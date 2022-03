Havelland richtet Notunterkunft im MAFZ ein

Paaren im Glien/Falkensee

Unter Hochdruck richtet der Landkreis Havelland derzeit eine Notunterkunft für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ein. Die Unterkunft im MAFZ in Paaren im Glien soll bis Ende dieser Woche bezugsfertig sein. 288 Personen könnten dann kurzfristig untergebracht und versorgt werden, teilt die Kreisverwaltung am Montag mit.

Landkreis Havelland will schnell reagieren können

Landrat Roger Lewandowski (CDU) erklärte: „Aufgrund der immer dramatischer werdenden Situation in der Ukraine müssen wir täglich darauf vorbereitet sein, sehr viele Menschen sehr schnell unterbringen zu können. Die Schaffung einer Unterbringungsmöglichkeit ist daher dringend notwendig, sie wird nur für den Notfall genutzt werden, da wir die Menschen natürlich vorrangig in unseren Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen unterbringen wollen.“

Angesichts vieler privater Hilfsaktionen Ende letzter Woche hat der Landkreis darüber hinaus gemeinsam mit den Johannitern kurzfristig am Freitagabend in der Sporthalle des Oberstufenzentrums Nauen eine Notunterkunft mit 200 Feldbetten aufgebaut. 20 Personen wurden hier in der Nacht zu Sonnabend aufgenommen, die Anfang dieser Woche entweder in den Gemeinschaftsunterkünften oder in Wohnungen untergebracht werden. Auch in Schönwalde-Glien kam ein Bus mit Geflüchteten an, von denen viele von Verwandten und Bekannten aus ganz Deutschland abgeholt wurden oder privat untergekommen sind.

50 der 300 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften belegt

Insgesamt sind aktuell 50 der insgesamt 300 freien Plätze in den Gemeinschaftsunterkünften belegt. Ergänzend zu den Möglichkeiten der Verwaltung haben viele Havelländer ihre Unterstützung signalisiert.

Ausländerbehörde mit Meldestelle in Falkensee

Wolfgang Gall, Leiter des Verwaltungsstabes, erklärte: „Die ukrainischen Geflüchteten erfahren im Havelland eine große Solidarität. Viele Menschen engagieren sich, nehmen sie auf oder organisieren Hilfstransporte. Das zeigen die Zahlen unserer Ausländerbehörde. Seit Beginn der Krise haben sich 135 Personen bei uns gemeldet, die in privaten Unterkünften untergekommen sind. Auch Gespräche mit Engagierten, insbesondere in Falkensee, zeigen, dass sich weitaus mehr Ukrainerinnen und Ukrainer hier im Landkreis aufhalten, als bisher angenommen. Wir werden daher eine weitere Meldestelle der Ausländerbehörde in Falkensee einrichten, die schnellstmöglich den Betrieb aufnehmen soll.“

Ukrainehilfe des Landkreises zur Abstimmung der Hilfsangebote

Außerdem verweist Gall bei künftigen Wohnungsangeboten auf ein Meldeformular, das unter www.havelland.de/ukrainehilfe abrufbar ist und eine Vereinfachung der Angebotsabgabe vorsieht. Auch wurde eine Telefon-Hotline für Fragen eingerichtet unter 03385/5 51 46 08. Die Emailadresse ukrainehilfe@havelland.de ist weiterhin geschaltet.

Gall appelliert darüber hinaus an die Bürgerschaft, sich im Falle von Hilfstransfers mit der Landkreisverwaltung eng abzustimmen: „Die Aufnahme einer großen Zahl Geflüchteter erfordert eine gewisse Planung im Voraus. Hier bitten wir nochmals um die rechtzeitige Einbindung und den regelmäßigen Austausch.“

