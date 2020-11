Havelland: Polizei sagt alle Codierungstermine ab

Havelland

Die für das Jahr 2020 noch geplanten Codierungstermine für Fahrräder und andere Gegenstände in der Polizeiinspektion Havelland können leider nicht durchgeführt werden. Betroffen sind alle Termine an den Standorten in Falkensee, Rathenow und Nauen bis einschließlich Dezember 2020. In Abhängigkeit der weiteren Entwicklung und der dementsprechend notwendigen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz können neue Codierungstermine frühestens im kommenden Jahr angeboten werden. Diese werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Von MAZonline