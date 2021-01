Havelland: Verwaltungen verlegen sich aufs Homeoffice

Havelland

Seit Mittwoch gelten sie – die neuen Vorgaben zum Arbeiten im Homeoffice. Arbeitgeber sind nun dazu angehalten, ihren Beschäftigten, wo immer es möglich ist, Heimarbeit zu ermöglichen, um Kontakte zu minimieren und Ansteckungsmöglichkeiten zu verringern. Wie werden diese Regeln in den Verwaltungen im Landkreis umgesetzt? Noch im Sommer vergangenen Jahres war Homeoffice für Verwaltungsmitarbeiter eher die Ausnahme. Aber wie sieht es jetzt aus?

Falkensee Quelle: Marlies Schnaibel

Falkensee: Der Bürgermeister der Gartenstadt, Heiko Müller ( SPD), schätzt, dass aktuell „etwa 80 Prozent unserer Mitarbeiter, bei denen die Arbeit im mobilen Arbeiten möglich ist, dies auch wahrnehmen“. Das Angebot, den Arbeitsplatz in die eigenen vier Wände zu verlegen, sei allen Mitarbeitern gemacht worden, deren Tätigkeiten im Büro dies auch zulassen. „Die Zahlen derjenigen, die das nutzen, sind permanent am Steigen.“ Müller weist jedoch auch darauf hin, dass in manchen Arbeitsbereichen die Arbeit von zu Hause nicht möglich sei. „Bei Feuerwehr, Grünflächenamt oder auch an Schulen und Kitas, wenn ich an Erzieher, Sekretärinnen oder Hausmeister denke, da funktioniert das nicht. Die Arbeitsorganisation lässt sich nicht überall allein durch mobiles Arbeiten aufrecht erhalten“, so Müller. „Wenn die Aufgabe stimmt, ist es eine gute Alternative“, sagt er. Zugleich müsse er jedoch auch Sorge dafür tragen, dass die Verwaltung arbeitsfähig bleibe. „Die Abarbeitung der Aufgaben wird durch das mobile Arbeiten schwieriger. Es hat sicher seine Vorteile, jedoch ebenso auch Nachteile“, meint der Bürgermeister.

Rathaus in Dallgow-Döberitz Quelle: Danilo Hafer

Dallgow-Döberitz: 18 Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Dallgow-Döberitz, also etwa die Hälfte der Beschäftigten, arbeiten derzeit im Homeoffice, berichtet Birgit Mattausch, Amtsleiterin des Hauptamtes. „Dabei findet ein regelmäßiger Wechsel zwischen der Arbeit zu Hause und Präsenzzeiten im Rathaus statt“, sagt sie. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen seien mit Laptops ausgestattet worden. Zudem wurde der Arbeitszeitrahmen deutlich ausgeweitet, „so dass , Homeschooling’ und sonstige Kinderbetreuung möglich ist“. Nach wie vor im gewohnten Umfeld tätig sind die Beschäftigten in Kitas, Schulen und im Bauhof. Die Homeoffice-Regelungen gelten zunächst für die Zeit der Pandemieeinschränkungen. „Es ist aber vorgesehen, die Dienstvereinbarung zur Arbeit im Homeoffice auch in der Zeit nach der Pandemie umzusetzen“, blickt Mattausch voraus.

Das Rathaus von Schönwalde-Glien. Quelle: Marlies Schnaibel

Schönwalde-Glien: In der Gemeindeverwaltung von Schönwalde-Glien arbeiten derzeit 19 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen „anteilig bis ganzwöchig im Homeoffice“, teilt Gemeindesprecherin Annett Häßler mit, „das sind 44 Prozent der Mitarbeiter“. Mitarbeiter der Meldestelle, zum Teil des Ordnungsamtes sowie auch Erzieher in Kitas und Hort können naturgemäß nicht von zu Hause aus arbeiten. Sie sind „systemrelevant und müssen in der Verwaltung und im Außendienst präsent sein“, so Häßler. Auch für die Mitarbeiter des Bauhofs und Reinigungskräfte mache das Homeoffice keinen Sinn. Die Kollegen, die von daheim aus arbeiten können, erhalten von der Verwaltung einen Laptop, jegliches Zubehör sowie Unterstützung für die Durchführung des Homeoffices. „Die Arbeit zu Hause kann zeitlich flexibel gestaltet werden“, berichtet Annett Häßler, die zudem erklärt, dass alle Mitarbeiter in einem internen Schreiben noch einmal das Angebot zur Arbeit im Homeoffice erhalten haben. „Die Umsetzung erfolgt auf freiwilliger Basis“, sagt sie. Laut Bürgermeister Bodo Oehme ( CDU) ist „die derzeitige Lage für eine Verwaltung eine sehr große Herausforderung. Die anstehenden Verwaltungsaufgaben sowie der Bürgerservice müssen weiterhin gewährleistet werden, was anhand der zur Zeit bestehenden Regelungen nur teilweise und nur erschwert machbar ist.“ Eine Verwaltung könne nur bedingt und in einzelnen Bereichen über längere Zeit im Homeoffice arbeiten, findet er, „denn es wurden keine Gesetze außer Kraft gesetzt, sondern es kamen zu den bestehenden Verordnungen neue Verordnungen hinzu“.

Rathaus Brieselang Quelle: Andreas Kaatz

Brieselang: Wegen der Corona-Pandemie und des bestehenden Lockdowns haben zahlreiche Verwaltungsmitarbeiter das Homeoffice-Angebot der Verwaltungsspitze wahrgenommen. Mehr als 50 Prozent der Belegschaft arbeitet demnach von zuhause aus. Die Risikogruppen sind ohnehin seit dem Shutdown im vergangenen Jahr mit einer teilweisen Unterbrechung im Homeoffice, weitere Mitarbeiter haben nun erneut nachgezogen - auch wegen der Schulschließungen, die in der Folge Homeschooling auf die Agenda gehoben haben.

