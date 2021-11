Havelland: Weniger Arbeitslose als im Oktober

Havelland

Die Zahl der Arbeitslosen ist im November im Havelland im Vergleich zum Vormonat leicht gesunken. Im Berichtsmonat November sind 42381 Personen arbeitslos gemeldet, das sind 0,9 Prozent weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote bliebt unverändert bei 4,8 Prozent. Das teilt die Agentur für Arbeit Nauen mit.

Quote im Havelland ist leicht gesunken

Verglichen zum Vorjahr ist ein Rückgang um 687 Personen, das entspricht einem Minus von 13,8 Prozent festzustellen. Die Arbeitslosenquote im Havelland sank im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Prozent und liegt auf dem Niveau vom November 2019.

Zweigeteilter Arbeitsmarkt im Havelland

Geblieben ist auch dies: Der Arbeitsmarkt im Havelland ist unverändert geteilt. Während in der Geschäftsstelle Nauen die Arbeitslosenquote wie im Vormonat bei 3,5 Prozent liegt, beträgt sie in Rathenow 8,5 Prozent. Auch hier gab es keine Veränderung. Verglichen zum Vorjahr liegen die Geschäftsstelle Nauen 0,6 Prozent-Punkte und die Geschäftsstelle Rathenow 1,3 Prozent-Punkte unter Vorjahresniveau. Für Dezember sagt Guido Solga, Bereichsleiter Havelland bei der Agentur für Arbeit, voraus: „Die Arbeitslosigkeit bleibt weiterhin auf niedrigem Niveau, wird aber jahreszeitlich bedingt steigen.“

In November sind 345 Personen im Havelland aus einer Beschäftigung am 1. Arbeitsmarkt arbeitslos geworden sind, 288 Personen konnten hier einen Job aufnehmen.

Immer mehr offene Stellen zwischen Falkensee und Premnitz

Einen deutlichen Unterschied gibt es bei offenen Stellen. Der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen liegt aktuell bei 1541 solcher offenen Stellen und damit 7,1 Prozent über Vorjahresniveau. Neu gemeldet wurden im November 296 Arbeitsstellen, das sind 15,6 Prozent mehr als im Oktober.

Die größte Nachfrage besteht dabei in der öffentlichen Verwaltung mit 64 Stellen. Gesucht werden hier weiterhin Sachbearbeiter und Verwaltungsfachangestellte für verschiedene Fachbereiche, wie für Sozial- und Bauämter und im Bereich der Grünflächenpflege. Gesucht wird auch ein IT-Systemadministrator. Die Nachfrage nach Lehrern, Erziehern in Kitas und Sozialarbeitern bleibt im Havelland weiterhin hoch. Zeitarbeitsfirmen suchen Mitarbeiter in der Logistik und Verwaltung. Auch der Handel und das verarbeitende Gewerbe hofft auf neue Mitarbeiter. Im Gesundheits- und Sozialwesen sind 23 neue offene Stellen im Havelland hinzugekommen. Hier suchen vor allem Arbeitgeber der Pflegebranche Mitarbeiter für die Pflegedienstleitung, Pflegefachkräfte und Pflegehelfer.

Von MAZonline