Herzlauf mit Stopp im Havelland: Mario Euker ist nach 2069 Kilometern wieder Zuhause

Nein, gezweifelt habe er kein einziges Mal, sagt Mario Euker rückblickend. Den gesamten Monat Mai verbrachte der 42-jährige begeisterte Sportler, der aus Hessen stammt, auf der Straße. Mehr als 2000 Kilometer legte der zweifache Familienvater zu Fuß zurück. Seine Strecke hatte beim Zieleinlauf die Form eines Herzens – von Hessen über Norddeutschland, das Havelland, über Sachsen, Thüringen und Bayern zurück zum Startpunkt.

2069 Kilometer zeigte sein Kilometerzähler am Ende. „Eigentlich waren es sogar noch drei mehr, aber ich vergaß einmal, meine Uhr zu starten“, verrät der Läufer schmunzelnd. Sein Extremlauf zog er nicht nur aus reinem Gaudi und Spaß an der Bewegung durch, sondern vor allem auch für einen guten Zweck. „Für jeden Kilometer, den ich gelaufen bin, spende ich einen Euro für einen guten Zweck“, hatte er vor dem Start festgelegt. Zudem wolle er Mitmenschen und Unternehmen dazu motivieren, sich seinem Spendenziel anzuschließen. Aus diesem Grund berichtete Mario Euker während seines 31-tägigen Laufes regelmäßig über seine aktuellen Etappen, Start- und Zielpunkte und seine momentane Stimmungslage.

„Irgendwann war ich in einem richtigen Flow“

Und die wurde im Laufe des Projekts von Tag zu Tag besser. „Die ersten Tage hatte ich schon mächtig mit Schmerzen zu tun“, erinnert er sich. Der Körper habe sich auf die extreme Belastung erst einstellen müssen – durchschnittlich zwischen 60 und 80 Kilometer legte Euker täglich zu Fuß zurück. Zur Halbzeit etwa, „das mag so Lauftag 16 oder 17 gewesen sein“, hatte auch der Körper des 42-Jährigen das Laufprojekt verinnerlicht. Bis zum Zieleinlauf „war dann überhaupt kein Durchhaltewillen mehr notwendig, weil ich einfach in einem richtigem Flow war“, sprudelt es aus Mario Euker heraus. „Ich habe es nur noch genossen, so frei durch die Gegend zu laufen, in der Natur unterwegs sein zu können. Auch das Wetter hat mich überhaupt nicht tangiert.“

Begleitet wurde Euker, der tagsüber bei seinem Lauf völlig allein unterwegs war, von Familienmitgliedern und Freunden, die seinen Wohnwagen als Übernachtungsstätte stets vom Start- zum Zielpunkt der Etappe fuhren. Auch im Havelland legte der Extremläufer einen Zwischenstopp ein, übernachtete in Premnitz auf dem Gelände vom „Restaurant Retorte“. Gastwirt Ecki habe ihm völlig unkompliziert einen Stellplatz zur Verfügung gestellt, gar noch Strom bereitgestellt, erinnert er sich. An seinen Halt im Havelland hat Mario Euker durchaus gute Erinnerungen. „Meine Familie hat mich dort besucht, mein Bruder und mein ältester Sohn kamen extra nach Premnitz“, blickt er zurück.

Nach 31 Tagen Ankunft im Ziel in Wittelsberg

Knapp die Hälfte seiner Strecke hatte Mario Euker absolviert, als er das Havelland passierte. Am Ende kam er auf etwas mehr als 2000 Kilometer. 2,6 Millionen Schritte quer durch Deutschland hatte er beim Zieleinlauf hinter sich gebracht. Familie, Freunde und Bekannte bereiteten ihm in seinem Heimatort Wittelsberg nach 31 Tagen einen „tollen Empfang. Viele Leute aus dem Ort und meinem Fußballumfeld waren da, meine Frau und die Kinder haben mich an unserem Haus in Empfang genommen. Wir haben alle gefeiert. Das waren sehr schöne Momente“, berichtet er.

Auf die faule Haut legen konnte sich der 42-Jährige jedoch nicht wirklich, nachdem sein Herzlauf beendet war. „Ich musste abtrainieren, um meinen Körper wieder an ein normales sportliches Pensum zu gewöhnen“, verrät er. Inzwischen sitzt der Angestellte aus der IT-Branche längst auch wieder am Arbeitsplatz. „Da ist eine Menge liegengeblieben in all den Wochen“, sagt er.

Bislang knapp 25.000 Spenden zusammengetragen

Nachwehen seines Laufprojektes spürt er jedoch nach wie vor. „Nach und nach trudeln die ganzen Spenden ein, die mir unterwegs zugesagt wurden.“ Knapp 25.000 Euro sind inzwischen zusammen gekommen. Sie sollen der Deutschen Kinderkrebsstiftung, der Deutschen Kinderhospiz-Stiftung, den Klinikclowns und den Clown Doktoren e.V. zu Gute kommen. „Damit habe ich meinen eigenen Spendenbeitrag von 2069 Euro mehr als verzehnfacht. Das ist schon grandios“, ist der Familienvater völlig überwältigt.

Inzwischen trudeln bei ihm Anfragen für nächste Laufprojekte ein. Fest steht für Mario Euker bislang nur, dass er sein Engagement für den guten Zweck auf jeden Fall fortführen will. Denn sein „Herzlauf“ hat ihn regelrecht beflügelt. „Es war ein tolles Projekt und ich möchte auch zukünftig weiter andere Menschen motivieren, animieren und inspirieren. Sport und ein guter Zweck lassen sich wunderbar miteinander verbinden. Und auf diese Weise Gutes tun, macht einfach glücklich!“

