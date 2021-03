Havelland: Rückblick auf ein Jahr Corona

Havelland

Ein Jahr Corona – es gab keinen Tag mehr, an dem das Thema den Alltag im Havelland nicht veränderte. Ein Rückblick.

6. März: Der zweite Corona-Fall in Brandenburg ist zugleich der erste Corona-Fall im Havelland: Es handelte sich um eine 42-jährige Frau, die im Havelland gemeldet ist, aber bei ihrem Lebenspartner in Berlin lebt. Offiziell wird sie in Berlin gezählt.

9. März: Ein weiterer Corona-Fall wird aus dem Havelland gemeldet: Ein 77-jähriger Mann, der Ende Februar in Österreich im Urlaub war, wurde gemeinsam mit seiner Ehefrau in Quarantäne geschickt. Erste Quarantäne an einer Schule: Zwei Klassen und mehrere Lehrer des Lise-Meitner-Gymnasiums müssen zu Hause bleiben, eine Referentin war positiv auf Corona getestet worden. In Rhinow werden 25 Kinder unter Quarantäne gestellt, die in Neustadt/Dosse an eine Schule gehen, die unter Quarantäne gestellt worden war. Erste Veranstaltungen werden in Falkensee abgesagt: die Lesung der Literatur-Ladys zur Frauenwoche, das Spreewilders-Konzert im Foyer der Stadthalle, Ideen-Börse in der Stadthalle, Bürgerworkshop zur Zentrumsgestaltung, Osterfeuer.

Die Erich-Kästner-Grundschule von Falkensee wurde wegen eines Corona-Verdachtsfalls geschlossen. Quelle: Marlies Schnaibel

13. März: Zwei Schüler und eine Referendarin des Jahn-Gymnasiums Rathenow werden in Quarantäne geschickt. In Falkensee wird die Kästner-Grundschule wegen eines Corona-Verdachtsfalls geschlossen. Weitere Absagen: Konzerte der Kreismusikschule in Falkensee, Bürgerempfang Brieselang, Preisträgerkonzert „Jugend musiziert“ im Schloss Ribbeck. Der Sportverein Falkensee-Finkenkrug stellt den Trainings- und Spielbetrieb ein.

Die Absagewelle beginnt. Quelle: Marlies Schnaibel

15. März : An den Schulen werden die Unterrichtserteilung sowie der Betrieb von Kitas ab 18. März (für vorerst vier Wochen) untersagt.

21. März: Der Landkreis schließt den Wertstoffhof in Falkensee vollständig sowie die Wertstoffhöfe in Nauen/Schwanebeck und Rathenow/Bölkershof für Anlieferungen von Bürgern.

7. April: Drei Männer aus dem Havelland sind an den Folgen des Coronavirus gestorben. Alle drei waren über 70 Jahre alt und hatten erhebliche Vorerkrankungen. In der Klinik Nauen wird eine Isolierstation eingerichtet.

Nicht nur in Seeburg: Das Verbot von „analogen“ Gottesdiensten trifft die Kirche hart. Quelle: Marlies Schnaibel

9. April: Die Oster-Frühandacht ist im Internet auf Youtube zu erleben: Die Glocken im Kirchenkreis Nauen-Rathenow erklingen über Ostern zu den gewohnten Gottesdienstzeiten.

16. April: Der Werkstoffhof Falkensee wird teilweise wieder geöffnet, es kommt zum Verkehrschaos.

8. Mai: Die 7-Tage-Inzidenz im Havelland liegt bei 4,9. Sie sinkt zum 12. Mai auf 1,9.

Die Gastronomie hat es in Coronazeiten schwer. Quelle: Marlies Schnaibel

15. Mai: Neustart für die Gastronomie: Große Freude herrscht überall im Land Brandenburg, denn nun dürfen die Restaurants wieder Gäste bewirten. Auch das Rathenower Kulturzentrum darf wieder Gäste empfangen, allerdings nicht mehr als 30.

19. Mai: Die zweite Anti-Corona-Demo in Rathenow lockt nur noch wenige Teilnehmer in die Innenstadt, wo Bürger gegen die Corona-Politik demonstrieren.

1. Juni: Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Havelland bei 0,6. Am 21. Juni hat das Havelland mit 6,8 den höchsten Wert der 7-Tage-Inzidenz im Bundesland Brandenburg.

5. Juni: Die Ausbreitung des Corona-Virus’ ist im Havelland stabil auf einem niedrigen Level. Darum schließen die Havelland Kliniken den Abstrichpoint für Tests in Rathenow. Der Abstrichpoint in Nauen bleibt.

14. Juni: Knapp drei Monate nach den coronabedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens kehren die Kitas im Land Brandenburg zum Normalbetrieb zurück. Auch im Havelland können – von einigen kleinen Einschränkungen abgesehen – alle Kinder wieder so betreut werden wie vor der Krise.

18. Juni: Erstmals gibt es in einer Kindertagesstätte des Landkreises einen Coronafall. Die Kita Havelspatzen im Premnitzer Ortsteil Döberitz wird geschlossen.

Abizeugnisse werden in Etappen übergeben. Quelle: Bernd Geske

19. Juni: Abifeier in drei Akten: Weil Corona-Abstände eingehalten werden müssen, veranstaltet das Rathenower Jahngymnasium statt einer großen, drei kleinere Feiern.

