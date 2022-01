Havelland: So kümmert sich die HAW um unser Altglas

Havelland

Wann die blaue oder gelbe Tonne abgeholt wird, haben wohl die meisten von uns im Kopf oder spicken zur Not im Abfallkalender. Wenn es um Altglas geht, muss man sich hingegen keine Gedanken um den nächsten Abholungstermin machen. Die bis zu 3,2 Kubikmeter fassenden Container stehen für gewöhnlich an öffentlichen und gut zugänglichen Plätzen.

Die Suche nach neuen Standorten gleicht allerdings immer wieder einem Drahtseilakt, weiß Matthias Noa, seit 2015 Geschäftsführer der Havelländischen Abfallwirtschaftsgesellschaft (HAW). „Wir sind mit den jeweiligen Stadt- und Gemeindeverwaltungen immer im Dialog um neue Flächen ausfindig zu machen, bei denen wir eine gute Zufahrt haben, aber auch eine gewisse soziale Kontrolle“, erklärt er.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Denn diese Standorte werden immer wieder gern genutzt, Abfall, den man auch kostenfrei auf dem Recyclinghof mit abgeben kann, einfach abzuladen“, ergänzt der Geschäftsführer. Zum einen sucht die HAW also Standorte, die gut erreichbar und öffentlich einsehbar sind. Andererseits muss der Standort auch für die Größe der Kranfahrzeuge geeignet sein, die zur Entleerung der Container genutzt werden, und er Ort sollte nicht zu nah bei möglichen Anwohnern stehen.

Wie oft diese Depotcontainer, wie sie im Fachjargon heißen, entleert werden, hängt vom Standort und des Glasfarbe ab. Von den drei Glasfarben Weiß, Grün und Braun werden die Weißglascontainer erfahrungsgemäß am schnellsten voll. „Bei Weißglas haben wir Anfahrtsstellen, wo wir sogar zwei bis drei mal in der Woche hinfahren, gerade im Osthavelland beispielsweise im Falkenseer Bereich“, weiß Noa.

Die HAW bietet auch mobile Altglascontainer etwa für die Gewerbliche Nutzung an. Quelle: Privat

Das liegt daran, dass ein Großteil der Lebensmittelkonserven aus Glas wie beispielsweise das Saure-Gurken-Fass aus Weißglas bestehen. So kamen im vergangenen Jahr bei der HAW insgesamt 3097 Tonnen Weißglas aus den Containern zusammen. Bei Grünglas waren es 2021 insgesamt 1223, bei Braunglas lediglich 439 Tonnen, die von der HAW zur Wiederverwertung abtransportiert wurden. Im Vergleich zum ersten Pandemiejahr 2020 ging die gesammelte Altglasmenge mit 4759 Tonnen leicht zurück.

Von Rathenow in die umliegenden Bundesländer

Das Personal hebt die Container zur Entleerung mit ihrem Kranfahrzeug an und öffnet über ein Zugsystem den Boden der Behälter, um ihren Inhalt in die Ladefläche des Fahrzeuges fallen zu lassen. Etwa sieben bis acht Tonnen Altglas kann ein solches Kranfahrzeug laden. Dann geht es für das Altglas zum Lagerplatz in Bölkershof bei Rathenow zur Zwischenlagerung.

Damit ist der Job der HAW beendet und das Altglas wird von anderen Dienstleistern übernommen. Ist eine gewisse Glasmenge im Zwischenlager erreicht, wird diese Glasmasse zur Weiterverarbeitung beispielsweise in das sächsische Torgau, nach Wanzleben in Thüringen oder in die Nähe von Magdeburg abtransportiert.

Sortieren, Zerkleinern, Einschmelzen

Verschiedene Einrichtung trennen das Glas etwa von den metallenen Deckeln der Flaschen und zerkleinern es zu einer Art Granulat, um es in größeren Mengen transportfähig zu machen. Dieses Material kann dann wieder eingeschmolzen werden, um daraus neue Glasbehältnisse zu produzieren.

Viel Aufwand bei der Sortierung entfällt dennoch auf das Abscheiden von Fremdstoffen, die normalerweise nicht in den Altglascontainer gehören. Dazu zählen Steingutflaschen, Porzellan, Spiegelglas oder Autoscheiben. Für die Container ist lediglich Glas, das aus Verpackungszwecken stammt, geeignet. Der Rest muss entweder in der gelben Tonne oder beim Recyclinghof entsorgt werden.

Marketing erschwert Sortierung

Aus Marketing-Gründen haben Flaschen immer häufiger ausgefallene Farben, die nicht auf Anhieb in die drei Grundtöne Weiß, Grün und Braun einzuordnen sind. Sollte man beispielsweise eine Flasche aus blauem Glas entsorgen wollen, ist diese noch am besten im grünen Container aufgehoben, da Weiß- und Braunglas im Recyclingprozess noch mehr auf Reinheit angewiesen sind als das Grünglas. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, die Flaschen farblich korrekt einzusortieren, da sonst der Recycling-Aufwand steigt und die Qualität des recycelten Glases sinkt.

Die HAW sucht im Havelland stetig nach neuen Standorten für Altglascontainer. Wer Vorschläge für einen neuen Standort hat, kann diese unter haw-service@alba.info einsenden.

Von Max Braun