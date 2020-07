Kleßen

Einen „Katzensprung“ entfernt vom Spielzeugmuseum Havelland bereichert nun das Kinderbuchmuseum Havelland die Schulstraße am Schloss Kleßen die Kulturszene im Ort. Besucher können das Kinderbuchmuseum ab den 8. Juli besichtigen.

Engagement erklärt

„Bis dahin sind die restlichen Arbeiten erledigt“, sagt Ausstellungskuratorin Birgit Jochens und sitzt an einem reichlich mit Handwerkszeug gedeckten Tisch in einem der vier Ausstellungsräume. Bevor Birgit Jochens durch die Ausstellungsräume führt, erklärt sie im Gartensaal des Schlosses ihr Engagement für das neue Museum in dem havelländischen Dorf.

Erst in Berlin

Birgit Jochens leitete von 1990 bis 2013 das Museum Charlottenburg-Wilmersdorf. 2006 bei einer Kinderbuchausstellung lernte sie Hans-Jürgen Thiedig und seiner Frau Sabine kennen, denen das Schloss Kleßen gehört. Hans-Jürgen Thiedig habe ihr bei der Gelegenheit erzählt, dass er in Kleßen ein Kinderbuchmuseum einrichten möchte.

Ausstellungskuratorin Birgit Jochens führt durch das neue Kinderbuchmuseum in Kleßen. Quelle: Norbert Stein

Thiedig habe damals auch hinzugefügt, zunächst habe ein Spielzeugmuseum Vorrang. „Trotzdem fragte er, ob ich mir ein Engagement in Kleßen für das Kinderbuchmuseum vorstellen könnte“, erzählt Birgit Jochens im Gartensaal.

Eine Erfolgsgeschichte

Das Spielzeugmuseum ist inzwischen eine Erfolgsgeschichte geworden und bereichert eindrucksvoll die brandenburgische Museumslandschaft. So war die Zeit reif geworden, sich dem Kinderbuchmuseum zu widmen und damit begann das Engagement von Birgit Jochens als Ausstellungskuratorin.

Hans-Jürgen Thiedig in seinem Spielzeugmuseum. Quelle: Norbert Stein

Sie kann so richtig Lust machen auf eine museale Erkundungstour durch die Welt der Kinderbücher aus über 300 Jahren. Die Ausstellung präsentiere eine Auswahl der 1000 Bände umfassenden Sammlung Thiedig, die mit teilweise sehr seltenen Exemplaren alle wesentlichen Epochen und Gattungen der Kinderliteratur von der Aufklärung bis in die 1960er Jahre hinein abdeckt, erklärt sie beim Rundgang.

Seltene Exemplare

Zu den Raritäten, die im Kinderbuchmuseum gezeigt werden, gehört der „Orbis sensualium pictus“ von Johann Amos Comenius, das erste illustrierte Kinderbuch und zugleich der erste Bestseller aus diesem Bereich. Ein Highlight der zweiten Hälfte der des 19. Jahrhunderts und ebenfalls im Kleßener Museum ausgestellt sind Lothar Meggendorfers „Lebende Bilder“, deren witzige Darstellungen dank einer ausgeklügelten Papiermechanik variiert werden können.

Im Jugendstil

Weiterhin im Mittelpunkt der Ausstellung stehen künstlerisch anspruchsvolle Jugendstil-Kinderbücher. Natürlich werden auch Märchenbücher, Fibeln und ABC-Bücher gezeigt. An eine kleine Schmökerecke für Kinder hat die Ausstellungskuratorin auch gedacht.

Das zukünftige Kinderbuchmuseum im Schulweg Kleßen. Quelle: Norbert Stein

Eröffnet wird das Kinderbuchmuseum zudem mit der Sonderausstellung „Wie im Bilderbuch? Die Nachkriegszeit im Kinderbuch und in der Erinnerung“. Dargestellt wird, wie die Kinderliteratur die Realität der Nachkriegszeit begegnete. „Kurz nach dem 2. Weltkrieg stand in Text und Bild Konventionelles hoch im Kurs, wurde Kindern eine heile Welt vor Augen geführt“, erklärt Birgit Jochens Wesenszüge der Sonderausstellung. Bereichert wird sie mit Berichten von Zeitzeugen: Kindheitserinnerungen aus Rathenow, Stechow, Brieselang und Premnitz.

Geöffnet ist das Kinderbuchmuseum für Besucher ab dem 8. Juli. Mittwoch bis Sonntag, 11 bis 17 Uhr.

Von Norbert Stein