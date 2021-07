In den vergangenen acht Tagen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Havelland kontinuierlich angestiegen. Am Montag lag sie laut Gesundheitsministerium bei 19,6. Das ist landesweit in Brandenburg der unrühmliche Spitzenwert. Der Landkreis verzeichnete in den vergangenen sieben ebenfalls die höchste Zahl neuer Positivfälle.