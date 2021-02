Havelland

Gegen zwei Autofahrer im Havelland leiteten Polizisten am Dienstag Strafverfahren ein, da sie mit Pkw fuhren, ohne eine Fahrerlaubnis zu besitzen.

In der Friedensstraße in Milow wurde gegen 12.30 Uhr ein Volkswagen gestoppt und später auch ein Audi in der Fehrbelliner Straße in Rathenow.

Verantworten müssen wird sich auch die Halterin des Audi, da diese von der fehlenden Fahrerlaubnis des Mannes wusste und diesen trotzdem mit dem Auto fahren ließ.

