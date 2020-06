Havelland: Tourismusbranche ist bereit für Touristenansturm

Ribbeck

Seit zwei Jahren ist Mathias Kühn Geschäftsführer des Tourismusverbandes Havelland. Der Familienvater lebt noch in Rangsdorf und fährt jeden Tag nach Ribbeck. Die MAZ sprach mit ihm über die Situation in der Tourismusbranche in der Corona-Krise.

Mathias Kühn Quelle: Ulrich Hansbuer

Der 38 Jahre alte Tourismusmanager spricht auch über Hoffnungen, die er noch für den Sommer hat.

Bald ist es überstanden, die Regierung hat die nächsten Schritte bekannt gegeben, so steht es auf Ihrer Internetseite für touristische Leistungsträger und Unternehmen. Zweckoptimismus oder sprechen jetzt die Sommerbuchungen dafür?

Mathias Kühn: Wir ziehen alle an einem Strang, um diese Krise bestmöglich zu meistern. Hierzu stehen wir in stetem Austausch und sind seit Beginn der Krise fast täglich für Fragen und Herausforderungen unserer Mitglieder, der Anbieter aus der Region, den Kommunen und den Einwohner und Gästen verfügbar. Ziel ist ein nachhaltiger und gesunder Re-Start in allen Bereichen.

Wie schwer trifft die Corona-Krise den Tourismus im Havelland?

Der Tourismus in unserer Region und allgemein in Brandenburg und Deutschland ist sehr kleinteilig geprägt. Hierzu gehören neben den Übernachtungs-, Freizeit und Gastronomiebetrieben auch Museen, Kultureinrichtungen, Schwimmbäder. Aber auch Handwerksunternehmen, Wäschereien, Spargelhöfe, der ÖPNV und viele, viele mehr sind betroffen. Die starke Saison beginnt normalerweise bereits kurz vor Ostern und hier fehlen den Unternehmen jetzt die Einnahmen der letzten Monate.

Kennen Sie schon Unternehmen, die die weiße Fahne schwenken und dicht gemacht haben, glauben Sie, dass alle Unternehmen am Ende des Jahres noch existieren?

Aktuell sind uns keine Unternehmen im Havelland bekannt, die aufgeben. Wenn wir uns etwas wünschen dürfen, dann, dass alle Unternehmen heil aus der Krise kommen.

Gibt es Tourismus-Bereiche, die es besonders hart getroffen hat?

Hier hat es alle Bereiche hart getroffen. Die Unternehmen haben seit März mit Umsatzausfällen von bis zu 98 Prozent zu kämpfen. Einige hatten auch komplett zu.

Mit welchen Einbrüchen der Übernachtungszahlen rechnen Sie?

Es ist schwer, hier eine konkrete Aussage und Prognose abzugeben. Für den März in diesem Jahr haben wir innerhalb der Reiseregion Havelland einen Rückgang von 48,4 Prozent bei den Gästezahlen und einen Rückgang von 35,6 Prozent bei den Übernachtungen zu beklagen. Der April und Mai werden noch wesentlich dramatischer ausfallen. Obwohl wir laut unseren Anbietern zu Beginn des Jahres mit den Buchungen für 2020 schon über dem Vorjahresniveau lagen, dann kam Corona.

Wenige Länder stehen den Reisenden in diesem Urlaubssommer offen - erwarten Sie einen Run in die Natur durch die Berliner und Potsdamer in diesem Sommer?

Die Europäische Kommission hat in der vergangenen Woche eine Gesamtstrategie für die Tourismusbranche sowie Empfehlungen zur Aufhebung der Kontrollen an den EU-Binnengrenzen herausgegeben. Dennoch werden wir als Reiseziel mit unseren Schlössern und der Havel und den Havelseen sowie der Natur bei den Berlinern und Potsdamern und auch bei den Gästen aus anderen Bundesländern punkten können. Denn Naherholung und möglichst wenig Mobilität zielt ja auf Urlaub und Tagesausflüge in der Umgebung ab. Perfekt angebunden sind wir mit der Bahn auch.

Auf den Radwegen durch das Havelland dürfte in den nächsten Wochen viel los sein. Befürchten Sie deshalb Probleme?

Hier sind wir gut aufgestellt für die neue Rad-Zeit. Die Rad-Karte fürs Havelland ist pünktlich zur Saison fertig geworden, mit vielen neuen Radwegen. Zudem ist im vergangenen Jahr, dem Fontane-Jahr, die neue Fontane-Radroute fertiggestellt worden. Weitere Möglichkeiten bietet unsere Knotenpunktwegweisung im Havelland und somit absolute Individualisierung und das Entdecken von Wegen jenseits der bekannten Pfade.

Können die Lockdown-Wochen überhaupt noch wieder aufgeholt werden in diesem Jahr?

Das ist unwahrscheinlich, da ein Bett, eine Unterkunft, ein Hausboot oder ein Platz im Restaurant oder der Besuch in einem Museum oder einer der vielen Freizeiteinrichtungen nicht wiederholt werden kann. Die Gäste, die bis dato nicht vor Ort waren, können rückwirkend diese Plätze nicht mehr belegen.

Wohin fahren Sie mit ihrer Familie persönlich in diesem Jahr in den Urlaub?

In diesem Jahr werden wir ins Havelland, nach Thüringen und nach Mecklenburg-Vorpommern fahren.

Von Ulrich Hansbuer