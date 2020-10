Havelland

Nach den jetzt vorliegenden Orientierungsdaten zu den Schlüsselzuweisungen 2021 erhalten rund zwei Drittel der Kommunen des Landkreises Havelland mehr Mittel aus dem Kommunalen Finanzausgleich als in diesem Jahr.

Das teilt der Rathenower Landtagsabgeordnete Christian Görke ( Die Linke) mit. „Trotz der Corona-Krise beträgt die so genannte Verbundmasse, aus der die Schlüsselzuweisungen gespeist werden, für das Jahr 2021 voraussichtlich 2,266 Milliarden Euro und damit rund 95,7 Millionen Euro mehr als in diesem Jahr“, so Görke.

Der Hintergrund

Das habe zwei Gründe: Der Anteil der Landeseinnahmen, die das Land an die Kommunen weiterreicht steigt für das Jahr 2021. Das ergebe ein Plus von 9,9 Millionen Euro. Im Rahmen der Umsetzung des im April dieses Jahres beschlossenen Kommunalen Rettungsschirms werde der oben erwähnte Anteil nochmals um 85,8 Millionen Euro aufgestockt.

Insgesamt erhalten alle Städte und Gemeinden im Landkreis Havelland im kommenden Jahr voraussichtlich 86 Millionen Euro Schlüsselzuweisungen, das seien 2,6 Millionen mehr als 2020.

Christian Görke erläutert die Schlüsselzuweisungen 2021. Quelle: Uwe Hoffmann

In Rathenow könne der Kämmerer mit etwa 1,1 Millionen Euro mehr rechnen – insgesamt über 17 Millionen Euro. In Premnitz sind es immerhin noch rund 355.000 Euro mehr. Die Gemeinde Milower Land darf auf 399.000 Euro mehr hoffen. Fünfstellig sind die zusätzlichen Beträge für die übrigen Gemeinden. Es gibt aber auch Verlierer. Gollenberg und Stechow-Ferchesar erhalten weniger.

Mehr eingenommen

Görke: „Der Rückgang der Schlüsselzuweisungen erklärt sich durch verbesserte eigene Einnahmen gegenüber dem Vergleichsjahr.“ Die Schlüsselzuweisungen des Landes werden in Abhängigkeit der Steuerkraft der Kommunen verteilt. Dabei gilt der Grundsatz, dass Kommunen mit einem vergleichsweise hohen Steueraufkommen weniger Schlüsselzuweisungen erhalten als Kommunen mit niedrigem Steueraufkommen.

Der Landkreis Havelland erhält im Jahr 2021 voraussichtlich 47, Millionen Euro Schlüsselzuweisungen. Das sind im Vergleich zum Jahr 2020 rund 1,829 Millionen Euro mehr.

Die Kreisumlage

Zudem profitiere der Landkreis Havelland auch im Jahr 2021 von den gestiegenen Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch die Kreisumlage.

Wie Görke vorrechnet, handelt es sich hier nochmals um weitere 1,123 Millionen Euro zusätzlich bei einem Hebesatz der Kreisumlage von 42 Prozent.

Von Joachim Wilisch