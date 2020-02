Heike Gronemann zeigt ihre Kunst

Staaken

Premiere im Arbeitskreis Spandauer Künstler (ASK): Die erste Gastausstellung in der Galerie ist eröffnet. Die Berliner Malerin Heike Gronemann zeigt großformatige Gemälde, „ Sensorium“ ist der Titel der Schau. Zur Vernissage kamen viele Künstler und Freunde.

Heike Gronemanns Thema ist der unglückliche Zustand der Welt. Runde Kinderköpfe tauchen auf vielen der ausgestellten Acrylarbeiten auf. Zerbrechlich, schüchtern oder auch trotzig schauen diese kleinen Menschen aus den Bildern. Ihre Botschaften sind Einsamkeit, Not Gewalt und Zerstörung des Glücks, aber auch: Leben lernen.

Diese Wesen zeigen den verletzlichen Schmelz kindlicher Haut; große, fein modellierte Köpfe mit kraftvollen Volumen. Die Künstlerin beobachtet sehr genau und stellt empfindsam dar, so entsteht das „ Sensorium“, die Gesamtheit der Sinne.

Zur Galerie Die erste Gastausstellung in der Staakener Galerie ist eröffnet. Die Berliner Malerin Heike Gronemann zeigt großformatige Gemälde, „Sensorium“ ist der Titel der Schau.

Den Malgrund behandelt die Künstlerin durchaus rabiat: Da wird Aluminium appliziert und so lange wieder abgeschruppt, bis eine grauschimmernde, geheimnisvoll strukturierte Fläche entsteht. Sie gibt den Kindsköpfen einen spannenden und beunruhigenden Hintergrund.

Überhaupt hat Heike Gronemann eine Schwäche für Metall: Ein zartes Mädchenantlitz wird von einer glänzenden Haube aus Gold überwölbt. Der Helm als Schutz vor Gefahren. Zugleich trägt das Kind schwer an ihm, erscheint fast erdrückt von der riesigen schimmernden Fläche. Solch zweischneidiges Hin- und Herpendeln zwischen positiven und negativen Empfindungen sind durchaus gewollt. Der Titel „My treasure“ (mein Schatz) lässt ebenfalls offen, wer oder was wertvoll ist, der Goldhelm, das Kind selbst oder das grüne Kräuterblatt, an dem es riecht. Ein sehr inniges Gemälde, das durch den starren, fast erschreckten Blick des Mädchens verwirrt und nachdenklich macht. Ganz so, wie es der Geschäftsführer des Vereins, Stefan Schmiedel, in seiner Begrüßungsrede beschrieben hat. „Diese Bilder laden nicht zum Vorbeiflanieren ein, sondern wollen nachdenklich betrachtet werden“, sagte er.

Heike Gronemann fand über Bekannte den Kontakt zum ASK. Nach ihrer Ausbildung als Werbegestalterin in Berlin beschäftigte sie sich eingehend mit Typografie, betrieb eine Kunstbuchhandlung in den Hackeschen Höfen in Berlin-Mitte. Schließlich studierte sie Freie Malerei an der privaten Ruhrakademie in Nordrhein-Westfalen. Seit 2012 lebt sie wieder dort, wo sie aufgewachsen ist, in Prenzlauer Berg.

Ihre Bilder sind fast alle quadratisch, 100x100 oder 90x90 Zentimeter. „Während des Arbeitsprozesses drehe ich die Bilder oft, stelle sie auf den Kopf. Ich male lange an einer Leinwand, zwei Monate, drei oder mehr. Erst wenn eine Arbeit lebendig auf mich wirkt, höre ich auf. Egal ob es fertig ist oder nicht. Das Lebendige ist wichtig“, sagte die Künstlerin.

Heike Gronemanns oft wie aus Nebeln auftauchende kindliche Figuren erscheinen wie Träume oder Erinnerungen an Vergangenes. Traumatisches und Bedrohliches kommt auf den Leinwänden in undefinierten Räumen ins Bild. Heike Gronemann: „Die Kindheit prägt unser ganzes Leben.“

Die Ausstellung „ Sensorium“ im ASK, Heerstraße 529, in Berlin-Staaken läuft bis zum 15. März und ist jeden ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr geöffnet; ebenfalls zu regelmäßigen Veranstaltungen: Mo 16-18 und Do 17-19 Uhr. Informationen unter: ask-galerie-berlin.de

Von Judith Meisner