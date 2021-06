Havelland: weniger Masken- und Testpflicht

Havelland

Die Pflicht zur Vorlage eines Corona-Testnachweises entfällt im Havelland ab Donnerstag. Das teilte die Landkreisverwaltung am Mittwoch mit. Grundlage für diese und andere geänderte Regelungen ist die am Dienstag im Kabinett der Landesregierung beschlossene Umgangsverordnung und die seit vergangenen Sonnabend unter die Grenze von 20 gerutschte Inzidenz. Die Testpflicht gilt dann nur noch unabhängig von der Inzidenz in Schulen, für Besucherinnen und Besucher in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern, beim Kontaktsport im Innenbereich, in Diskotheken und Clubs sowie bei sexuellen Dienstleistungen.

Neue Umgangsverordnung

Die jetzt gültige Umgangsverordnung sieht folgende weitere Punkte vor:

Allgemeine Hygieneregeln müssen weiterhin eingehalten werden. Der Mindestabstand von 1,5 Metern außerhalb des privaten Raums gilt weiter.

Keine Kontaktbeschränkungen gelten mehr im öffentlichen Raum. Keine Maskenpflicht mehr im Freien – zum Beispiel: Open-Air-Veranstaltungen, Versammlungen, Wochenmärkte und Außengastronomie.

Maskenpflicht in geschlossenen Räumen

Die Maskenpflicht gilt nur noch in geschlossenen öffentlichen Räumen – zum Beispiel: in Geschäften, bei Veranstaltungen, in Kirchen, im Öffentlichen Personennahverkehr, in Reisebussen und in Umkleideräume.

Bei Veranstaltungen, in Theatern, in Konzerthäusern, in Kinos und Spielhallen sowie in Hochschulen gilt keine Maskenpflicht, wenn zwischen festen Sitzplätzen ein Mindestabstand von einem Meter eingehalten wird.

Keine Maskenpflicht an Grundschulen

Keine Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler in Grundschulen. Maskenpflicht in Schulgebäuden gilt aber weiterhin für alle Lehrkräfte und das sonstige Schulpersonal, für alle Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 7 (außer beim Sport und bei über vierstündigen Klausuren) sowie für alle Besucherinnen und Besucher in den Gebäuden.

Veranstaltungen können grundsätzlich mit bis zu 1000 Teilnehmenden stattfinden (Abstandsgebot und Erfassen von Personendaten, in geschlossenen Räumen gilt: Maskenpflicht und bei Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter zusätzlich Test-, Impf-oder Genesenennachweis).

Bis zu 100 Gäste zulässig

Die Kontaktbeschränkungen für private Feiern aus besonderen Anlass sind nunmehr neu geregelt: Bis zu 100 Gästen draußen und bis zu 50 Gästen drinnen sind zulässig (besondere Anlässe sind zum Beispiel: Verlobungs- und Hochzeitsfeiern, Jubiläen, Geburtstagsfeiern, Einweihungs-, Prüfungs- und Abschlussfeiern)

Kontaktbeschränkungen für alle anderen privaten Feiern und Zusammenkünfte im Familien-, Freundes-oder Bekanntenkreis gibt es neu nur noch in geschlossenen Räumen: Bis zu zwei Haushalte oder insgesamt bis zu zehn Personen (insbesondere zählen Kinder bis 14 Jahren, Geimpfte und Genesene nicht mit) können zusammenkommen.

Für Pflegeheime und Krankenhäuser gilt: Patientinnen und Patienten sowie Bewohnerinnen und Bewohner können beliebig viele Besucherinnen und Besucher empfangen (keine Personengrenze mehr, aber weiterhin grundsätzlich FFP2-Maske, Test-, Impf-oder Genesenennachweis).

Gesang in Kirchen

Gemeindegesang bei religiösen Veranstaltungen ist wieder erlaubt (Abstandsgebot, in geschlossenen Räumen: Abstand von mindestens zwei Metern)

Gaststätten: Keine Testpflicht für Gäste, die in den Außenbereichen bewirtet werden.

Beherbergung: Touristische Übernachtungen sind ohne Beschränkungen möglich. Für alle Beherbergungsstätten gilt: Gäste müssen vor Beginn der Beherbergung einen Test-, Impf- oder Genesenennachweis vorlegen.

Demonstrationen möglich

Versammlungen (Demonstrationen): Keine besonderen Einschränkungen oder Personengrenze mehr (allgemeine Hygiene- und Abstandsregeln müssen immer eingehalten werden).

Sexuelle Dienstleistungen und Prostitutionsveranstaltungen sind wieder erlaubt (Erfassen von Personendaten, grundsätzliche Testpflicht, Maskenpflicht: solange sexuelle Dienstleistung nicht erbracht wird).

Diskotheken und Clubs können wieder öffnen (Erfassen von Personendaten, bei Tanzlustbarkeiten in geschlossenen Räumen gilt: grundsätzlich Testpflicht unabhängig regionaler Inzidenz, nicht mehr als ein Gast pro zehn Quadratmeter begehbarer Fläche, Lüften).

Personendaten zum Zwecke der Kontaktnachverfolgung müssen im Einzelhandel nicht mehr erfasst werden.

Von MAZonline