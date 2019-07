Havelland

Der Wirtschaftsförderpreis wird in den folgenden fünf Kategorien vergeben: Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern, Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern, Unternehmen aus der Landwirtschaft, Unternehmen aus dem Bereich Tourismus sowie Innovative Unternehmen und/oder Neugründer. Angesprochen sind Unternehmen, die durch ihr Engagement und ihr Wirken zur positiven wirtschaftlichen Entwicklung im Havelland beitragen.

Kleines Jubiläum

Mit dem Jugendförderpreis, der 2019 ein kleines Jubiläum begeht und zum 10. Mal verliehen wird, werden zudem Initiativen und unternehmerische Aktivitäten ausgezeichnet, die überwiegend von Schülern, Auszubildenden, Studenten oder jungen Unternehmern durchgeführt werden. Hierbei werden insbesondere Projekte prämiert, die zur Entwicklung des Unternehmergeistes, zum Erwerb wirtschaftsnaher Kompetenzen sowie zur Förderung von Eigeninitiative und Selbstverantwortung beitragen. Teilnahmeberechtigt sind Schüler, Auszubildende oder Studenten beziehungsweise entsprechende Initiativen und junge Unternehmen mit Sitz oder Wohnsitz im Landkreis Havelland.

Das sagt Lewandowski

„Der Wirtschaftsförderpreis des Landkreises Havelland hat nun schon eine lange Tradition“, sagt Landrat Roger Lewandowski. „Dennoch bleibt der Preis auch immer jung. Denn die letztjährige Neuerung, den Preis für Innovative Unternehmen und/oder Neugründer um eben die Gründerinnen und Gründer zu erweitern, hat sich bewährt und wird fortgeführt.“ Durch die jährlichen Preisträger zeige sich außerdem deutlich, was für eine tolle wirtschaftliche Entwicklung das Havelland in den zurückliegenden Jahren genommen habe. „Es ist mir jedes Jahr eine Freude, aber auch ein Bedürfnis, mit der Preisverleihung einigen der Protagonisten zu danken“, so der Landrat.

Geld gibt es auch

Sämtliche Preise des 23. Wirtschaftsförderpreises sind mit 1000 Euro dotiert. Zur Teilnahme berechtigt sind Unternehmen aller Branchen und Rechtsformen, insbesondere Industrie-, Landwirtschafts- und Handwerksbetriebe, Dienstleister, berufliche Ausbildungseinrichtungen, wirtschaftsnahe Vereine und Einzelpersonen mit Sitz, Wohnsitz oder Niederlassung im Landkreis Havelland. Einsendeschluss für Bewerbungen oder Nominierungen ist der 31. August 2019.

So bewirbt man sich

Unter www.havelland.de stehen in der Rubrik „Wirtschaft“ unter „Wirtschaftsförderung“ bei „ Wirtschaftsförderpreis“ die Bewerbungsunterlagen zum Download zur Verfügung. Zudem besteht die Möglichkeit zu einer kurzen formlosen Bewerbung per E-Mail an wirtschaft@havelland.de, wobei als Mindestangaben der Unternehmensname, der Sitz, ein Ansprechpartner (mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse), Aussagen zur Mitarbeiterentwicklung der letzten zumindest drei Jahre, Aussagen ob ausgebildet wird oder nicht sowie eine kurze Begründung, warum das Unternehmen preiswürdig ist, enthalten sein sollten.

Von Joachim Wilisch