Kotzen/Buckow

Greifvögel sind prächtige Tiere und man kann sie in dieser Region gut beobachten. Max Hermansen aus Kotzen fotografiert gerne. „Vögel habe ich noch nicht so oft aufgenommen“, räumt er ein. Als er aber vor einer Woche mit der Kamera unterwegs war, entdeckte er einen Rotmilan in einem Baum.

Den Vogel wollte Max Hermansen unbedingt fotografieren. Doch schnell bemerkte er, dass etwas nicht stimmte. Das Tier bewegte sich kaum. „Es war schon total entkräftet.“ Ein Flügel hing matt herab – offenbar eine Verletzung.

Ab nach Buckow

Max Hermansen ging zunächst davon aus, das Tier könne sich erholen. „Einen Tag später bin ich wieder hin und da war der Rotmilan noch da.“ Offenbar konnte er sich nicht mehr aus eigener Kraft fortbewegen. Max Hermansen informierte die staatliche Vogelschutzwarte in Buckow. Mitarbeiter holten den Rotmilan ab.

Derweil hatte Max Hermansen seine Fotos in einem Havelland-Portal auf Facebook eingestellt. Schnell waren die Kommentatoren zur Stelle und mutmaßten, dass auf das Tier geschossen worden sei. Torsten Langgemach von der staatlichen Vogelschutzwarte bestätigt das nicht. Er kennt sich mit Greifvögeln aus. „Das passiert schon ab und an, dass verletzte Tiere gebracht werden“, sagt er. Allerdings habe der Rotmilan, auf den Max Hermansen aufmerksam gemacht hatte, eine sehr schwere Verletzung am Flügel. „Das ist auch schon älter“, so Langgemach.

In der Station hatte man sich entschieden, dem Rotmilan etwas Zeit zu geben. „Wir hatten gehofft, er erholt sich noch einmal und kann wieder fliegen“, sagt Torsten Langgemach. Aber daraus wurde nichts. „Das Tier ist nicht mehr in der Lage, sich selbst fortzubewegen und könnte sich in der Natur auch kaum noch ernähren.“

Pflege ist keine Option

Man erkenne auch, dass sehr viel Gewebe fehlt, das sich nicht mehr regenerieren kann. Die bittere Folge: der Rotmilan muss eingeschläfert werden. Es sei auch keine Option, das Tier in Pflege zu nehmen. „Da wären unsere Stationen schnell voll. Wenn es keine Aussicht darauf gibt, dass die Vögel selbst in der Natur zurecht kommen, besteht bei den Vogelschutzwarten in Deutschland die Tendenz, solche Tiere einzuschläfern.“ Aber woher stammt die Verletzung, wenn nicht von einem Wilderer?

„Das sieht aus wie eine Pfählung“, sagt Langgemach. Das seien Verletzungen, die sich Greifvögel immer wieder mal selber zuziehen. „Wenn sie sich auf eine Maus in einem Feld stürzen und Gehölz im Weg ist, dann sind diese Verletzungen nicht ungewöhnlich.“

Rotmilane – und das ist die gute Nachricht zum Schluss – sind im Westhavelland weit verbreitet. Sie finden hier genügend Nahrung und eine abwechslungsreiche Umgebung. Er brütet vor allem in offenen, mit kleinen Wäldern oder Gehölzen durchsetzten Landschaften. Er ist bedeutend weniger wassergebunden als der Schwarzmilan.

Vogel des Jahres

Über 50 Prozent des Gesamtbestandes dieser Art, die sich vor allem von kleineren Säugetieren und Vögeln ernährt, brütet in Deutschland.

Der Rotmilan war der Vogel des Jahres 2000. Der Nabu benennt jedes Jahr eine Vogelart dafür.

Max Hermansen wird weiter auf Fotopirsch gehen. Und er hofft, dass er Rotmilane demnächst im Flug vor die Kamera bekommt.

