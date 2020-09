Rathenow

Wie lange braucht ein Mensch, um sich in einem für ihn fremden Land zu integrieren? Im Land Brandenburg sind es aus Sicht der Regierung drei Jahre – denn so lange bekommen anerkannte Geflüchtete Unterstützung von Sozialarbeitern.

Für für die sogenannte Migrationssozialarbeit II. (MSA II) zahlt das Land seit 2018 den Kommunen 777 Euro pro Geflüchteten mit gesichertem Aufenthaltsstatus. Nach drei Jahren ist Schluss. Die Probleme aber – das zeigt der Alltag – sind in den seltensten Fällen nach drei Jahren gelöst.

Anzeige

In diesem Jahr gibt Brandenburg für die MSA II 12,95 Millionen Euro aus und finanziert so etwa 180 Vollzeitstellen, davon zehn im Havelland. Im nächsten Jahr sind 13,1 Millionen Euro eingeplant. Das lässt vermuten, dass die Unterstützung weiterläuft.

Weitere MAZ+ Artikel

2021 könnten etliche Stellen wegfallen

Allerdings sieht ein aktueller Gesetzesentwurf der rot-schwarz-grünen Landesregierung keine Änderung der Berechnungsgrundlage vor. Das bedeutet, etliche Stellen fallen im nächsten Jahr weg, weil zahlreiche Geflüchtete dann länger als drei Jahre den gesicherten Aufenthaltsstatus haben. Im Havelland bleiben so von zehn noch etwa drei Stellen übrig.

„Integrationsarbeit ist eine Leistung, die leise und geordnet läuft und deshalb nicht gesehen wird. Es wäre ein riesengroßes Versäumnis, wenn diese Stellen gestrichen werden“, warnt Nicola Klusemann, Pressesprecherin des AWO Bezirksverbands Potsdam, deutlich. Der Verband direkt ist Träger einer MSA-II-Stelle im Interkulturellen Familiencafé in Rathenow.

Die Verteilung der Stellen im Havelland Seit Januar 2018 zahlt das Land Brandenburg den Kommunen eine pauschalierte Kostenerstattung für die Aufgabe der Migrationssozialarbeit. Die Pauschale bekommen die Kommunen für anerkannte Geflüchtete, die aus dem Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetzes in den Rechtskreis des SGB II wechseln. Drei Jahre nach Anerkennung entfällt die Pauschale, mit der die sogenannte Migrationssozialarbeit II finanziert wird. Im Havelland gibt es aktuell zehn MSA-II-Stellen. Davon acht in Trägerschaft der AWO Betreuungsdienste gGmbH, die drei Migrationssozialarbeiter im schulischen Umfeld sowie fünf im Wohnumfeld beschäftigt. Der AWO Bezirksverband Potsdam ist Träger einer weiteren Stelle, die im Interkulturellen Familiencafé angesiedelt ist. Das IKW hat eine Stelle für die Integration in den Arbeitsmarkt.

„Bei der Entscheidung sollte man nicht die reinen Zahlen der Stellen sehen, sondern die Menschen, die von der Kürzung betroffen sind und keine Unterstützung mehr bekommen“, macht Klusemann deutlich. Sie weiß, die Migrationssozialarbeit hat viele Erfolgsgeschichten geschrieben, auch im Havelland.

Migrationssozialarbeiter werden in den Schulen gebraucht

Das bestätigt unter anderem Thomas Winterfeldt, Leiter der Duncker Oberschule in Rathenow. Seit knapp zwei Jahren bekommt sein Team und weitere Schulen Unterstützung von Yehia Toso, der für die AWO Migrationssozialarbeit leistet. Der Syrer kam vor fünf Jahren nach Deutschland.

In seiner Heimat hat er Sozialpädagogik studiert und hilft nun jungen Geflüchteten bei ihrer erschwerten Identitätssuche zwischen den Kulturen.„Allein durch seine interkulturelle Kompetenz, vor allem aber durch seine sozialpädagogischen Kompetenzen konnte Yehia Toso an unserer Schule viele Konfliktsituationen entschärfen und deeskalierend wirken“, so Winterfeldt in einer schriftlichen Stellungnahme.

Linke will Entfristung der Unterstützungsleistung

Um Stellen wie die von Yehia Toso zu sichern, hat die Linke nun einen Gesetzesentwurf eingebracht, der eine Entfristung der Migrationssozialarbeit vorsieht. Statt die Unterstützung nach drei Jahren auslaufen zu lassen, will die Linke das Ganze an den Bezug von Hartz IV koppeln. Das soll Planungssicherheit für Träger und Kommunen bringen und eine dauerhafte Verstätigung der Migrationssozialarbeit gewährleisten.

„Die Praxis zeigt, dass der Integrationsprozess nach drei Jahren nicht abgeschlossen ist. Deshalb lautet die Frage, die bei diesem Thema im Mittelpunkt steht: Wie stellt man einen weiteren Integrationsbedarf fest? Wir gehen davon aus, dass Geflüchtete, die Leistungen vom Jobcenter bekommen, also im SGB-II-Bezug sind und noch nicht in Arbeit sind, Unterstützung bei der Integration brauchen“, erklärt Andrea Johlige, die für Die Linke im Landtag sitzt.

„Die Praxis zeigt, dass der Integrationsprozess nach drei Jahren nicht abgeschlossen ist“, sagt die Landtagsabgeordnete Andrea Johlige (Die Linke). Quelle: Jens Wegener

Das heißt auch, wer Arbeit hat, verliert den Anspruch auf Migrationssozialarbeit. Der Fokus liege dabei auf dem Integrationsprozess mit dem Ziel, Menschen in Arbeit zu bringen, so Johlige.

Sie weiß, die Zeit drängt. Denn die Stelleninhaber könnten sich aufgrund der unsicheren Lage nach neuen Jobs umsehen. Damit würde die Region qualifizierte Fachkräfte verlieren, die derzeit Mangelware sind.

In der nächsten Woche sollen beide Entwürfe im Landtag diskutiert werden. Zudem ist in den nächsten Wochen eine Anhörung im zuständigen Ausschuss geplant. Dabei sollen unter anderem auch über die Bedenken der kommunalen Träger gesprochen werden.

Yehia Toso und Thomas Winterfeldt hoffen derweil, dass die Politik erkennt, wie wichtig die Migrationssozialarbeit ist, um Integration überhaupt zu ermöglichen.

Von Christin Schmidt