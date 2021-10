Havelland: deutlich weniger Arbeitslose im Oktober

Havelland

Die Zahl der Arbeitslosen im Havelland ist im Vergleich zum Vormonat gesunken. Im Berichtsmonat sind 4322 Personen arbeitslos gemeldet, das sind 3,5 Prozent oder 156 Personen weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote ist von 5,0 auf 4,8 Prozent gesunken. Das teilt die Agentur für Arbeit Nauen mit.

4,8-Prozent-Quote im Havelland

Verglichen zum Vorjahr ist ein Rückgang um 790 Personen festzustellen, das ist ein Rückgang um 15,5. Die Arbeitslosenquote im Havelland sank im Vergleich zum Vorjahr um 1,0-Prozent- Punkte und liegt mit 4,8 Prozent erstmals unter dem Niveau von 2019.

Rathenow mit höherer Arbeitslosenquote

Der Arbeitsmarkt im Havelland ist unverändert geteilt. Während in der Geschäftsstelle Nauen die Arbeitslosenquote bei 3,5 Prozent liegt, beträgt sie in Rathenow 8,5 Prozent. Beide sind im Vergleich zum Vormonat leicht gesunken. Verglichen zum Vorjahr liegt die Geschäftsstelle Nauen 0,8-Prozent-Punkte unter Vorjahresniveau, die Geschäftsstelle Rathenow 1,5-Prozent-Punkte unter Vorjahresniveau.

1629 offenen Stellen gemeldet

330 Personen sind im vergangenen Monat aus einer Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt arbeitslos geworden. Dem gegenüber stehen 336 Personen, die eine Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt aufnehmen konnten. Der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen liegt aktuell bei 1629 offenen Stellen und damit 12,9 Prozent über Vorjahresniveau.

„Die Arbeitslosigkeit bleibt weiterhin auf niedrigem Niveau, wird aber jahreszeitlich bedingt leicht steigen“, gibt Guido Solga, Bereichsleiter Havelland der Agentur für Arbeit, einen Ausblick.

Öffentliche Verwaltung sucht Mitarbeiter

Neu gemeldet wurden im Oktober 261 Arbeitsstellen. Das sind fünf Stellen weniger als im Oktober des Vorjahres. Die größten Nachfragen nach Arbeitskräften gab es in der öffentlichen Verwaltung mit 61 neuen Stellen. Das Spektrum reicht hier von Sachbearbeitern für Ordnungsämter oder Bauleitplanung über Reinigungspersonal bis zu Lehrern, Erziehern und Sozialarbeitern. Im Handel werden vor allem für Filialen des Outlet-Centers und bei Lebensmittel-Discountern Mitarbeiter gesucht, auch nach Filialleitern und deren Stellvertretern wird verstärkt nachgefragt.

Der Bedarf an Helfern für Kurier- und Postzustellungen ist weiterhin hoch. Die Branche sucht stetig nach Berufskraftfahrern, Auslieferungsfahrern, Lagerpersonal und kaufmännische Fachkräften. Im verarbeitenden Gewerbe werden neue Mitarbeiter gesucht, darunter Konstruktionsmechaniker, Metallbauer und Monteure.

Von MAZonline