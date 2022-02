Havellands Tourismusverbands-Chef fordert mehr Unterstützung von der Politik

Havelland

Mehr Unterstützung durch die Politik fordert Matthias Kühn vom Tourismusverband Havelland für die heimischen relevanten Tourismusbetriebe. Welche Pläne der Geschäftsführer in diesem Jahr hat, welche Erfahrungen er im letzten Corona-Jahr machen musste, was ihm Sorgen bereitet und wieso der in Dallgow-Döberitz lebende Tourismusmanager an den Erfolg der Region glaubt, sagt er im Interview mit der MAZ.

Fordert mehr Hilfe für touristische Betreibe: Matthias Kühn. Quelle: Ulrich Hansbuer

Sie werben mit der Überschrift „Dein Havelland – von Schnuppen, Skudden und Urbrandenburgern“. Können Sie uns bitte erklären, was Sie mit Schnuppen und Skudden meinen?

Die Reiseregion Havelland hat einiges zu bieten. Mit diesem Einstieg machen wir Lust auf mehr. Und es hat ja geklappt. Den Blick auf Schnuppen können Sie im ersten Natur- und Sternenpark Westhavelland erhaschen, einem der dunkelsten Orte Deutschlands. Auf dem Skuddenhof in Weseram verweilen die wolligen Vierbeiner. Familie Behling sorgt mit ihren Ferienwohnungen und einem riesigen Garten mit Weitblick für eine erholsame Auszeit.

Der Tourismusverein des Havellandes wirbt für die Region unter anderem mit der Zucht von Skudden. Quelle: Tanja M. Marotzke

Und wer bitte schön ist für Sie denn ein Urbrandenburger?

Das sind für mich die Menschen, deren Herzen dem Brandenburger Land seit jeher verfallen sind. Es gibt viele schöne Orte auf der Welt, doch wer von hier kommt, hierherkommt und hierbleibt, weil er das Gefühl hat, einfach nur hier hinzuzugehören, der ist für mich ein Urbrandenburger. Karsten Batsch bezeichnet sich übrigens selbst als solcher. Als Natur- und Landschaftsführer am Havelbogen zwischen Pritzerbe und Kützkow überzeugt er gern andere von der Schönheit unseres Havellandes. Für alle Süßmäulchen hält er auch noch leckeren Honig aus seiner eigenen Imkerei bereit.

Im Jahre 2021 traf die Pandemie die Tourismusbranche im Havelland schon im zweiten Jahr – mit welchen Auswirkungen?

Große Unsicherheit – der Wust an sich ständig ändernden Regelungen sorgte häufig für Verwirrung bei Gästen und Gastgebern. Die Zahl der Besucher ist zurückgegangen, wie auch in anderen Bereichen. Wir merken aber auch, dass die Leute schon gern reisen möchten und sich sehr freuen, wenn es klappt.

Und warum soll dann die Reise ins Havelland gehen?

Das Havelland bietet für viele eine gute Alternative, wir haben viel Natur, Ausflugsangebote unter freiem Himmel und Ferienwohnungen und -häuser, die einen relativ autarken Aufenthalt ermöglichen. Natürlich ist es auch weiterhin eine schwere Zeit für unsere Gastgeber, einige mussten aufgrund der starken Einschränkungen leider bereits das Handtuch werfen. Hier würden wir uns eine stärkere Lobby, was das Thema Tourismus angeht, in der Politik wünschen.

Impressionen aus dem Sternenpark im Westhavelland bei Gülpe Quelle: Villa Fohrde

Können Sie uns bereits Zahlen aus dem letzten Jahr nennen?

Bis zum November 2021: Das sind die aktuellen Daten aus der Statistik. Da sind wir bei 862.066 Übernachtungen. Dies sind 5,8 Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahr. Die Gästezahl ist um 5,9 Prozent auf 281 908 zurückgegangen.

Erleben Sie noch einen Fontane-Effekt, oder wird es nun schwieriger, die Region zu vermarkten?

Auch nach seinem Geburtstagsjubiläum ist Fontane nach wie vor ein Magnet, der die Leute interessiert. Ribbeck mit dem bekannten Birnbaum, dem Fontane-Museum und dem Gedicht, was viele noch aus Schulzeiten kennen, ist weiterhin sehr beliebt. Ebenso wie Brandenburg an der Havel wo er auch viel Zeit bei seinem Freund in Plaue verbrachte, oder Werder (Havel) und Schwielowsee, wo die Zugriffe auf die Fontane-Lauschtour in den letzten zwei Jahren sogar noch gesteigert wurden.

Was sind Ihre Renner im Tourismus-Programm?

Die Fontane-Rad-Tour ist bei Gästen und Einheimischen sehr beliebt. Das Havelland hat darüber hinaus glücklicherweise noch weitere anziehende Eigenschaften und inter-essante Orte, die regelmäßig ein breites Publikum in unsere schöne Region locken.

Keine Grüne Woche, keine Internationale Tourismusbörse (ITB) in Berlin, keine Veranstaltungen, alles abgesagt – wie machen Sie eigentlich in Corona-Zeiten Werbung für die Region?

