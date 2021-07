Dass es nur wenige Stunden dauert, damit hätte Dirk Peters im Leben nicht gerechnet. Am Mittwoch erst appellierte der Vorsitzende der Havelländer Bauern, die Sicherheitsvorkehrungen gegen die Schweinepest weiter strikt einzuhalten. Der Grund: Ein Ausbruch unter Hausschweinen an der deutschen Grenze. Wenige Stunden später waren bereits Landwirte in Brandenburg betroffen.