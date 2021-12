Havelland

Böllern, was das Zeug hält? Oder: Verzichten auf Knallen, Zischen und Glitzern? Die Meinungen gehen nicht nur bei den MAZ-Lesern auseinander, wenn es um das Verbot für den Verkauf von Pyrotechnik geht. Auch die Redaktion ist in der Frage gespalten.

Pro Verbot: Christin Schmidt meint: Böllern ist keine Tradition

Ich habe nichts gegen Traditionen. Im Gegenteil, für mich gehören sie zum Leben, sind identitätsstiftend und sorgen gerade in so schwierigen Zeiten wie diesen für ein Gefühl der Sicherheit. Genau das kann ich aber nicht über das Böllern an Silvester sagen.

Schon Tage vor dem Jahreswechsel scheppert es in den Straßen und sorgt so manches Mal dafür, dass ich auf dem Sofa zusammenzucke. Das Gefühl von Sicherheit und Gemütlichkeit ist damit futsch. Ich finde auch nicht, dass man mit diesem Verbot den Menschen „das letzte bisschen Freude“ nehmen würde, wie einige behaupten. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass so ein Böller maximal bei der Person Freude auslöst, die ihn anzündet. Die meisten Menschen, die die Detonation hören und spüren, werden sich dagegen erschrecken, vermutlich schütteln einige auch den Kopf.

Ganz zu schweigen von denen, die derzeit im Krankenhaus liegen und zum Teil um ihr Leben kämpfen. Oder das Personal, das am Rande seiner Kräfte arbeitet – dass ihnen das Böllern gefällt oder guttut, bezweifle ich. Streiten kann man darüber, dass das Verbot auch bunte Raketen umfasst. Ich kann verstehen, dass der gestoppte Verkauf sämtlicher Feuerwerkskörper bei vielen Frust auslöst.

Natürlich schaue auch ich fasziniert zum Himmel, wenn es dort in allen Farben funkelt. Gleichzeitig beschleicht mich dabei der Gedanke, was man mit all dem Geld, das in die Luft geschossen wird, hätte machen können.

Deshalb bin ich der Meinung, lasst uns das Ganze reduzieren und das Feuerwerk in die Hände von Profis legen. Die wissen, was sie tun und mal ehrlich, neben einem Profi-Feuerwerk verblasst ohnehin jede Rakete aus dem Supermarkt.

Kontra Verbot: Sebastian Morgner: Ja zu farbenfrohem Tanz am Himmel

Es knallt, es zischt und es strahlt heller als die Sterne: das Feuerwerk. Neben Sekt und Pfannkuchen gehört es für die Deutschen zum Jahreswechsel dazu. Feuerwerk ist Tradition sagen die einen, Gefahr und Unsinn sagen die anderen. Ich sage: Lasst die Menschen an Silvester die Raketen in den Himmel steigen lassen. Dennoch gilt das zweite Jahr in Folge in Deutschland ein Verkaufsverbot von Böllern. Durch diese Maßnahme soll eine zusätzliche Belastung der Krankenhäusern verhindert werden. Ein Punkt, den ich durchaus nachvollziehen kann. Was mich an der ganzen Sache aber mächtig ärgert: Weil sich einige nicht an die Regeln halten und bereits etliche Tage vor dem Jahreswechsel böllern als gäbe es kein Morgen mehr, müssen nun alle auf eine Tradition verzichten, die doch gerade in diesen Zeiten so wichtig ist.

Denn wozu gibt es überhaupt Raketen, die den Nachthimmel mit goldenen Funken übersäen und uns staunen lassen? Sie sollen die Dunkelheit und die bösen Geister vertreiben und uns den Weg in ein gesundes und mit Glück erfülltes neues Jahr ebnen. Und genau das brauchen wir doch in diesen schwierigen Zeiten, in denen ein Virus das Leben rund um den Globus lahmlegt.

Für mich gehört es jedenfalls dazu, am Silvesterabend mit der Familie und Freunden um Mitternacht ein farbenfrohes Feuerwerk am Himmel zu bewundern, um dann zuversichtlich ins neue Jahr zu starten. Deshalb kann ich ein generelles Böller-Verkaufsverbot nicht befürworten. Und noch etwas spricht dagegen. Ich bin mir sicher, dass sich Hartgesottene das Böllern nicht nehmen lassen und sich nun erst recht in Polen mit Material eindecken. Am Ende könnte das für noch heftigere Detonationen und mehr Unfälle sorgen.

