Havelland: Stallpflicht bei Geflügel aufgehoben

Havelland

Die Freilandhaltung von Geflügel ist wieder in allen Gebieten des Landkreises Havelland möglich. Die Kreisverwaltung hat am Freitag, 8. April, eine tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung erlassen, mit der die seit Anfang Januar geltende Aufstallung von Geflügelbeständen in Risikogebieten zum Schutz gegen die Geflügelpest aufgehoben wird. Betroffen waren der Bereich der Niederung Untere Havel/Gülper See sowie die Stadt Ketzin/Havel mit den Gemarkungen Ketzin, Falkenrehde und Etzin. Die Geflügelpest war im Januar im Havelland nachgewiesen.

Dort war per Allgemeinverfügung vom 6. Januar die Aufstallung angeordnet worden, nachdem das Landesministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz einen Erlass zur Aufstallung von Hausgeflügel herausgegeben hatte. Aufgrund der Entspannung des Infektionsgeschehens in den vergangenen Wochen und der aktuellen Risikoeinschätzung im Land Brandenburg und in den angrenzenden Bundesländern kann die Aufstallungspflicht nun wieder entfallen. Die entsprechende tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung ist im Amtsblatt 16/2022 des Landkreises Havelland zu finden.

Gefährliche Geflügelpest

Geflügelpest ist eine durch Viren verursachte Tierseuche, von der auch Hausgeflügel betroffen sein kann. Die meisten erkrankten Tiere sterben. Für Menschen ist die Krankheit H5N1 ungefährlich. Hühner, Gänse, Enten, Puten und Tauben durften nicht mit Wildvögeln in Kontakt geraten, daher war die Freilandhaltung untersagt.

Von MAZonline