Rathaus Friesack Quelle: Andreas Kaatz

Friesack: Im Amt Friesack arbeiten gegenwärtig nur einige wenige „Kollegen in Randbereichen einige Stunden im Homeoffice“, berichtet Amtsdirektor Christian Pust (parteilos). Dies sei insbesondere für diejenigen Mitarbeiter, „vorwiegend Mütter“, so Pust, „ein Angebot, um der Doppelrolle als ,Lehrer’ und Mitarbeiter irgendwie gerecht zu werden“. Nahezu alle Arbeitsplätze im Amt seien an physische Akten und Vorgänge vor Ort in der Verwaltung angebunden, die nicht auf Distanz ausgelagert werden könnten. Um Ansteckungsrisiken für die Mitarbeiter zu verringern wurden in der Amtsverwaltung dennoch bereits vor geraumer Zeit Maßnahmen ergriffen. „Wir haben für jeden ein Einzelbüro ermöglicht. Räume wurden so umgeräumt, dass keine zwei Personen in einem Raum sein müssen“, berichtet Christian Pust. Zusätzlich seien FFP2-Masken beschafft worden, die in gemeinschaftlich genutzten Bereichen zu tragen sind. Der Amtsdirektor weist zudem darauf hin, dass mit Ausnahme eines Kollegen alle Mitarbeiter der Verwaltung mit dem eigenen Fahrzeug oder zu Fuß und somit ohne große Kontakte zu Menschenansammlungen zum Arbeitsplatz gelangen.

Rathaus Rathenow Quelle: Markus Kniebeler

Rathenow: Rund 110 Mitarbeiter sind im Rathenower Rathaus beschäftigt. „Um sie alle ins Homeoffice zu schicken, fehlen uns die technischen Voraussetzungen“, gibt Rathenows Hauptamtsleiter Jörg Zietemann zu. Man habe jenen Mitarbeitern, die aus den unterschiedlichsten Gründen auf eine Arbeit von zu Hause angewiesen sind, die entsprechende Technik zur Verfügung gestellt. Man werde in der nächsten Zeit die Möglichkeiten der Heimarbeit ausweiten, so Zietemann. Momentan gebe es aber keine weiteren Anfragen. Im Rathaus selbst habe man die Arbeit unmittelbar nach Beginn der Pandemie umgestellt, um das Infektionsrisiko zu minimieren. In den meisten Büros sitze nur noch ein Mitarbeiter. Nur in einigen größeren Büros gebe es zwei Arbeitsplätze. Diese seien aber durch Stellwände voneinander getrennt.

Rathaus Premnitz Quelle: Bernd Geske

Premnitz: Die Beschäftigten der Stadt Premnitz sind so gut wie alle in ein System einbezogen, mit dem sie ins Homeoffice gehen. Wie Bürgermeister Ralf Tebling ( SPD) mitteilt, gibt es Ausnahmen davon nur für die Auszubildende, die Hausmeister und die Ausgabekräfte fürs Mittagessen. Rund die Hälfte der Verwaltungsangestellten befinde sich immer wochenweise gleichzeitig im Homeoffice. Wo sich Kollegen gegenseitig vertreten können, bleibe jeweils eine Arbeitskraft des Bereiches im Büro. Technisch gebe es keine Probleme, sagt der Bürgermeister, es funktioniere gut. Das Rathaus sei aber auch nicht geschlossen, betont er. Wer vorher telefonisch einen Termin vereinbare, könne zum Gespräch in die Verwaltung kommen. Auch wer keinen Termin hat und an der Rathaustür klingelt, werde nach Möglichkeit eingelassen.

Milower Land: Die Gemeinde hat die nötige Infrastruktur für das Arbeiten von zu Hause geschaffen. Alle Mitarbeiter sind mit Headsets ausgestattet und haben die Möglichkeit, über einen eigenen Server Videokonferenzen durchzuführen. Wer wann im Homeoffice ist, regelt der Dienstplan. „Wir wollen den Forderungen des Bundes nachkommen, aber auch keine Abstriche am Service für den Bürger machen. Deshalb gibt es nach wie vor die Möglichkeit, einen Termin im Amt zu vereinbaren“, erklärt Bürgermeister Felix Menzel ( SPD). Die Telefonanlage wird gerade nachgerüstet, so dass die Mitarbeiter auch im Homeoffice direkt erreichbar sind. Der Besprechungsraum ist bereits mit 3D-Mikrophonanalage und Webcam ausgestattet und ermöglicht Online-Besprechungen. Problematisch sei aber die vielerorts schlechte Internetversorgung.

Kreisverwaltung Havelland: Ein knappes Drittel der Mitarbeiter der Verwaltung des Landkreises Havelland, 317 Kollegen, arbeiten laut Kreissprecher Norman Giese gegenwärtig im Homeoffice. Die Mitarbeiter, die von zu Hause aus arbeiten, werden mit der erforderlichen Technik und dahinter steckenden, notwendige Infrastruktur wie Software und Server ausgestattet. Anträge, den Arbeitsplatz ins Homeoffice zu verlegen, werden zudem schnell und unkompliziert behandelt, so Giese. Innerhalb der Kreisverwaltung besteht zudem bereits seit 2017 für Mitarbeiter die Möglichkeit, „einen Antrag auf alternierende Telearbeit, also Homeoffice an bestimmten Tagen, zu stellen“, berichtet Norman Giese. Es sei weiterhin angedacht, die Telearbeit in Zukunft weiter auszubauen.

Von Markus Kniebeler und Nadine Bieneck