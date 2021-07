Havelland: Sommertour von Andrea Johlige

Havelland

Nach mehr als einem Jahr Pandemie beginnt die Landtagsabgeordnete Andrea Johlige (Die Linke) am Mittwoch ihre Sommertour quer durch das Havelland, um mit vielen Bürgern aus verschiedenen Bereichen das Gespräch zu suchen.

Ehrenamt auf der Sommertour

„Ich freue mich nach unzähligen Videokonferenzen und wenig persönlichen Kontakten, endlich wieder mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen“, sagt Andrea Johlige. „Ich möchte aus meiner Sommertour mitnehmen, wie beispielsweise Menschen im Ehrenamt trotz aller Widrigkeiten ihre Arbeit weitergeführt haben oder wie es den Kulturschaffenden im Havelland ergangen ist und wo Unterstützungsbedarf besteht. Mir ist es wichtig, von den Problemen der Menschen vor Ort direkt zu erfahren und diese in meine politische Arbeit in Kreis- und Landtag einfließen zu lassen.“

Von Falkensee bis Rathenow

Dafür hat sie vom 28. Juli bis 4. August 13 Besuchstermine zwischen Falkensee und Rathenow im Kalender zu stehen. Los geht es Mittwoch 8 Uhr beim Landfrauenverein in Ribbeck, die Nauener Tafel und das Interkulturelle Familiencafé in Rathenow folgen.

Im Therapiezentrum Sin Akol in Garlitz geht es um die Themen Landwirtschaft und Wasser, um Sucht und die daraus folgenden sozialen Probleme und die Integration in die Gesellschaft.

Gespräch über Tourismus und Kultur

Tourismus und Kultur sind ein weiterer Themenschwerpunkt der Sommertour durch den Wahlkreis. So will Andrea Johlige will in Brieselang mit dem Pächter des Nymphenbades sprechen. Ein Besuch im Brieselanger Hans-Klakow-Museum ist geplant. Und Gespräche mit Künstlern, so in Brieselang mit der Malerin Renee Dreßler-von Martens vom Märkischen Künstlerhof und in Lietzow mit dem Metallkünstler Frantek P. Riedel. In Falkensee will die Abgeordnete sich mit dem neuen Eigentümer des Hexenhauses austauschen. Um soziale Belange geht es bei den Treffen mit dem Brieselanger Seniorenbeirat, mit Vertretern des Internationalen Bundes Berlin-Brandenburg in Falkensee und mit dem Geschäftsführer von „Die Gemeinschaftswerke“ in Nauen. Wirtschaftliche Themen werden am Bahnhof von Paulinenaue und im Hermes-Logistikzentrum Etzin angesprochen.

Andrea Johlige trat 1995 in die PDS ein. Sie wohnt in Elstal und ist seit 2008 Mitglied im Kreistag Havelland. Seit Oktober 2014 ist sie Mitglied der Linken im Landtag Brandenburg.

