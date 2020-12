Havelland

Im gesamten Havelland ereigneten sich trotz Wetterwarnung diverse Unfälle durch unangepassten Geschwindigkeit aufgrund von Glatteis. Bei den im durch die Polizei im Havelland aufgenommenen Unfälle handelte es sich bis auf einen Unfall nur um Blechschäden. Gegen die Unfallverursacher wurden dahingehend Ordnungswidrigkeitenanzeigen im Zusammenhang mit der Unfallaufnahme aufgenommen.

Bei dem einen genannten Unfall kam eine 20- jährige mit ihrem Auto in der Ortslage Bützer in einer Kurve zum Schlingern. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete auf dem Dach. Um die Bergung des Pkw kümmerte sich ein Familienangehöriger der Fahrzeugführerin. Die Fahrzeugführerin selbst wurde anschließend im Klinikum Rathenow aufgrund leichter Verletzungen behandelt und konnte noch am gleichen Tag wieder entlassen werden.

Von MAZonline