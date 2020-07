Havelland

Die Mitglieder des Kreistages haben bei ihrer Sitzung in Paaren im Glien in der vergangenen Woche den rettungsdienstbereichsplan aktualisiert und die neuen Gebühren für den Rettungsdienst genehmigt. Die Vorlage der Kreisverwaltung lag schon einige Monate auf dem Tisch. Wegen der Corona-Pause verzögerte sich der Kreistagsbeschluss.

Im Landkreis Havelland waren die Rettungswagen im vergangenen Jahr in 13 von 100 Fällen länger als 15 Minuten zum Einsatzort unterwegs. Kreisordnungsdezernent Henning Kellner schätzte damals, dass die Quote, in der die Hilfefrist eingehalten wird, im Jahr 2020 bei 87 Prozent liegen wird. Nun sieht es deutlich besser aus. So benötigt der Rettungswagen zurzeit in 100 Fällen nur sieben Mal länger als 15 Minuten. Also liegt die havelländische Hilfefristquote im Augenblick bei 93 Prozent. 95 Prozent wären ideal.

Im Rettungsdienstbereichsplan, den der Landkreis als Träger des Rettungsdienstes jedes Jahr aktualisieren muss, geht die Verwaltung dennoch von so „erwarteten Hilfefristüberschreitungen“ aus. Baustellen mit daraus resultierenden Umleitungen spielen im Landkreis Havelland fast in jedem Jahr eine bedeutende Rolle.

Da wäre zum Beispiel die Straße von Rathenow nach Bamme, die demnächst für 18 Monate voll gesperrt wird. Dadurch ergeben sich automatisch längere Anfahrten für die Rettungsfahrzeuge. Im Rettungsdienstbereichsplan sind weitere Baustellen erwähnt.

Schwierigkeiten ergeben sich auch, wenn die Rettungswagen aus kleinen Wachen zu einem Ereignis jenseits der havelländischen Kreisgrenze gerufen werden, Wenn ein Fahrzeug aus Rhinow in der Prignitz im Einsatz ist, muss bei einem zeitgleichen Notfall in Rhinow ein Fahrzeug aus Friesack oder Rathenow kommen.

Henning Kellner, der als Kreisdezernent das Thema begleitet, bleibt ehrgeizig. Auch, wenn die Rettungsfahrzeuge nun wieder in 93 Prozent aller Fälle rechtzeitig vor Ort sind, stehen Personal und die Fahrzeugflotte bei der Rettungsdienst Havelland GmbH weiter im Blick. Lange Zeit war das Havelland ein Vorzeige-Landkreis, was die Hilfefristen betrifft. Das Ziel ist, in 95 Prozent aller Einsatzfälle die Hilfefrist zu halten.

