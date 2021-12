Havelland: Sechs neue Glücksbringer in Schwarz

Havelland

Der Beigeordnete Lankreises Havelland Michael Koch hat am Freitag der vergangenen Woche den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern für sechs havelländische Kehrbezirke ihre offiziellen Bestellungsurkunden übergeben. Die Kehrbezirke waren zum 1. Januar 2022 neu zu besetzen.

Für sieben Jahre bestellt

Die Bezirksschornsteinfeger wurden nun für sieben Jahre bestellt.„Mit ihrer Arbeit tragen die Schornsteinfeger dazu bei, dass die Brand-und Feuersicherheit im Havelland gewährleistet wird. Damit geben sie den Menschen in ihren Bezirken mehr Sicherheit und Vertrauen“, so Michael Koch bei der Übergabe der Bestellungsurkunden in Friesack.

Den anwesenden Bezirksschornsteinfegern sprach der Beigeordnete seinen Dank aus: „Für Ihr tägliches Engagement, Ihre Zuverlässigkeit und die gute Zusammenarbeit mit dem Landkreis Havelland möchte ich mich ganz herzlich bedanken.“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am 1. Juni 2021 hatte der Landkreis sechs seiner 16 Kehrbezirke öffentlich ausgeschrieben. Nach Ablauf der Ausschreibungsfrist erfolgte dann die Auswahl der Bewerber nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung anhand der festgelegten Bewertungskriterien. Für jeden Kehrbezirk wurde nun ein bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger für die nächsten sieben Jahre bestellt. In zwei der sechs Kehrbezirke kommt es dabei zu einem Wechsel.

Die Schornsteinfeger und ihre Bezirke

Kehrbezirk HV 023 (Amt Nennhausen und teilweise Rathenow): Dirk Slomka

Kehrbezirk HV 026 (Döberitz, Mögelin, teilweise Premnitz und teilweise Rathenow): Frank Körtge (vorher: Sven Thormann)

Kehrbezirk HV 030 (Ortsteile von Märkisch Luch, von Nauen und von Ketzin/Havel sowie Kieck): Carsten Zidek

Kehrbezirk HV 035 (Bredow, Zeestow, Gemeinde Wustermark, teilweise Nauen, teilweise Elstal und teilweise Falkensee): Sven Kirk

Kehrbezirk HV 037 (Ortsteile vom Milower Land, teilweise Premnitz und teilweise Rathenow): Thomas Marzoll (vorher: Frank Körtge)

Kehrbezirk HV 039 (Dallgow-Döberitz, teilweise Elstal und teilweise Falkensee): Jörg Marzoll

Von MAZonline