21. Juni: Nachdem es wochenlang keine Corona-Neuinfektion im Havelland gab, steigt die Zahl der nachgewiesenen Erkrankungen wieder an. An einem Wochenende werden vier neue Fälle registriert. Bei der 7-Tage-Inzidenz nimmt das Havelland brandenburgweit die unrühmliche Spitzenposition ein.

11. September: Die Falkenseer Musiktage werden bei begrenzter Zuschauerzahl nachgeholt. Viele andere Kulturveranstaltungen des Jahres fielen komplett aus oder wurden verschoben: so das Antaris-Festival, das Gondwana-Festival, das Smokie-Konzert in Ribbeck.

1. Oktober: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis liegt bei 8,0, zwei Wochen später bei 23,9. Zum 21. Oktober wird ein Wert von 32,5 gemeldet. Noch 2,5 Punkte mehr – und im Havelland wäre die erste kritische Marke erreicht.

Die Abstandregeln bleiben bestehen. Aber Kultureinrichtungen müssen trotzdem schleißen. Quelle: Marlies Schnaibel

23. Oktober: Da der 7-Tage-Inzidenzwert bei 40,49 liegt, gelten verschärfte Regeln. Unter freiem Himmel dürfen höchstens 250 Personen an Veranstaltungen teilnehmen, in geschlossenen Räumen 150.

26. Oktober: Die magische 50 wird überschritten: Der Inzidenzwert fürs Havelland liegt bei 54,30.

30. November: Die Isolierbetten werden knapp: Die Havelland Kliniken am Standort Nauen verfügen über vier ITS-Betten für Corona und 25 weitere Isobetten ohne Be-atmung. Es werden vier Patienten beatmet, 19 weitere Fälle werden auf der Isolierstation betreut.

4. Dezember: Das Land legt sich auf elf Impfzentren fest, das Havelland ist nicht darunter. Dagegen laufen vor allem die Seniorenbeiräte Sturm.

22. Dezember: Der Landkreis Havelland muss eine 7-Tage-Inzidenz von 205,5 melden und hat erstmals den Wert von 200 überschritten.

24. Dezember: Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 221,5. Der Isolierungsbereich der Havelland Kliniken ist fast vollständig ausgelastet. In der Woche werden in der Klinik Nauen 30 Covid-Fälle klinisch behandelt, davon werden drei Patienten beatmet. Die Klinik bereitet sich auf das Impfen im Januar vor.

28. Dezember: Impfauftakt im Havelland: Die ersten Mitarbeiter und Bewohner eines Seniorenpflegezentrums der Havelland Kliniken erhalten in Nauen die Coronaimpfung.

Impfauftakt im Havelland Quelle: Robert Roeske

11. Januar 2021: Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 295,7. Das ist der bisher höchste Wert im Havelland.

14. Januar: Nun also doch: Das Havelland soll ein Impfzentrum bekommen, wo, wird noch nicht gesagt.

18. Januar: Die neue Eindämmungsverordnung des Landes begrenzt die Beweglichkeit der Bürger mit der 15-Kilometer-Regel ab Kreisgrenze. Die gilt, wenn der 7-Tage-Inzidenzwert über 200 liegt. Das Havelland erreicht 236,8. Aber weil der Corona-Inzidenz-Wert im Havelland bald unter der 200er-Grenze liegt, fallen einige Bewegungseinschränkungen wieder weg, so die 15-Kilometer-Regel.

29. Januar: In einem Kraftakt haben die mobilen Impfteams der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe die Runde ihrer Erstimpfungen erfolgreich abgeschlossen. Die zweite Reihe der Zweitimpfungen beginnt. Insgesamt 2639 Dosen wurden bisher an Bewohner der konzerneigenen Seniorenpflegezentren und Mitarbeiter der Unternehmensgruppe verimpft.

3. Februar: Der Landkreis schlägt gegenüber dem Land die Stadthalle Falkensee als Impfzentrum vor.

5. Februar: Erstmals wurde im Landkreis Havelland die Corona-Mutation B.1.1.7 festgestellt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt zurzeit bei 80.

12. Februar: Der Inzidenzwert liegt bei 87,7. Corona-Ausbrüche werden gemeldet auf einer Großbaustelle in Premnitz, in einem Nauener Unternehmen und im Logistikzentrum in Wustermark. Weitere Fälle wurden in einer Gemeinschaftsunterkunft in Brieselang, einer Kindertagesstätte in Falkensee sowie einem Seniorenzentrum in Elstal festgestellt. Insgesamt wurden im Havelland in einer Woche rund 281 Kontaktpersonen der Kategorie 1 unter Quarantäne gestellt und rund 470 Quarantänepersonen täglich telefonisch betreut.

17. Februar: Im Havelland liegt die Inzidenz bei 87,73. Ein Alkoholverbot gilt für den Campusplatz in Falkensee zwischen der Stadthalle und der Europagrundschule.

1. März: Mit Stand 8 Uhr 1. März wird ein Inzidenzwert von 48,5 gemeldet. Der niedrige Wert wird später mit Meldefehlern vom Wochenende erklärt.

Von Marlies Schnaibel und Christin Schmidt