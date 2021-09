Havelland: Wo die Parteien ihre Hochburgen und wo ihre weißen Flecken haben

Havelland

Für die einen sind es Hochburgen, für die anderen weiße Flecken. Die Parteien haben bei der Bundestagswahl im Havelland ganz unterschiedliche Ergebnisse eingefahren. Der Trend: Aufschwung für die SPD und Absturz für die CDU, hat sich überall durchgesetzt. Aber ansonsten gab es viele Unterschiede und manche Besonderheit.

Hohe Wahlbeteiligung im Osthavelland

So viel wurde lange nicht im Osthavelland gewählt. Nur die Stadt Ketzin/Havel lag unter dem Durchschnitt der Wahlbeteiligung im Wahlkreis 58. Der lag bei 78,3. Falkensee mit 81,7 Prozent, Brieselang mit 82, Schönwalde-Glien mit 82,5 und Dallgow-Döberitz mit 84 können sich sehen lassen. Wahlbezirksspitze war Glienicke/Nordbahn mit 85,9 Prozent bei der Wählerbeteiligung.

Linke in Falkensee zweimal zweistellig

Falkensee: Die SPD hatte auch in Falkensee die Nase vorn, sie hat fast alle der 35 Wahllokale und 16 Briefwahllokale gewonnen. Einige wenige Wahllokale musste sie abgeben. Die Grünen waren auf Platz 1 im Vicco-von-Bülow-Gymnasium mit 24, 5. Die CDU errang in zwei Wahllokalen die meisten Stimmen: in der Kant-Gesamtschule und im Kulturhaus „Johannes R. Becher“. Kleiner Trost für Direktkandidaten Uwe Feiler: Er lag in allen Falkenseer Wahllokalen über dem Ergebnis seiner Partei. Im Becher-Kulturhaus konnte auch die AfD punkten, in zwei Wahllokalen des Hauses wurde sie bei Erst- und bei Zweitstimmen Sieger. Die Linken konnten den bundesweiten Abwärtstrend auch in Falkensee nicht aufhalten, nur in zwei Wahllokalen waren sie zweistellig. In der Diesterweg-Grundschule im Plattenbau-Bereich Falkenhorst gelang ihnen das mit 10,6 bzw. 11,4 Prozent der abgegebenen Wählerstimmen. Unter den sogenannten Kleinen sammelte die Tierschutzpartei 828 Stimmen, das waren mehr, als die Freien Wähler erhielten. Die wenigsten Falkenseer konnten sich für die MLPD erwärmen, nur acht Stimmen für die marxistisch-leninistische Partei.

Schönwalde: Uwe Feiler nur knapp hinter Ariane Fäscher

Schönwalde-Glien: Zwei Stimmen für die DKP und zwei Stimmen für die NPD – das ergab die Auszählung im Wansdorfer Wahllokal. MLPD, Team Todenhöfer, Unabhängige und Volt erhielten gar keine Stimmen in dem Dorf, in dem 358 ihre Stimme direkt im Wahllokal abgaben. Ein Trend bei den Kleinen, wie es sich in der Gemeinde Schönwalde-Glien fortsetzte. Bei Erststimmen kam der CDU-Kandidat der SPD-Gewinnerin ziemlich nahe, lediglich 0,7 Prozentpunkte lag Ariane Fäscher (SPD) schließlich vor Uwe Feiler (CDU). Mit 11,4 Prozent landeten die Grünen in der Gemeinde Schönwalde-Glien das gleiche Ergebnis wie in Brieselang, das über ihrem Wahlkreisdurchschnitt von 10,7 lag. Das beste Ergebnis im Wahlkreis erreichten die Grünen wieder in Falkensee, wo sie auf 15,4 kamen. Davon ist man im flachen Land weit entfernt.

Schwache Werte für die Grünen auf dem Land

Nauen: 1,2 Prozent in Schwanebeck ist der Negativ-Rekord der Grünen im Amt Nauen, das zum Wahlkreis 56 gehört, der bis in den letzten Prignitz-Zipfel reicht. Insgesamt kam die Ökopartei hier mit 7,2 Prozent als fünfte ins Ziel. Hinter SPD, AfD, CDU und FDP.

CDU und FDP in Seeburg stark

Dallgow-Döberitz: In Dallgow-Döberitz herrschte an den Wahlurnen der acht Wahllokale aufgrund der hohen Briefwahlbeteiligung (etwa 36 Prozent der Stimmen) weniger Andrang als bei der Parlamentswahl vor vier Jahren. Zwischen den Wahlbezirken sind mitunter deutliche Unterschiede im Wahlverhalten zu sehen. In der Seeburger Feuerwehr erzielten CDU und FDP Höchstwerte, wohingegen in den Wahllokalen der Grundschule am Wasserturm SPD und Grüne starke Ergebnisse einfuhren. Hier erfuhr die CDU ihr prozentual schlechtestes Ergebnis. AfD und Linke erreichten an der Wahlurne im Dallgower Rathaus ihre jeweils besten Ergebnisse.

