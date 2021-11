Havelland: Tägliche Testpflicht unter anderem für Mitarbeiter in Seniorenheimen gilt ab Donnerstag

Havelland

Angesichts der angespannten Coronalage müssen sich nun auch im Havelland Beschäftigte in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie Pflegeheimen täglich testen lassen. Das Brandenburger Landeskabinett hat am Dienstag die Corona-Testpflicht so festgelegt.

Ausgenommen sind Krankenhäuser. Diese Regelung greift im Havelland ab Donnerstag dieser Woche, da die Zahl der Neuinfektionen mit dem Sars-Cov-2-Virus pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner laut Veröffentlichung des Robert Koch-Instituts (https://www.rki.de/inzidenzen) seit Montag an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt.

Inzidenz im Havelland liegt bei 119,6

Sprunghaft ist die Inzidenz im Havelland gestiegen. Laut brandenburgischem Gesundheitsministerium liegt sie am Mittwoch bei 119,6. Binnen 24 Stunden haben sich 86 Personen neu mit dem Coronavirus infiziert.

7512 Havelländer haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus angesteckt. 186 sind in dieser Zeit gestorben.

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb von 24 Stunden um 936 erhöht. So sind insgesamt 126.289 laborbestätigte Erkrankungen statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 3. November, 0 Uhr, Quellen: http://corona.rki.de). Ungefähr 116.100 Menschen sind im Land von Covid-19 genesen. So liegt die Zahl der Infizierten und Erkrankten aktuell bei geschätzt rund 6.300 (Vorwoche: rund 4.600).

Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 2,25

Mit den steigenden Infektionszahlen nimmt auch die Zahl der Menschen zu, die aktuell wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden. Es sind 212. Von denen befinden sich 43 in intensivmedizinischer Betreuung, 37 müssen beatmet werden (Stand 2. November, Quelle: Ivena).

Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,25 (Anzahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt werden, innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner). Landesweit sind 4,2 Prozent der verfügbaren Intensivbetten in Krankenhäusern mit Covid-19-Patienten belegt.

