Havelland: Schulen können sich für Anne-Frank-Tag anmelden

Noch bis zum 21. März können sich alle Schulen für den „Anne-Frank-Tag 2022“ anmelden. Für den bundesweiten Aktionstag gegen Antisemitismus und Rassismus stellt das „Anne Frank Zentrum“ dafür Schulen kostenfreie Lernmaterialien zur Verfügung, die sich mit der Biografie von Anne Frank beschäftigen.

Erinnerung an Anne Frank

Ziel ist es, an Anne Frank und die Verbrechen des Nationalsozialismus zu erinnern und das Engagement für eine demokratische Gesellschaft zu stärken. Anne Frank zählt zu den bekanntesten Opfern des Holocaust, ihr Tagebuch wurde millionenfach gelesen.

Schwerpunkt liegt 2022 auf Freundschaft

2022 liegt der Schwerpunkt der Lernmaterialien zum Anne-Frank-Tag, der in jedem Jahr an den Geburtstag der Holländerin am 12. Juni erinnern soll, auf dem Thema Freundschaft.

Die Anmeldung ist für Schulen online möglich unter: www.annefranktag.de/anmeldung

