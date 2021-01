Havellands Schulen bleiben auf Distanz: Doch ohne Internet kein Onlineunterricht

Havelland

Bis mindestens 14. Februar, also um drei weitere Wochen, wird an den Schulen der Präsenzunterricht coronabedingt weiter ausgesetzt. Das beschloss die Brandenburger Landesregierung am Donnerstag dieser Woche. Lediglich bei deutlich gesunkenem Infektionsgeschehen sei eine Öffnung an Grundschulen mit einem Wechsel aus Präsenz- und Distanzunterricht möglich. Ausnahmen bilden zudem wie bisher die Abschlussklassen der Jahrgänge 10 an allen Schulen, 12 an Gymnasien und 13 an Gesamtschulen, Oberstufenzentren (OSZ) sowie Schulen des Zweiten Bildungswegs und Förderschulen mit dem Schwerpunkt „geistige Entwicklung“.

Auch für die Schulen im Havelland bedeutet dies, den Unterricht weiter im Homelearning-Modus fortzusetzen. Seit Wochen bereits und auch schon während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 ist dies für Lehrkräfte, Schüler und Eltern eine gewaltige Umstellung vom regulären Präsenzunterricht. Darauf eingestellt sind Schulen und Familien unterschiedlich. Vor allem eine unzureichende technische Ausstattung und Internetanbindung stellen die Beteiligten mitunter vor beträchtliche Probleme.

Anzeige

Fehlender Breitbandausbau bremst digitale Angebote aus

Am Lise-Meitner-Gymnasium in Falkensee bemüht man sich, so Katja Siekmann, stellvertretende Schulleiterin, „für Technikbedarfe unserer Schüler, wie auch im ersten Lockdown, interne Lösungen zu finden“. So unterbreite beispielsweise der Schul-Förderverein hinsichtlich schlechter oder stark frequentierter häuslicher Internetanschlüsse Schülern das Angebot, anteilig die Kosten mobiler Hotspots zu übernehmen, um die Elternhäuser finanziell zu unterstützen. „Ich denke, es zeigt sich momentan sehr deutlich, dass der Breitbandausbau im Havelland das wichtigste Werkzeug ist, um digitale Angebote für jeden in gleicher Qualität unterbreiten zu können“, findet Siekmann klare Worte und ergänzt: „Auch unsere Schule wartet noch auf den Anschluss und den Ausbau unserer aktuellen 50-Mbit-Leitung.“ Sie erklärt zudem: „Es wäre hilfreich, wenn die Gelder des Digitalpakts für Geräte beziehungsweise die Geräte selbst sowohl bei Schülerinnen und Schülern als auch Lehrkräften ankommen würden.“

Leonardo da Vinci Campus in Nauen bereits vorab für digitales Lernen gerüstet

Bereits vor dem Lockdown im März 2020 für das digitale Lernen ausgerüstet hat der Träger des Leonardo da Vinci Campus in Nauen seine drei Schulen. Zum Campus gehören mit Grund- und Gesamtschule sowie Gymnasium drei Einrichtungen. Aufgrund der Vorarbeiten konnte „das digitale Lernen problemlos umgesetzt werden“, erklärt Schulsprecherin Natascha Grünberg. Auf dem gesamten Campus stehen WLAN und eine Glasfaseranbindung zur Verfügung, 98 Prozent der Klassenräume sind inzwischen mit Whiteboards oder Displays ausgestattet. „Somit konnten die Lehrer und Schüler sich in dieser Zeit bestens auf das Distanzlernen vorbereiten. In der Gesamtschule gehört unter anderem das digitale Lernen zum Schulkonzept“, erklärt Grünberg. Alle Schüler seien mit entsprechender Technik ausgestattet. Wo ein Mangel bestand, konnte die Schule „durch Soforthilfeprogramme aus dem Digitalpakt unterstützen und entsprechende Geräte bereitstellen“, erklärt Grünberg. Auch Leihgeräte seien zur Verfügung gestellt worden. Schülern, die über nicht ausreichende Internetanschlüsse in den heimischen vier Wänden verfügen, sei geholfen worden. Für sie wurden „individuelle Lösungen gefunden“.

„Das hilft jetzt in der Krise “

Mit dieser vorausschauenden Planung gehört der Leonardo da Vinci Campus sicher zu den Vorreiterschulen in der Region. „Die selbstverständliche Einbindung digitaler Medien in den Unterricht, dort wo es sinnvoll ist, hilft jetzt in der Krise“, findet Grünberg. Am Gymnasium erfolge der Unterricht nach wie vor nach dem regulären Stundenplan über die Plattform Microsoft-Teams. „Der Unterricht wird ganz normal nach Stundentafel unterrichtet. In jeder Stunde gibt es Videokonferenzen, in der sich die Klasse mit dem jeweiligen Fachlehrer trifft. Somit geht kein Unterricht verloren und es kann abwechslungsreicher Unterricht gestaltet werden.“ Für die Schüler gebe es auf diesem Weg zudem regelmäßiges und direktes Feedback sowie „natürlich auch Noten“.

Soziales Miteinander beim Distanzlernen darf nicht untergehen

Die Rückmeldung der Eltern der Nauener Campus-Schüler auf den Distanz-Unterricht sei weitgehend positiv. Auch die Eltern würden merken, dass der direkte Kontakt und das soziale Miteinander im Distanzlernen zu kurz kommen, berichtet Grünberg. Für die Zukunft gehe es daher darum, die neu gewonnenen Erfahrungen weiterzuführen, zu reflektieren und neue Unterrichtskonzepte zu entwickeln, mit denen das soziale Miteinander auch im Distanzlernen entwickelt und die Motivation der Schüler gefördert werde.

