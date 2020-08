Havelland

Die Polizei sucht dringend nach dem Besitzer eines blauen Ford Modell Ka. Das Fahrzeug ist am 31. Juli in ziemlich ramponierten Zustand aus dem Rhin in der Nähe von Friesack/Zootzen gezogen worden. Dazu musste die Taucherstaffel der Feuerwehr Rathenow angefordert werden. Wie Stefan Scharschmidt von der Feuerwehr Friesack berichtete, sei das Fahrzeug über einen Meter tief unter der Wasseroberfläche gelegen.

Nach sechs Stunden

In der TV-Sendung „Täter-Opfer-Polizei“, die vom RBB ausgestrahlt wird, ist der Fall nun aufgegriffen worden. Denn nachdem das Fahrzeug nach sechs Stunden endlich an Land war, stellte sich heraus, dass nicht nur die Kennzeichen fehlten – auch die Fahrgestellnummer und andere Zeichen, die auf den Besitzer schließen lassen, waren unkenntlich gemacht worden.

Angler entdeckten Öl

Bei der Polizei wird der Fall als Umweltstraftat geführt. Denn wer Fahrzeuge in der Natur, noch dazu in einem Gewässer entsorgt, gefährdet die Umwelt. In diesem Fall sind zwei Angler misstrauisch geworden, die am Rhin angeln wollten. Sie entdeckten eine Öllache und riefen die Feuerwehr, die kurz danach den Wagen in der Tiefe ausmachen konnte.

Lohnt es sich überhaupt, Autos einfach abzustellen oder sogar zu versenken? Im Grunde nicht – Schrotthändler nehmen die Fahrzeuge in der Regel entgegen und zahlen unter Umständen sogar noch etwas dafür.

Was ist noch passiert?

Die fehlenden Kennzeichen und die Tatsache, dass an der Fahrgestellnummer manipuliert wurde, lasse vielmehr darauf schließen, dass mit dem Fahrzeug vorher noch etwas anderes passiert sein muss. Das könne ein Verkehrsunfall sein, bei dem sich der Wagenbesitzer möglichst schnell davon machen wollte – oder eine andere Straftat, bei der das Auto eine Rolle gespielt hat.

Suche nach Antworten

Detaillierte Erkenntnisse hat die Polizei nicht. Aus dem Grund wurde der Fall in die TV-Sendung gegeben. Oliver Lienig, der den Einsatz der Rathenower Taucherstaffel leitete, macht klar, dass es immer öfter vorkomme, dass Fahrzeuge, Maschinen oder anderer Müll in der Natur entsorgt werden. Das Auto im Rhin lag – so die Schätzungen – mehrere Wochen in dem Gewässer. Falls der Besitzer oder Eigentümer aus der Region stammt, hofft die Polizei auf Antworten. Wer hat einen blauen Ford K besessen, der irgendwann nicht mehr vorhanden war?

Dem Täter schreiben die Ermittler gute Ortskenntnisse zu. An die Stelle, wo der Wagen versenkt wurde, kommt man nur über Nebenstraßen und Feldwege hin.

Hohe Bußgelder

Die Umweltbehörden des Landes warnen: Müll illegal zu entsorgen – seien es Fahrzeuge oder andere Gegenstände – ist kein Kavaliersdelikt. Wer erwischt wird, muss mit hohen Bußgeldern rechnen .

Hinweise in der Sache nimmt die Polizeiinspektion Havelland unter der Telefonnummer 03322-2750 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von Joachim Wilisch