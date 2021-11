Havelland: Wiedehopf ist Vogel des Jahres

Havelland

Der Sieger der zweiten öffentlichen Wahl zum Vogel des Jahres des Naturschutzbundes Nabu und des Landesbundes für Vogelschutz steht fest: Der Wiedehopf hat mit 45 523 und 31,9 Prozent die meisten Stimmen erhalten. Er ist damit nach dem Rotkehlchen der zweite Jahresvogel, der von allen Inter-essierten in Deutschland gewählt werden konnte. Der Nabu Brandenburg freut sich über dieses Ergebnis ganz besonders, brütet doch über die Hälfte aller deutschen Wiedehopfe in diesem Bundesland.

„Der Wiedehopf ist mit seinem orangeroten Gefieder und seiner markanten Federhaube eine spektakuläre Erscheinung und sicherlich auch deshalb von so vielen Menschen gewählt worden – er ist einer der auffälligsten heimischen Vögel“, so Nabu-Landesgeschäftsführerin Christiane Schröder. „Sicherlich konnten sich aber auch viele Wähler mit seinem Wahlslogan „Gift ist keine Lösung“ identifizieren. Der Wiedehopf benötigt halboffene bis offene insektenreiche Landschaften, wie zum Beispiel extensiv bewirtschaftete Weiden. Ausreichend Nahrung findet der Insektenfresser nur ohne Pestizideinsatz.“

Mehlschwalbe und Bluthänfling

Auf Platz zwei landete die Mehlschwalbe mit 34 773 Stimmen (24,4 Prozent). Auf Platz drei flatterte der Bluthänfling mit 19,9 Prozent der Stimmen vor dem Feldsperling mit 16,3 Prozent. Der letzte Platz ging an den Steinschmätzer.

Die wenigsten, die den Wiedehopf zum Jahresvogel gewählt haben, dürften ihn selbst einmal in der Natur gesehen haben. Denn er kommt nur in einigen Regionen Deutschlands vor, wie im Kaiserstuhl in Baden-Württemberg, in Rheinhessen oder den Bergbaufolgelandschaften der Lausitz in Brandenburg und Sachsen. Dort ist das Klima für den wärmeliebenden Vogel gut.

Der Wiedehopf liebt Brandenburg

Nach einem Bestandstief in den 1980er-Jahren und einer leichten Erholung in den 1990er- Jahren nahm der Bestand in Brandenburg nach 2003 deutlich zu. „Dies ist auch dem Engagement von Naturschützern zu verdanken, die in Schwerpunktgebieten Nistkastenprogramme initiierten“, so Schröder. Zudem erlangten Ornithologen einen erheblichen Kenntniszuwachs über Brutvorkommen auf ehemaligen Truppenübungsplätzen. Die aktuelle Rote Liste der Brutvögel Brandenburgs (2019) beziffert die Wiedehopf-Reviere auf 320. Er ist in der Kategorie „gefährdet“ aufgeführt.

Der Wiedehopf frisst gerne Käfer, Grillen, Heuschrecken und Schmetterlingsraupen.