Nauener Leonardo da Vinci Campus für Schulpreis 2021 nominiert 366 Schulen aus allen Bundesländern und dem Ausland haben sich für den Deutschen Schulpreis 2021 Spezial beworben. Von zwölf Schulen aus Brandenburg sind drei in die Vorauswahl gekommen und der Nauener Leonardo da Vinci Campus ist mit zwei Schulen vertreten: Mit der Kreativitäts- und Ganztagsgesamtschule sowie der Kreativitäts- und Ganztagsgrundschule. „Die Gesamtschule nutzt das Programm Onenote bereits seit mehreren Jahren als Möglichkeit einer digitalen Hefterführung“, berichtet Schulsprecherin Natascha Grünberg mit Blick aufs Thema Onlinelernen. „Dies wurde bereits vor Corona genutzt und konnte 1:1 in den Distanzunterricht überführt werden.“ Die Schüler erhalten dabei Tagesaufgaben, die sie bis 16 Uhr erledigen können. Sie sind zudem dazu angehalten, digitale Lerngruppen zu bilden. Es gibt die Möglichkeit für Nachfragen und feste Sitzungen über die Plattform Teams. In der Grundschule erhalten die Kinder hingegen Wochenplan-Aufgaben. Jede Woche gibt es drei bis fünf feste Treffen mit dem Lehrer, ansonsten können die Kinder die Erledigung ihrer Aufgaben zeitlich flexibel legen – „auch aus Rücksicht auf das Homeoffice der Eltern“, so Natascha Grünberg. Für das Bereitstellen der Aufgaben und die Lehrer-Schüler-Kontakte arbeitet die Schule mit den Plattformen Padlet und Teams. Die Schüler wurden dafür eigens geschult – kein ganz leichtes Unterfangen bei Kindern, die das Lesen und Schreiben noch lernen müssen. Ende Februar 2021 findet das virtuelle Schulpreis-Camp statt, zu dem die für den Preis nominierten Schulen eingeladen sind. Im nächsten Schritt wird das Auswahlgremium die Ergebnisse des Camps auswerten und bis zu 15 Schulen für den Deutschen Schulpreis 2021 Spezial nominieren. Bei der Preisverleihung mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Datum steht noch nicht fest) erhalten sechs Preisträgerschulen jeweils 10000 Euro, alle weitere nominierten Schulen werden mit einem Anerkennungspreis in Höhe von 5000 Euro ausgezeichnet und in das Entwicklungsprogramm des Deutschen Schulpreises aufgenommen.

Zukünftige Betreuung der Technik muss geklärt werden

Auch wenn der Leonardo da Vinci Campus digital gut aufgestellt ist – mit Hilfe des Digitalpakts wurden zuletzt unter anderem Hochleistungs-Rechner, Druckerplotter und 3D-Drucker angeschafft – sieht Natascha Grünberg zukünftig dringenden Klärungsbedarf ob der Betreuung der Technik. „Wir wünschen uns Unterstützung bei der Frage, wie die Administration der Hardware, insbesondere der zahlreichen Endgeräte, an den Schulen zukünftig geregelt werden soll“, erklärt sie und reiht sich damit ein in den Kanon der zunehmend lauter werdenden Stimmen zu genau dieser Frage.

Ausreichende Stundenanzahl für Tätigkeiten gefordert

Zuletzt hatte Falkensees Bürgermeister Heiko Müller ( SPD) im Rahmen der Hauptausschusssitzung in der vergangenen Woche erklärt: „Die Ausstattung mit Technik an den Schulen allein reicht nicht aus. Es braucht auch Personal, das sich um diese Technik kümmert.“ Mitnichten könne dies in ein, zwei wöchentlich dafür eingeräumten Stunden durch die Lehrer nebenbei erledigt werden. Vielmehr müssten für solch administrative Anliegen „ausreichend Stunden durch das Schulamt zur Verfügung gestellt werden“. Müller kündigte an, in diesem Punkt noch einmal auf die Schulen in Falkensee zugehen zu wollen. Sein Ziel: Mit den Schulen zusammen dem Land gegenüber gemeinsam dafür einzutreten, die benötigten Stunden zur Wartung von Geräten auch zur Verfügung zu stellen.

„Dringend nachbessern!“ Ein Kommentar von MAZ-Redakteurin Nadine Bieneck: „Knapp 151 Millionen Euro allein für das Land Brandenburg stellt der Bund über den Digitalpakt für Schulen bis 2024 zur Verfügung. Bei all der schönen Bit- und Byte-Verteilerei scheint ein essenzielles Detail jedoch schlichtweg vergessen worden zu sein: die laufenden Kosten für die Digitalausstattung. Die Schulen müssen die mit den neuen Geräten verbundenen Personal- und Sachkosten für Betrieb, Wartung und IT-Support aus den vorhandenen Mitteln abdecken. Ein, zwei Stunden pro Woche für die Administration eines Schulnetzwerks – das reicht schon jetzt hinten und vorne nicht. Fakt ist: Hier muss dringend nachgebessert werden. Denn was nützen die besten Highend-Geräte, wenn sie zwecks fehlender Administration nicht benutzt werden können?“

Von Nadine Bieneck