Havelland

Ab dem 30. März dürfen im Landkreis Havelland aufgrund der Corona-Pandemie keine Kinder mehr bei Tagesmüttern oder -vätern betreut werden. Damit folgt der Landkreis einer Empfehlung des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg. Die Betriebsuntersagung für Kindertagespflegestellen gilt zunächst bis zum 19. April, so Kreissprecher Norman Giese.

Notbetreuung auf Antrag

Grundsätzlich sollen die Kinder in dieser Zeit vorrangig zu Hause betreut werden. „In Ausnahmefällen, wenn die Erziehungsberechtigten in kritischen Infrastrukturbereichen tätig sind, ist eine Notbetreuung in Kindertagespflegestellen weiterhin zulässig. Grundvoraussetzung ist, dass beide Erziehungsberechtigte, im Fall von Alleinerziehenden die Alleinerziehenden, in solchen Bereichen arbeiten und eine häusliche oder sonstige individuelle Betreuung nicht organisiert werden kann“, so Giese. Dies betreffe Beschäftigte aus dem Gesundheitsbereich einschließlich der Apotheken, aus Staats- und Regierungsfunktionen sowie der Verwaltung, der Polizei, des Rettungsdienstes, des Katastrophenschutzes, der Feuerwehr, der Rechtspflege, des Vollzugsbereichs, der Bereiche Energie, Abfall, Ab- und Wasserversorgung, IT und Telekommunikation, Arbeitsverwaltung, Land- und Ernährungswirtschaft, Lebensmitteleinzelhandel und Versorgungswirtschaft sowie die fortgeführte Kindertagesbetreuung.

Vorerst bis 19. April gültig

Für die Notfallbetreuung gelten die abgeschlossenen Betreuungsverträge weiter. Neue Kinder können ebenfalls in die Notbetreuung aufgenommen werden, zum Beispiel Kinder, die in dieser Tagespflegestelle regulär für eine Aufnahme vorgesehen waren. Auch Vertretungskinder aus anderen Kindertagespflegestellen, die vorübergehend geschlossen sind, können in diesem Rahmen betreut werden.

„Den Bedarf für eine Notbetreuung können havelländische Eltern anzeigen, indem sie einen entsprechenden Antrag ausfüllen und die dazugehörige Bestätigung vom Arbeitgeber in ihrer Wohnortgemeinde abgeben. Die Allgemeinverfügung auf der Internetseite des Landkreises unter www.havelland.de/coronavirus (Links/Downloads) veröffentlicht.

Handlungsempfehlungen und weitere Informationen zum Coronavirus hat der Landkreis Havelland unter www.havelland.de/coronavirus zusammengetragen. Ferner hat das Gesundheitsamt eine Hotline eingerichtet: Unter der Telefonnummer 03385/551 71 19 können Interessierte medizinische Fragen zum Coronavirus stellen. Allgemeine und organisatorische Fragen beantwortet das Bürgerservicetelefon unter der Telefonnummer 03385/551 19 06. Fragen aus dem gewerblichem Bereich, die in Zusammenhang mit der Verordnung stehen, werden unter 03385/551 46 62 oder 03385/551 46 64 beantwortet. Alle Hotlines sind von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr geschaltet.

Von Jens Wegener