Havelland will nur so viele Flüchtlinge aufnehmen wie nötig

Havelland

Der Landkreis Havelland wird – falls es dazu kommt – seiner Verpflichtung nachkommen und junge unbegleitete Flüchtlinge aufnehmen. Das kündigte Landrat Roger Lewandowski am Montag vor einer Woche im Kreistag an.

Der Fraktion Die Linke/Die Partei ist das aber nicht genug. In einem Antrag wollte die Fraktion zusammen mit der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erreichen, dass insgesamt fünf bis zehn minderjährige Flüchtlinge aufgenommen werden. Untergebracht werden sollen die Flüchtlinge in „abgeprüften, qualifizierten Pflegefamilien“, so hieß es in dem Antrag.

Eine Mehrheit gab es dafür nicht. Zwar machte Anne von Fircks ( Bündnis 90/Die Grünen) deutlich, es gebe bereits genügend Familien, die bereit sind, jugendliche Flüchtlinge aufzunehmen. Die Familien kommen zum großen Teil aus dem Osthavelland. Einen ähnlichen Antrag hatte die Falkenseer Stadtverordnetenversammlung kurz vorher auf der Tagesordnung.

Havelland müsste bis zu drei Geflüchtete aufnehmen

Landrat Roger Lewandowski betonte jedoch, man werde im Landkreis nur so viele unbegleitete Flüchtlinge aufnehmen, wie es das Gesetz vorsieht. Das wären bis zu drei Personen, mehr nicht. Zudem sei es ein aufwendiger Prozess, eine Pflegefamilie abzuprüfen. Das Jugendamt sei dabei einzubinden.

Ähnlich sieht es auch Michael Koch (CDU-Fraktion). Wenn der Kreis ohnehin seine Bereitschaft erklärt habe, dann müsse nun nicht ein zusätzliches Kontingent beschlossen werden. Andrea Johlige (Linke) wies auf die Situation der Flüchtlinge in den griechischen Lagern hin. „Das ist katastrophal.“ Die Lage verletze massiv die Rechte der Kinder und Jugendlichen.

Zwar wurde der Antrag abgelehnt – aber der Petitionsausschuss des Kreistages hat das Thema demnächst wieder auf dem Tisch. Eine Petition verlangt vom Kreis, dass – wie in dem Antrag beschrieben – acht unbegleitete Kinder und Jugendliche aufgenommen werden. Offen ist aber, wann der Petitionsausschuss des Kreistages zusammenkommt.

Von Joachim Wilisch