In der Kita Maulwurf an der Reitersiedlung lagen SPD (21,1 Prozent), CDU (20,7 Prozent) und AfD (19,5 Prozent) so ausgeglichen beieinander, wie in keinem anderen Dallgower Wahlbezirk. Alle sonstigen Parteien zusammengenommen, gewannen im Vergleich zu 2017 in Dallgow ganze 3,7 Prozent dazu und profitierten vom Wählerverlust innerhalb der etablierten Parteien.

Sonstige sind zusammengenommen in Wustermark stark

Wustermark: Die kleinen Parteien und Gruppierungen, die unter Sonstige vermerkt sind, haben in der Gemeinde Wustermark 12,2 Prozent der Zweitstimmen erhalten. So viele wie in keiner anderen Gemeinde im Osthavelland. Mit dem Ergebnis wären die Sonstigen vor den Grünen, vor der FDP und den Linken, wenn man ihre Stimmen. zusammengezählt, werten könnte.

So wählten die Havelländer Wahlkreis 56 (Prignitz-Ostprignitz-Ruppin-Havelland I): Zweitstimmen: SPD: 34 Prozent; AfD: 19,2 Prozent; CDU: 16 Prozent; Die Linke: 8,1 Prozent; FDP: 7,5 Prozent; B90/Grüne: 6,3 Prozent Wahlkreis 58 (Oberhavel-Havelland II): Zweitstimmen: SPD: 28,6 Prozent; AfD: 15,9 Prozent; CDU: 17,3 Prozent; Die Linke: 6,6 Prozent; FDP: 10,3 Prozent; B90/Grüne: 10,7 Prozent Die direkten Gewinnerinnen: Wahlkreis 56: Wiebke Papenbrock (SPD) mit 33 Prozent der Erststimmen vor Dominik Kaufner (AfD) mit 19,7 und Sebastian Steineke (CDU) mit 19,4. Wahlkreis 58: Ariane Fäscher (SPD) mit 26,3 Prozent der Erststimmen vor Uwe Feiler (CDU) mit 20,8 und Ulrich Storm (AfD) mit 16,0.

Unter den Sonstigen heißt der Wahlsieger: Tierschutzpartei. 238 Wustermarker stimmten für sie. Immerhin noch 190 Kreuze gab es für die Freien Wähler, 85 für Die Partei, 77 für die Basis und 34 entfielen auf die Piraten.

Einige Wähler haben (mit Absicht oder nicht) ihre Stimme verschenkt, indem sie auf dem Wahlzettel keine Kreuze an den dafür vorgesehenen Stellen setzten. 16 ungültige Stimmen gab es jeweils im Elstaler Wahllokal 1 und bei den Briefwählern – insgesamt in der Gemeinde 67 bei den Zweitstimmen.

SPD siegt in fast allen Ketziner Wahllokalen

Ketzin/Havel:In allen Wahllokalen in der Havelstadt und den Ortsteilen bekam die SPD die meisten Zweitstimmen. Mit Ausnahme von Etzin. Dort lag die AfD (31,4) knapp vor den Sozialdemokraten (29,7). Dagegen spielt die AfD in Paretz nur die vierte Geige (11,2) hinter SPD (40,3), Grünen und CDU (12,6). Die Grünen kommen dort auf 13,6 Prozent – ihr bestes Ergebnis in der Stadt. Während sie in Etzin mit 2,5 Prozent nur auf dem sechsten Platz landeten. Den größten Zuspruch bekamen die Linken mit 8,7 Prozent in Paretz. Die Christdemokraten verbuchten ihr Topergebnis in Falkenrehde mit 19,8 Prozent. Bei den Zweitstimmen gab es 50 ungültige, darunter zehn bei den Briefwählern.

Tierschutzpartei in Brieselang gefragt

Brieselang:In der Gemeinde lagen die Sozialdemokraten mit 28,4 Prozent deutlich vor den Christdemokraten, die bei den Zweitstimmen lediglich auf 17,4 Prozent kamen. Immerhin auf 11,4 Prozent summierten sich die sogenannten kleinen Parteien. Die meisten Stimmen mit 285 konnte dabei die Tierschutzpartei für sich verbuchen. In allen Wahllokalen erhielt sie Zuspruch. In der Sportlerklause waren es die meisten, nämlich 23, gefolgt vom Jugendclub (21). Nur fünf Kreuze gab es in Zeestow, 16 dafür im anderen Ortsteil Bredow. 100 ungültige Zweitstimmen wurden außerdem in ganz Brieselang registriert, die meisten im Wahllokal Jugendclub mit 15. Nur eine war es in der Robinson-Schule 2.

SPD in Senzke schwach

Amt Friesack: Die höchste Wahlbeteiligung wurde mit 70,5 in Warsow registriert, gefolgt von Wagenitz (64,0) und Jahnberge (63,3). Rechnet man die Briefwahl hinzu, betrug die Wahlbeteiligung im Amtsbereich insgesamt 73,9. Wahlsieger SPD hatte den größten Anteil der Stimmen in Jahnberge mit 38,7 Prozent, nur knapp dahinter liegt Retzow (35,5). Das schlechteste Ergebnis gab es für die Sozialdemokraten in Senzke mit 14 Prozent, dafür lag dort die AfD mit 44,9 Prozent weit vorn. Auf 37,7 Prozent kam Wutzetz. Aber auch Friesack hatte einen hohen AfD-Anteil: 29,7.

Von MAZonline