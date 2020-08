Nauen

Sie sind rot und sie haben reflektierende Streifen – rund 200 000 solcher Mützen wurden von der Dekra deutschlandweit an Erstklässler verteilt. Im Havelland passiert das traditionell in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht. Deren Kreisvorsitzender Dietmar Kratzsch übergab am Sonnabend die markanten Schirmmützen an die Mädchen und Jungen der Klasse 1 b der Graf-von-Arco-Grundschule in Nauen.

Aktion seit 2004

Insgesamt werden im Landkreis Havelland Mützen an die Erstklässler von elf Schulen verteilt, die sich für diese Aktion bei der Verkehrswacht beworben hatten. Die Aktion der Dekra gibt es seit 2004, seitdem sind fast 3 Millionen dieser Signalkappen verteilt worden mit der Hoffnung, dass die Abc-Schützen sie auch tragen. „Sinn der Mützen ist es, Kraftfahrer auf die Einschüler aufmerksam zu machen“, sagte Dietmar Kratzsch. Signalfarbe und Signalstreifen sollen dabei helfen, die ersten Wochen für die kleinen Schüler sicherer zu machen. Kinder sind auf für sie neuen Wegen unterwegs, sie müssen vieles lernen und sind leicht abzulenken, umso mehr liegt die Verantwortung bei den größeren Verkehrsteilnehmer, ihnen zu helfen.

Anzeige

Vorsicht geboten

„Wir fordern alle Verkehrsteilnehmer auf, besondere Vorsicht und Rücksicht im Straßenverkehr walten zu lassen. Dies trifft besonders auf die frisch Eingeschulten zu, für die ein ganz neuer Lebensabschnitt begonnen hat, der ihnen viele neue Eindrücke beschert, sodass sie nicht immer die notwendige Aufmerksamkeit im Straßenverkehr entwickeln können“, sagte Dietmar Kratzsch.

Weitere MAZ+ Artikel

Auffällige Mützen und Plakate

Die Aktion mit den optisch auffälligen Mützen für die Abc-Schützen ist ein Mosaikstein für mehr Sicherheit. Die Verkehrswacht hat an vielen Schulen im Landkreis Plakate aufgehängt, die Verkehrsgesellschaft Havelbus unterstützt die Aufmerksamkeitsaktion mit Plakaten an ihren Fahrzeugen. Hier wird auf die Signalfarbe Gelb gesetzt.

Von Marlies Schnaibel