeinde Neufinkenkrug ihren Adventsmarkt an der Finkenkruger Kirche am dritten Advent (12. Dezember) an.

Kunstmarkt im Heizhaus

Stattfinden soll auch der „Adventsmarkt am Heizhaus“. Dies sogar an zwei Wochenenden, dem dritten und vierten Advent (11. und 12. Dezember sowie 18. und 19. Dezember, jeweils 11 bis 17 Uhr). Geplant ist die Veranstaltung in den Räumen der Restaurierungswerkstatt Paul Bell in der Bahnhofstraße 49 b. Die Planung des Adventsmarktes läuft ebenfalls vorbehaltlich möglicher Einschränkungen durch Corona. An den beiden Wochenenden präsentieren Künstler und Kunsthandwerker ganz unterschiedliche Werke, von Malerei und Grafik über besondere Möbelstücke bis hin zu Kalendern, handgemachten Karten und Papierobjekten, Gestecken sowie Kreativarbeiten aus Holz und Keramik.

Wustermarker Pläne für Adventsmärkte

In der Gemeinde Wustermark laufen ebenfalls die Vorbereitungen für die Adventsmärkte. Im Ortsteil Elstal soll es am 27. November einen Weihnachtsmarkt geben, der vom Gemeindekirchenrat Elstal organisiert wird. Im Ortsteil Wustermark steht der Termin am 4. Dezember fest, organisiert vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Wustermark. Aufgebaut werden sollen Stände rund um den Brunnenplatz ab 10 Uhr, der Markt beginnt 14 Uhr und soll bis 18 Uhr andauern.

Weihnachtlicher Spaziergang in Ketzin

In der Havelstadt Ketzin ist für den 27. November von 15 bis 18 Uhr ein „Weihnachtlicher Spaziergang“ entlang der Rathausstraße vorgesehen. An mehreren Standorten werden Stände mit weihnachtlichem Angebot, sowohl kulinarisch als auch der Verkauf von Produkten, aufgestellt sein.

Ob in Friesack ein Weihnachtsmarkt stattfinden wird, ist indes noch nicht entschieden. Das teilte auf Anfrage Kristian Wendland vom Kulturausschuss mit, der die Veranstaltung sonst organisiert hat. „Es ist momentan schwer abzuschätzen angesichts der Corona-Zahlen“, sagt er.

Eindrücke von der Nauener Hofweihnacht 2019 Quelle: Stadt Nauen

Höhepunkt in Nauen war zur Adventszeit stets die Hofweihnacht. Aufgrund von Corona wird sie jedoch auch in diesem Jahr erneut nicht stattfinden. Die Verwaltung entschied, die Veranstaltung abzusagen. Doch ganz müssen die Nauener und ihre Gäste nicht auf heimelige Weihnachtsstimmung mit Zimtduft und Glühweingenuss in der Altstadt verzichten. Denn als Ersatz soll es am dritten Adventswochenende (11. und 12. Dezember) einen historischen Adventsmarkt an der Kirche auf dem Martin-Luther-Platz geben. Dort ließen sich Hygienemaßnahmen inklusive Eingangsbeschränkung mit eventueller 3-G-Kontrolle – je nach Infektionsgeschehen – sowie Abstandsregelung und Besuchersteuerung umsetzen, heißt es. Auch der Nauener Nachtwächter Wolfgang Wiech wird an dem Tag seine Runde durch die historische Altstadt gehen und Interessierten spannende Anekdoten und Wissenswertes über Nauen erzählen.

Keine Aktion in Dallgow-Döberitz

Gestrichen ist ein Weihnachtsmarkt indes in Dallgow-Döberitz, erklärt die Verwaltung auf MAZ-Anfrage. Auch lokale Adventsaktionen fallen aus. „Es ist schwierig, etwas vorzubereiten, wenn man nicht weiß, wie die Bedingungen sind“, sagt Yvonne Stroschke vom Blumenladen „Landblume“. Auch sie wird in diesem Jahr vor ihrer Haustür keine Aktion durchführen. „Das ist zu kompliziert, was da an Verantwortung und Auflagen auf mich als Veranstalter zukommen würde“, sagt sie.

In Brieselang ist die Entscheidung währenddessen noch nicht gefallen. „Wir überlegen, gemeinsam mit dem Verein ,Brieselang hilft’ auf dem Gelände der evangelischen Kirchengemeinde einen Weihnachtsmarkt durchzuführen“, sagt Bürgermeister Ralf Heimann (FW). Allerdings müssten dazu noch Absprachen getroffen werden, auch wegen der Stände, die dort vertreten sein sollen. Keinesfalls werde man den Weihnachtsmarkt, wie in der Vergangenheit, auf dem recht engen Rathausmarkt veranstalten – wegen Corona. Allerdings sei beabsichtigt, so Heimann, dass dort zumindest ein kleines Konzert mit fünf Drehorgel-Spielern stattfindet. Wann genau, das ist noch unklar.

Den Spandauer Weihnachtsmarkt wird es auch 2021 nicht in der Altstadt, sondern auf der Zitadelle geben. Quelle: Ralf Salecker

Gute Nachrichten für Weihnachtsmarktfreunde kommen unterdessen aus Spandau: Dort findet der auch bei vielen Havelländern enorm beliebte traditionelle Weihnachtsmarkt statt. Vom 26. November bis 23. Dezember sind Besucher dazu auf der Zitadelle eingeladen. Nach aktuellem Stand gilt dann die 2-G-Regel, die sich bei einem Eingang am Tor gut kontrollieren lasse.

