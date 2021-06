Havelland: Tremmener Videodreh zur Landpartie ausgezeichnet

Havelland

Erst kichern Theresia und Sandy ein bisschen, aber dann legen sie los: Die beiden Landwirtinnen aus Tremmen stellen ihren Agrarbetrieb vor. Es werden drei sympathische und kenntnisreiche Minuten über den Betrieb, der sich mit dem Videodreh an dem Wettbewerb ,,Klappe auf! zur Brandenburger Landpartie 2021 – digital“ beteiligt. Erstmals hatten der Verband „Pro agro“ und der Landesbauernverband dazu aufgerufen. Am Montag wurden die drei Gewinner des Wettbewerbs ausgezeichnet. Die Tremmener erhielten aus den Händen von Agrar- und Umweltminister Axel Vogel die Auszeichnung und Prämie, sie hatten einen der drei ersten Plätze belegt.



Von Richart-Hof bis Agro-Farm

Auf der Preisverleihung in Potsdam wurde auch gleich das Programm der diesjährigen Brandenburger Landpartie vorgestellt. Im vergangenen Jahr war sie coronabedingt ausschließlich digital möglich gewesen. In diesem Jahr soll es am 12. und 13. Juni wieder eine Landpartie geben, bei der die Betriebe vor Ort besucht werden können. Es ist ein „Wiedereinstieg“, über den er sich sehr freue, sagte der Minister. Gut einhundert Landwirtschaftsbetriebe, Höfe und Agrarvermarkter machen mit. In vor Corona-Zeiten hatten an dem Landpartiewochenende rund 240 Betriebe geöffnet, strömten 100 000 Besucher aufs Land. Die Landpartie gilt als publikumsstärkste Veranstaltung im ländlichen Raum. Und sie soll es wieder werden. Nun gibt es am 12. und 13. Juni den Neustart, fast alle Landkreise des Landes sind dabei. Landwirtschaftliche Betriebe und Höfe öffnen ihre Pforten, Stalltüren und Vorratskammern. Aus dem Havelland sind neun Teilnehmer gemeldet, darunter fünf aus dem Osthavelland.

Dabei verbinden sich landwirtschaftliche Themen mitunter mit touristischen. So öffnet der historische Richart-Hof Nauen, es ist der letzte erhaltene Vierseitenhof der Stadt, die Dauerausstellung „Vom Leben der Ackerbürger“ erinnert an frühere Zeiten in der Landwirtschaft. (Sonnabend und Sonntag 11 bis 16 Uhr)

Der Kinderbauernhof Marienhof Ribbeck bietet Pension und Gruppenhäuser, hier kommen vor allem Kinder auf ihre Kosten und sie kommen vielen Tieren ganz nah. (Sonnabend und Sonntag 11 bis 18 Uhr)

Der Brädikower Karinenhof steht für die Zucht von Soay-Schafen, aber auch für die Weiterverarbeitung von Fleisch und Wolle. In der Pension können Gäste übernachten. Zur Landpartie wird gezeigt, wie die Schafwolle verwertet wird. Und wer mag, kann sich am Spinnrad selbst einmal ausprobieren. (Sonntag 11 bis 17 Uhr)

Landgut Schönwalde Quelle: Danilo Hafer

Das Landgut Schönwalde ist vor allem unter Pferdefreunden ein Begriff. Am Wochenende stellt sich die Reitakademie vor: Kinder und Jugendliche zeigen, was sie können. Ein modern-ökologisches Gästehaus und eine raffinierte Landküche gehören zum Ensemble. (Sonnabend 11 bis 17 Uhr, Sonntag 11 bis 16 Uhr)

Agro Farm Nauen: Stefanie Peters im Hofladen Quelle: Andreas Kaatz

Mit 2500 Hektar ist die Agro-Farm Nauen der flächenmäßig größte Teilnehmer unter den Havelländern. Ackerbau und erneuerbare Energien sind Themen des Betriebes, regionale landwirtschaftliche Produkte werden im Hofladen vermarktet. (Sonntag 10 bis 18 Uhr).

Bei Einhaltung der Hygienestandards und Abstandsregeln können die Betriebe besucht werden. Wer will, kann aber auch auf Distanz gehen und sich aber auch über www.brandenburger-Landpartie.de umschauen.

Von Marlies Schnaibel