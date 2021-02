Havelland: Schneeräumer im Dauereinsatz

Havelland

251,9 Kilometer waren von der Straßenmeisterei Nauen vom Schnee zu räumen, 225,9 Kilometer wurden von der Straßenmeisterei Rathenow erledigt. „Die Kollegen waren in den letzten Tagen im Dauereinsatz“, sagte Steffen Streu vom Landesbetrieb Straßenwesen in Brandenburg. Im Havelland wurde der Wintereinbruch mit 2215 Tonnen Salz bekämpft.

Ab 3 Uhr unterwegs

Dabei verließen die Männer der Straßenmeisterei in Bredow teilweise morgens um drei Uhr schon den Betriebshof. Ihr besonderes Augenmerk galt dabei, die Zufahrtswege zu den Logistikzentren in Ketzin und Wustermark frei zu halten. Die Schichten dauerten teilweise bis 22 Uhr. Auf einzelne Straßen, wie der B5, wurden auch Sonderschichten gefahren.

Rettungsgasse zu eng

Dabei quälten sich die Fahrer mitunter durch eine nicht vorhandene Rettungsgasse auf der B5 – so nach einem Verkehrsunfall, um den schnell zufrierenden Abschnitt hinter der Abfahrt Rohrbeck wieder ab zu streuen. „Die Autofahrer vergessen, dass wir mit unseren breiten Räumfahrzeugen auch durch die Gasse kommen müssen und ein bisschen mehr Platz brauchen“, erinnerte Steffen Streu an die Rettungsgasse.

Die fünf Einsatzfahrzeuge mit ihren zwölf Mitarbeitern aus Bredow wurden unterstützt von drei Fremdfirmen. Und auch die Straßenmeisterei Rathenow buchte fünf Firmen dazu, die den insgesamt 13 Mitarbeiter auf ihren sechs Fahrzeugen beim Schneechaos der letzten Tage halfen. „In beiden Straßenmeistereien mussten wir sogar noch vier fremde Mitarbeiter einsetzen, um alles zu bewältigen“, sagte Streu.

Trockensalz und Salzlösung im Einsatz

Dabei wurde unter Anwendung der FS 30-Technologie, bei der eine Mischung aus 70 Prozent Trockensalz und 30 Prozent Salzlösung ausgebracht wird, auf die bewährte und seit nunmehr mehreren Jahrzehnten anerkannte Technik gesetzt. „Wie die Ergebnisse der Untersuchungen in den letzten Jahren zeigen, ist der Feuchtsalzeinsatz FS 30 auch unter Berücksichtigung aller Belange der Umwelt und der Energieeffizienz weiter zu verantworten“, erklärte Streu. In Nauen wurde von der Lagerkapazität von 1280 Tonnen bis auf rund 180 Tonnen in den letzten Tagen alles verbraucht. Die Auslastung der Lagerkapazität in Rathenow beträgt derzeit noch 43 Prozent, so die Straßenmeisterei. 120,6 Kilometer Bundesstraße (Rathenow 142,1) und 249,9 Kilometer Landstraße (159,0 Kilometer für den Bereich Rathenow) müssen in dieser Woche von den Bredower Winterkämpfer weiter vom Schneeresten befreit werden.

Dabei hilft den Männern der Straßenmeistereien in Nauen und Rathenow auch das Wetter. Die Temperaturen der nächsten Tage sollen alle über dem Gefrierpunkt liegen. Die Schichten laufen wieder wie gewohnt von sechs Uhr bis 20 Uhr, der Wecker klingelt nun später.