Die Absage der Messen ist wirklich bedauerlich, gerade für Aussteller und Akteure, die sich schon sehr darauf gefreut haben. Unsere Region bewerben wir weiterhin über unsere neu gestaltete Website www.dein-havelland.de sowie über unsere Printmedien, die jetzt über unseren neuen Online-Shop https://shop.dein-havelland.de/ bestellt werden können.

Schloß Ribbeck Sitz des Tourismusverbandes Havelland. Quelle: Jürgen Ohlwein

Gibt es Neues in diesem Jahr im Programm?

Ganz neu wird übrigens in den nächsten Tagen unsere Karte „Aus dem Havelland“ erscheinen, in der viele Informationen rund um das Thema Regionale Produkte zu finden sind. In den sozialen Medien sind wir auf Instagram und facebook unter @havellandsehnsucht vertreten. Überregional machen wir mit Anzeigen oder Online-Beiträgen in anderen bekannten Publikationen und Medien oder in Kooperationen mit Berlin und vielen weiteren Partnern auf das Havelland aufmerksam. Auch als Partner der Landesgartenschau werden wir für unsere Region in Beelitz werben.

Was hat sich in Corona-Zeiten für die Tourismusbranche in der Region geändert?

Ein großer Punkt sind wohl die Themen, auf denen aktuell der Fokus liegt. Umsetzung von Hygienemaßnahmen, Besucherlenkung und das Befassen mit Verordnungen im Rahmen der Pandemie sind in den Vordergrund gerückt. Natürlich beschäftigt uns und unsere Partner auch das Thema Digitalisierung, insbesondere hinsichtlich Onlinebuchbarkeit.

Der Trend geht zum heimischen Urlaub – profitiert der Tourismus im Havelland davon?

Was ich sagen kann, ist, dass viele Menschen die Schönheit der eigenen Umgebung wiederentdeckt haben, was uns sehr freut. Jetzt muss man schauen, wie sich das langfristig entwickelt. Wir werden auf jeden Fall weiterhin aufzeigen, warum sich ein Urlaub im Havelland und auch vor der eigenen Haustür lohnt.

Leuchtende Picknickabende im Optikpark. Quelle: Christin Schmidt

Das Jahr 2022 startet mit den höchsten Inzidenzen und neuen, strengen Corona-Regeln für die Gastronomie – mit welchen Gedanken gehen Sie in das Jahr?

Es ist natürlich frustrierend und ich mache mir schon Gedanken, ob wir weitere Gastronomieangebote aufgrund der aus den Einschränkungen resultierenden wirtschaftlichen Belastung verlieren werden. Gleichzeitig versuche ich, nach vorn zu blicken. Wir unterstützen unsere Anbieter so gut wir können. In unserem Newsletter, den Onlineevents und auch persönlich informieren wir regelmäßig über staatliche Hilfen und mögliche Förderprogramme.

Was planen Sie im Jahr 2022, welche Ziele gibt es?

Auch in diesem Jahr haben wir wieder spannende Projekte in der Pipeline. Unsere Reisezeit, Auszeit und Radzeit wird neu aufgelegt, ebenso unsere Havelromantik mit Hausbootanbietern, die weiterhin sehr nachgefragt sind. Darüber hinaus planen wir aktuell Instagram-Events und Pressereisen

Wanderzeit und Genusszeit – was macht den tristen Winter im Havelland aus?

Wenn ich gerade aus dem Fenster schaue, blinzelt mich die Sonne an. In der Natur haben alle Jahreszeiten ihre Vorzüge und erfreulicherweise haben wir im Havelland ganz viel davon. Wenn die Bäume ihr Laub verlieren, lässt es sich noch weiter in die Landschaft blicken. Einfach nur Natur pur. Dass auch der Winter im Havelland schön ist, zeigt beispielsweise die Landschaft auf dem Rundwanderweg der Döberitzer Heide oder auch der Rundwanderweg Ketzin/Havel - Paretz, der Natur und Historie mit dem Blick auf die Paretzer Dorfkirche und das Schloss bietet. Für Regentage bieten das „Museum und Galerie Falkensee“, das Industriemuseum in Brandenburg an der Havel oder das Nabu-Besucherzentrum in Milow gute Alternativen.

Sie werben mit dem kulinarischen Havelland – haben Sie nicht Sorge, dass viele touristische Betriebe durch Corona auf der Strecke bleiben?

Wie vorab schon erwähnt, ist das natürlich eine Sorge, die ich teile. Umso wichtiger ist es, dass die Belange von Tourismus und Gastronomie, die Seite an Seite miteinander hergehen, in der Politik mehr Gehör finden. Die starken Einschränkungen führen dazu, dass einige unserer Anbieter bedenkenvoll in die Zukunft blicken. Hier ist weiterhin Unterstützung erforderlich.

Was wünscht sich der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Havelland für das Jahr 2022?

In erster Linie natürlich Gesundheit. Wie alle anderen sehne ich mir ein wenig mehr Normalität herbei und dass die fortlaufenden Einschränkungen ein Ende nehmen. Ich wünsche mir Kraft und weiterhin Durchhaltevermögen für unsere Gastgeber und dass wir viele weitere gemeinsame Projekte umsetzen und den Tourismus in unserer Region nachhaltig ausbauen.

Von Ulrich Hansbuer