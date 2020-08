Havelland

Keine neuen Mitteilungen hat der Landkreis Havelland derzeit zur Afrikanischen Schweinepest. Wie berichtet, bereitet sich der Kreis auf den Ernstfall vor. Kreislandwirtschaftsdezernent Henning Kellner und Dörte Wernecke, Leiterin des havelländischen Veterinäramtes, hatten dazu in Friesack kürzlich einen so genannten Wildsammelpunkt am Feuerwehrtechnischen Zentrum in Betrieb genommen.

Zwei Kühlzellen

Dabei handelt es sich um einen Container, der über zwei Kühlzellen verfügt mit Platz für insgesamt mehr als 30 Wildschweine. In einem Raum können Blut- und Gewebeproben entnommen werden, die ebenfalls an das Landeslabor gehen.

Erst die Probe

Sollte ein totes Wildschwein entdeckt werden, gilt das Gelände drumherum als Sperrzone. Daran schließt sich eine Pufferzone an. Schießen Jäger in dieser Pufferzone Wildschweine, sollen diese nach Friesack gebracht werden. Ergibt die Probe, dass das Tier keinen Erreger in sich trägt, wird es für den Verzehr freigegeben.

Wildschweine sind die Hauptüberträger. Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Der Container ist ein Pilotprojekt. Es soll nicht der einzige im Havelland bleiben, so Henning Kellne. Zwei weitere Container seien noch geplant Standorte sollen in Rathenow an der Deponie Bölkershof geplant sowie an der Deponie Schwanebeck in Nauen sein.

Reicht der Platz?

Auch die Jäger sollen sich im Ernstfall einbringen. Frank Wilke, Vorsitzender des Jagdverbandes Nauen, warnt vor allzu großen Erwartungen. Der Schwarzwildbestand steige kontinuierlich an. Die Jägerschaft schieße schon jetzt an der Leistungsgrenze – ehrenamtlich. Wilke und sein Rathenower Kollege Stefan Meyer befürchten, dass der Platz in den Containern nicht ausreichen wird, wenn es zu Drückjagden kommt. Mehrere 100 Stück Schwarzwild könnten dann an einem Wochenende zusammen kommen. Dirk Peters, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes, und Kreisgeschäftsführer Johannes Funke sind ebenfalls besorgt. Schließlich könnte die Seuche als erstes im Schweinebestand eines Landwirtes ausbrechen.

Alle sollen helfen

Jeder könne die Behörden unterstützen, so Dörte Wernecke. Wer ein totes Wildschwein findet, kann sich an das Veterinäramt wenden. Früherkennung sei immens wichtig.

