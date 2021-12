Havelland: Preise für Weihnachtsbäume stabil

Havelland

Alle Jahre wieder: Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie teuer werden deine Blätter? „Weihnachtsbäume kosten in diesem Jahr ähnlich viel wie im letzten“, sagt Liza Kemski, die in Falkensee mit ihrer Familie seit 30 Jahren Tannenbäume verkauft. Trotz Inflation, Lieferengpässen und steigender Transport- und Personalkosten sind die Preise stabil, unterstreicht auch Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger in einer Pressemitteilung.

Nach Verbandsangaben wird die besonders beliebte Nordmanntanne wie in der vergangenen Saison pro Meter zwischen 21 und 27 Euro kosten. Blautannen sind mit 12 bis 16 Euro günstiger, für Fichten werden 9 bis 12 Euro genommen. „Viele Bäume in Deutschland werden in Familienbetrieben direkt vermarktet, hier fallen im Gegensatz zum Einkauf beim Händler zum Beispiel keine höheren Transportkosten an“, sagt Saskia Blümel vom Verband.

Liza Kemski , elf Monate Polizistin, einen Monat Weihnachtsbaumverkäuferin im Familienbetrieb. Quelle: Ulrich Hansbuer

Die relativ große Preisspanne erklärt die Branchensprecherin auch mit der unterschiedlichen Qualität der Bäume. Und auf Qualität wird bei Familie Kemski besonders geachtet, denn alle Bäume, auch die, die an den Verkaufständen in Dallgow-Döberitz verkauft werden, stammen alle aus eigener Produktion. „Wir haben in Schleswig-Holstein etwa 50 Hektar, auf denen unsere Weihnachtsbäume für das Havelland wachsen. Das bedeutet aber auch das ganze Jahr über Arbeit“, so die Baumexpertin.

Nicht nur, dass die Flächen gepflegt werden müssen, auch die Bäume bedürfen ab und an eines wichtigen Handgriffs. „Die müssen geschnitten werden, damit sie eine perfekte Form bekommen“, erklärt die 31-jährige Tochter von Max Kemski, die im Hauptberuf Polizistin ist und in ihrem Jahresurlaub im Familienbetreib aushilft. Denn nur ein schöner Baum lasse sich auch gut verkaufen: „Der perfekte Baum ist aus Sicht der Kunden voll und schlank.“

Zwei Meter in zehn Jahren

Ein Weihnachtsbaum mit einer Größe bis zu zwei Metern braucht in der Regel zehn Jahre, dabei kommt jedes Jahr eine „Etage“ hinzu. Die Zweige werden dann an einer bestimmten Stelle abgeknipst, damit sich dort eine neue Verzweigung bildet – denn die Kunden wollen gerade Bäume. Die meisten Käufer am Falkenseer Stand gegenüber dem alten Herlitz-Center sind Stammkunden. „Wir kommen schon über 20 Jahre jedes Jahr“, sagt Kathrin Ulm aus Potsdam, die früher in Falkensee wohnte und greift sich zielsicher eine volle zwei-Meter-Nordmanntanne.

Noch auf der Suche: Kathrin Ulm aus Potsdam. Quelle: Ulrich Hansbuer

Wann kauft man am besten einen Weihnachtsbaum? „Manche kaufen ihren Baum sehr früh, andere erst kurz vorm Fest“, sagt Liza Kemski, für die seit 2013 Falkensee jedes Jahr zur zweiten Heimat wird: „Wer einen Weihnachtsbaum früh kaufen würde, kann ihn mit entsprechender Pflege vier bis sechs Wochen frisch halten.“ Und wie lagere ich am besten den Weihnachtsbaum? „Der Lagerstandort sollte kühl sein und die Luft nicht zu trocken, ein bisschen Wasser schadet auch nicht“, so die Baumexpertin.

Günstig, beliebt und schnell

Die Nordmanntanne, Deutschlands beliebtester Baum, würde am längsten halten und hält die Nadeln auch im Wohnzimmer nach dem Aufstellen problemlos zwei Wochen lang. Außerdem ist sie von allen Tannen die günstigste, da sie schneller wächst als die anderen. Besonders die Qualität der Bäume wäre in diesem Jahr sehr gut, so Kemski.

Gibt es in diesem Jahr einen neuen Weihnachtsbaum-Trend? Aus Sicht der Baumerzeuger-Verbandes falle auf, dass die Menschen beim Kauf zunehmend zu kleineren Bäumen tendieren. „Das könnte der Tatsache geschuldet sein, dass es immer weniger Wohnraum und mehr Singlehaushalte gibt als noch vor ein paar Jahren“, mutmaßt Blümel. Die durchschnittliche Baumgröße gehe in Richtung 1,50 bis 1,75 Meter, früher seien mehr große Bäume verkauft worden. „Für den Kunden ist es wichtig, dass der Baum schlank ist und wenig Platz wegnimmt.“ In Deutschland werden nach Verbandsangaben jährlich bis zu 25 Millionen Weihnachtsbäume verkauft.

Noch auf der Suche: Diana Pektin mit Töchterchen. Quelle: Ulrich Hansbuer

„In diesem Jahr hat es wenige Ausfälle gegeben: Den Sommer hat es genug geregnet, und wir hatten im Frühjahr nicht mit Spätfrösten zu kämpfen“, sagt Blümel. Rund 80 Prozent der Menschen entscheiden sich ihren Angaben zufolge in der Regel für eine Nordmanntanne – das weiß auch Liza Kemski in Falkensee zu berichten und schnappt sich den ausgesuchten Weihnachtsbaum von Regina und Manfred Roosch aus Staaken und netzt ihn ein.

Selbst zu schlagen

Wer sich mit dem bloßen Aussuchen eines Baumes nicht zufriedengeben möchte, dem bieten sich auch im Havelland Möglichkeiten, einen Weihnachtsbaum selbst zu schlagen. Das märkische Weihnachtsbaumangebot wird laut Landesbetrieb Forst vor allem von Kiefern dominiert, gefolgt von Fichten und Douglasien. Säge, Handschuhe und Packschnur sollten die Amateurholzfäller mitbringen. Bei Bedarf werden die Bäume auch eingenetzt.

In Friesack können am 18. Dezember von 10 bis 15 Uhr Nordmann- und Küstentannen, in der Brandstelle 1 in Briesener Zootzen, geschlagen werden. Es gibt Lagerfeuer und Imbiss. In Bredow öffnet sich die Schonung noch einmal am 18./19. Dezember für Blaufichte und Rotfichte in der Dammstraße 3 ab 11 Uhr.

Von Ulrich Hansbuer