Havelland: Wettkampf der Fußball-Fahnen in Vorgärten

Havelland

Fußballland Havelland – jetzt ziehen sie wieder die Vereinsflaggen in den Gärten hoch. Spätestens wenn Pokal, Meisterschaft und Abstiegskampf sich in der Fußball-Bundesliga im Endspurt befinden, wird das Vereinstuch herausgeholt und Flagge gezeigt. So wie bei Ketzins Bürgermeister Bernd Lück, der mit dem FC Bayern München seine 30. Meisterschaft feierte. „Da musste natürlich die Fahne herausgeholt werden und wurde hochgezogen,“ erzählt das Stadtoberhaupt der Fischerstadt.

Wurde mit seinem Verein souverän Meister: Ketzins Bürgermeister Lück Quelle: Ulrich Hansbuer

Gegenüber von Lück flattert Schwarz-Gelb in der Werderschen Straße in Ketzin im Wind. Borussia Dortmund im DFB-Pokalfinale, da zitterte dann Eckhard Radtke (70), der sich über den Pokalsieg freute. Der Nachbarschafts-Zweikampf zwischen Lück und Radke, beziehungsweise Bayern und Dortmund, war in diesem Jahr nicht so spannend, Dortmund schwächelte, aber Radtke ist sich sicher, dass der Champions-League-Platz noch erreicht werden wird.

Gegenüber von Lück und Radtke wohnt der dritte Fußball-Fan: Hans-Jürgen Viele (76) ist seit 1986 Union-Fan ist („Einmal Union, immer Union“), hat seit 2009 jedes Spiel im Stadion gesehen, doch seit zwei Jahren geht es gesundheitlich nicht mehr, außerdem verhindert Corona ja den Stadionbesuch. Und natürlich hat auch der Nachbar von Lück und Radtke ebenfalls einen Fahnenmast im Garten.

Union-Fan spielt mit

Rot-Weiß hängt dort: Union Berlin. Seit zwei Jahren darf er in der ersten Liga mitspielen, hofft jetzt noch auf einen internationalen Platz: „Union hat eine hervorragende Saison gespielt.“ Irgendwann müsse Herr Lück seine Fahne auch einmal auf Halbmast ziehen, hofft Viele: „Dann ziehen wir den Bayern die Lederhose aus. Und Dortmund hätte mit Union ja schon immer Schwierigkeiten gehabt.“ Einmal Union, immer Eisern Union.

Gemeinsames Einbuddeln

Die drei Fußballfans aus Ketzin verstehen sich bis auf die 90 Minuten, wenn es gegeneinander geht, hervorragend. „Trotz der Rivalität auf dem Platz, wir haben das beste nachbarschaftliche Verhältnis, was man sich vorstellen kann“, erzählt Bernd Lück. 2006 vor der Weltmeisterschaft kauften sich die drei Fußball-Fans jeder eine Fahnenstange und halfen sich gegenseitig beim Einbuddeln: „Seitdem wird Flagge gezeigt.“

Innerfamiliäres Duell in Wustermark

Ein interfamiliäres Fußball-Drama spielt sich derzeit in Wustermark ab: Mit dem Bauamtsleiter der Gemeinde Wustermark verbindet Lück die Leidenschaft für Bayern München. „Souverän Meister“, sagt Wolfgang Scholz wie aus der Pistole geschossen. Er liegt im Familien-Duell mit Bruder Jürgen Scholz, was die Anzahl der Meisterschaften angeht, weit vorne.

Wustermarks Gemeinde-Brandmeister Jürgen Scholz, der sich über den DFB-Pokalsieg freuen durfte, hält dagegen: „Natürlich werden die Gelben auch mal wieder Meister“, sagt der Dortmund-Fan, der schon öfter die Signal-Arena besuchte und eine Gänsehaut bekam: „80 000 machen richtig Stimmung. Das Stadion ist super – egal wo man sitzt, man hat immer einen tollen Blick.“ Natürlich sei es traurig, dass seit der Pandemien das Stadion leer sei. Mit Fans wäre Dortmund auch besser, ist er überzeugt.

Die Frau jubelt mit

Während Bruder Wolfgang nur ein rotes Trikot besitzt, versinkt Jürgen Scholz in Schwarz-Gelb. „Ich habe jede Menge Fan-Artikel – vom Kalender, über Bettwäsche, bis hin zu Pullover oder Mützen, die ich immer trage vor dem Fernseher, wenn Dortmund spielt“, sagt der Feuerwehrmann, der die Spiele zusammen mit seiner Frau verfolgt, die sich ebenfalls zu den Schwarz-Gelben zählt.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nur der dritte im Bunde, Bruder Holger, schaut in dieser Saison ein wenig bedrückt aus, die Weiß-Blauen, nämlich Schalke 04, steigen in die 2. Liga ab. So wird Woche für Woche dreimal in der Großfamilie Scholz gezittert, um Meisterschaft, Champions-League und im nächsten Jahr um den Wiederaufstieg.

Leipziger Fahne an der B5

An der Bundesstraße 5 zwischen Nauen und Friesack werden erstaunlich viele Bayern-Fahnen hochgezogen und Fenster in Rot-Weiß mit bayrischer Raute dekoriert. Das Havelland tendiert gefühlt für die Münchner. Der Anteil der Dortmund-Fans ist begrenzt, eine neue Farbe hat sich allerdings dazugesellt: Die Flagge von RB Leipzig sieht man jetzt öfter.

Und was ist mit der blau-weißen-Flagge? Nur vereinzelt in den Gärten von Falkensee zu sehen, aber sonst eher selten im Havelland. Obwohl seit Anfang der Saison 2003/2004 das Projekt „Hertha hautnah“ existiert, das mehr Fans aus dem Havelland für Hertha rekrutieren soll. Die Stadt Nauen sowie Rathenow sind Partnerstädte im Land Brandenburg des Berliner Bundesligisten, die ihre Verbundenheit zum Fußballverein zum Ausdruck bringen möchten und partnerschaftliche Beziehungen führen.

Zittert mit Hertha BSC: Nauens Bürgermeister Manuel Meger Quelle: Ulrich Hansbuer

Bindeglied zwischen der Stadtverwaltung Nauen und Hertha BSC ist Mike Seitz, der als Fußball-Botschafter fungiert und derzeit mit der Hertha zittert. Und auch Bürgermeister Manuel Meger, der vor Corona-Beginn öfter im Olympiastadion gesichtet wurde, bangt derzeit um die Berliner. Dem Spott und Hohn von Amtskollege Lück aus Ketzin würde er lieber aus dem Weg gehen und auch gerne oben einmal mitspielen.

Von Ulrich Hansbuer