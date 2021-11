Havelland: Wo freundliche Nachbarn sich vernetzen

Havelland

Wenn jemand zwischen Nauen und Friesack, in Kleßen, Retzow oder bis hin nach Groß Behnitz eine Person sucht, die eine polnische Trauung im Westhavelland übersetzen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Wolf Schöne, hauptamtlich Pfarrer in Retzow, die Vermittlung übernimmt.

Von Rathenow nach Retzow gezogen

Vor drei Jahren kam er aus Rathenow in die kleine Gemeinde – und brauchte eine Leiter. Geliehen wurde sie vom Nachbarn, „das ging problemlos, wunderbar“, erzählt er. „Da kam mir dann der Gedanke, dass das ja toll ist, wie man sich gegenseitig hilft.“ Und Wolf Schöne erzählt, wie er im Frühjahr 2020 dann ein Netzwerk zur gegenseitigen Nachbarschaftshilfe gegründet hat. Über einen Messenger-Dienst bringt er mittlerweile die Menschen zueinander. Den Anfang machten etwa 50 Leute, mit denen Schöne selbst Kontakt hatte, mittlerweile kann er ungefähr 230 Personen anschreiben, wenn wieder jemand etwas benötigt.

Die Gruppe „Freundliche Nachbarn“ wächst

Die „Freundlichen Nachbarn“, wie die Gruppe zunächst genannt wurde, wächst seitdem unentwegt. Die Verbreitung erfolgt über Mund-zu-Mund-Propaganda: bei Gesprächen und Hausbesuchen trifft Schöne auf neue Menschen, wenn eine Astschere an die neue Familie ein paar Häuser weiter ausgeliehen werden konnte, erfahren wieder neue Leute von den Aktionen.

Auch Geschäfts sind mit eingestiegen

Selbst lokale Geschäfte sind schon in das Hilfsmodell mit eingestiegen: Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wussten davon und ein Kosmetikmarkt, der Trockenmilchpulver übrig hatte, musste dadurch nichts wegwerfen.

„Man hatte mich gefragt, ob das irgendwo gebraucht wird, ich habe das weitergeleitet und dann haben sich alsbald sofort welche gefunden, die das haben wollten“, sagt Wolf Schöne.

Hilfe und Austausch der Havelländer

Er spricht von einer „großen Nachhaltigkeitswirkung“, durch das Weitergeben und Ausleihen anstelle von Neukäufen. Aber das Netzwerk schützt somit nicht nur die Umwelt, zu einem kleinen Teil zumindest, und schafft eine Sensibilität gegenüber der Thematik, sondern ist auch auf menschlicher Ebene „eine Bereicherung für die Kommune“. Wolf Schöne beobachtet Menschen, die „fast nebeneinander wohnen, aber nichts voneinander wissen“ und dann „zueinander finden“. Daraus entstehen sogar kleine neue Netzwerke: „Einzelne Leute, die auch daran Spaß haben, nehmen dann die Informationen von mir und geben sie in ihre eigenen Kreise und dadurch potenziert sich die Kraft, denn ich kann ja nicht mit jedem verbunden sein.“

Hilfsbereitschaft zwischen Nauen und Rathenow

Die meisten Menschen, die Schöne fragt, ob sie mitmachen wollen, reagieren positiv. Ihm fällt auf, wie aufmerksam die Leute seien und wie vieles auf dem Dorf überhaupt nur dank der Hilfsbereitschaft der Einwohnerinnen und Einwohner funktioniert. Die Corona-Krise jedoch hat die Menschen wieder auf Abstand gebracht, das Miteinander von Jung und Alt wurde schwierig. Jetzt können Pflegeeinrichtungen in der Umgebung eine Dartscheibe bekommen, Neueinrichtungen können gebrauchte Lampen bekommen, ehrenamtlich vermittelt über Schönes Vernetzung.

In der Regel handelt es sich um Gegenstände, die Menschen getauscht und abgegeben werden. Aber zum ersten Mal wurde nun auch gemeinsam Geld gesammelt, um einer Familie in Not zu helfen: „Die Tochter, eine sehr gute Schülerin, hatte keinen Laptop für das Homeschooling und dann hatten wir so viel Geld zusammen, dass wir dem Mädchen den Laptop und das Zubehör besorgen konnten.“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wolf Schöne klingt glücklich und auch etwas stolz, wenn er darüber spricht, was die Gemeinschaft zusammen schafft. Noch kann er allein vermitteln und vernetzen, spricht immer von einem „wir“, stellt sich und seine Arbeit nicht in den Vordergrund. Es wird sich zeigen, wie weit die ehemals „Freundlichen Nachbarn“ noch wachsen werden.

Durch seine ehrenamtliche Tätigkeit „konnten wir tatsächlich schon Herrchen und Frauchen von einem herrenlosen Hund im Dorf“ wiederfinden, Drucker wurden aufgetrieben und die polnisch-deutsche Trauung in Nauen konnte problemlos stattfinden.

Von Hannah Prasuhn