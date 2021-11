Havelland am 17. November 2021: Inzidenzwert steigt auf 290,8

Havelland

Der Corona-Inzidenzwert im Havelland steigt. Laut brandenburgischem Gesundheitsministerium haben sich binnen 24 Stunden 135 Personen im Landkreis neu infiziert. Einer ist mit oder an dem Virus gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, liegt bei 290,8 (Stand: Mittwoch, 17. November, 0 Uhr, Vortag: 254,4).

Fürs Land Brandenburg berechnet liegt die Inzidenz bei 433,4. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz wird mit 2,88 (Anzahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt werden, innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner) registriert.

Die Nachbarkreise des Havellands melden folgende Sieben-Tage-Inzidenzen: Der Landkreis Oberhavel 314,4, Potsdam-Mittelmark 532,2, die Landeshauptstadt Potsdam 345,9, die Stadt Brandenburg 248,5 und Ostprignitz-Ruppin 382,6.

Aktuelle Corona-Zahlen für den Landkreis Havelland

Von RND/kha