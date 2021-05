Havelland

Die eine hat eine goldene Kugel, die andere trägt ein schlichtes Kreuz: Die Kirchturmspitzen sind so vielfältig wie unser Land. Oft sind die Kirchtürme schon von Weitem zu sehen. Sie geben Orientierung – für Gläubige wie für Straßenbauer.

Wir laden unsere Leser ein zu einer Rundreise, sei sie nun gedanklich oder eine von Ort zu Ort. Die Raterunde führt zu Kirchen, die die Geschichte eines Ortes mitgeschrieben haben. Viele Kirchen haben eine Kugel in ihrer Turmspitze, eine Zeitkapsel, in die beim Neubau oder bei späteren Sanierungsarbeiten Zeitzeugnisse hinterlegt werden: Dokumente, Geldstücke, Zeitungen. Was drin ist, lässt sich immer nur in sehr großen Abständen erkunden, aber manchmal passiert es auch zu Lebzeiten von MAZ-Redakteuren.

Zur Galerie Spitz, geschwungen, gerade – die Formen der Kirchtürme sind verschieden.

Und so war unser Kollege ganz dicht dran, als das Goldstück auf dem Foto rechts unten wieder aufs Kirchendach kam. Diese Dorfkirche ist nämlich saniert worden. Bei Wind und Wetter erhielt die Kirche im November vergangenen Jahres ihre Turmzier zurück, bestehend aus Kugel, Wetterfahne und Kreuz. Restauriert und neu vergoldet, schmücken die drei nun wieder das Gotteshaus.

Eine Kugel mit Gewicht

Die Kugel wiegt rund 40 Kilogramm, sie ist mit 90 Zentimetern Durchmesser eine von den größeren, darin ist jetzt eine Kupferkartusche für die Nachwelt – gefüllt mit Münzen, einem Exemplar der Kirchenzeitung und einem der MAZ, einem Gemeindebrief, einer Liste der Spender, mit Erläuterungen zum Bauvorhaben und mit Fotos. Gefüllt wurde sie damit während der Andacht.

Geschichte und Geschichten

So hält jede Kirche und auch jeder Kirchturm Geschichten parat. Wir sehen hier Kirchtürme aus dem Osthavelland, die sind Jahrhunderte alt, andere zählen erst 90 Jahre. In der Neuzeit kann aus einer Kirchturmspitze auch schon mal ein Kirchturmflachdach werden. Und so erzählen auch die Kirchturmspitzen einiges über unseren Landstrich. Die reich vergoldeten ebenso wie die schlicht geschmiedeten. Wir wollen Sie, liebe Leser, anregen, da einmal genauer hinzuschauen. Machen Sie mit und raten Sie, welche Kirchturmspitze zu welcher Kirche in welchem Ort gehört. Es ist nicht einfach. Kleiner Tipp: Vier der gezeigten Kirchen sind in Städten zu finden.

Von Sebastian Morgner und Marlies Schnaibel