Größte Vorsicht: Reha-Sport für Herzkranke in Corona-Zeiten

Für Herzkranke ist die Corona-Pandemie von besonderer Tragweite. Sie gehören laut Robert-Koch-Institut zur Hochrisiko-Gruppe, bei der ein schwerer Verlauf einer Infektion mit Covid 19 zu erwarten ist. Schon allein deswegen zögern viele Anbieter von Herzsport-Gruppen trotz aller Lockerungen, diese wieder zum Training zusammenzurufen. Dabei ist für Herzpatienten Sport unter ärztlicher Aufsicht wichtig, um kontinuierlich mehr Fitness und damit an Gesundheit zu gewinnen. Das Herz braucht den Impuls des Sports, um wieder leistungsfähiger, etwa nach einem Herzinfarkt zu werden. Andernfalls droht eine Zunahme der Herzschwäche.

Doch auch in Falkensee, wo der Sportverein Motor Falkensee Herzsport anbietet, winkt Vereinsvorsitzender Hans-Heinrich Rathjen ab: „Man sollte kein Risiko eingehen, wir sind darauf vorbereitet, dass es mit dem Herzsport wohl wieder erst nach der Sommerpause losgeht.“ Man wisse, dass das nicht zufriedenstellend sei.

Abteilungsleiterin für den Herzsport ist die pensionierte Ärztin Anita Sach. Sie trainierte vor der Corona-Pause 111 Herzpatienten in fünf Gruppen. Sie hat für alle Fälle wie üblich beim Training dieser Gruppen immer einen Defibrillator dabei, um Herzrhythmus-Störungen notfalls schnell behandeln zu können. Der Sport sei nicht nur für die Herzgesundheit der Teilnehmer wichtig, „es fehlt ihnen auch das Soziale, das ist auch ein Genesungsfaktor“, so Hans-Heinrich Rathjen.

Gespräche machen Mut

Denn andere Menschen zu treffen, die einen ähnlich schwerwiegenden gesundheitlichen Einschnitt wie einen Herzinfarkt erlebt haben, ist für die Betroffenen wichtig. Das schildert so auch Jens Walter von Promnitz-Therapie und dem Verein Reha Fit in Brandenburg an der Havel. Dort werden allein am Promnitz-Standort Görden in normalen Zeiten rund 210 Herzkranke in 14 Kursen betreut im Alter zwischen 40 bis über 80 Jahren. „Der Großteil ist zwischen 50 Jahre alt bis Open end“, so Walter, der den Standort Görden leitet. Der 33-Jährige ist Übungsleiter für den Herzsport und Fachwirt für Sozial- und Gesundheitswesen.

Jens Walter von der Physiotherapie Promnitz trainiert in Brandenburg Herzkranke. Dort läut das Angebot nun wieder an, unter strengsten Vorsichtsmaßnahmen. Quelle: Marion von Imhoff

In der Region ist der Verein Reha Fit einer der ersten, die den Herzsport wieder aufgreifen. „Wir haben grünes Licht von unserem Dachverband, dem Behindertenverband Brandenburg erhalten,“ sagt Jens Walter. Es werden fünf Quadratmeter pro Person eingehalten an Abstand mit maximal 15 statt der üblichen 25 Teilnehmer. Diese Gruppe würde dann nochmals gesplittet.

Behindertenverband ist Dachorganisation

Der Behindertenverband empfiehlt strenge Auflagen, Teilnehmer sollen über das Restrisiko aufgeklärt, Austausch von Gegenständen vermieden, Umkleiden gesperrt und selbst zum Unterschreiben von Unterlagen ein eigener Stift mitgebracht werden. Begegnungen zwischen den Gruppen sollen verhindert werden durch ausreichend große Pausen zwischen den Trainingszeiten.

„ Herzsport ist für die Betroffenen sehr wichtig, es ist der Schritt nach der schweren Diagnose Infarkt zur Umstellung des Lebens“, sagt Walter. „Herzpatienten haben zunächst Angst vor Bewegung, viele fürchten, ihr Herz zu überlasten und bei den ersten Schweißperlen auf der Stirn setzen sie sich wieder hin. Letztlich geht es um Hilfe zur Selbsthilfe und darum, diese Angst zu nehmen.“ In den Sportgruppen in Anwesenheit eines Arztes, der Puls und Blutdruck kontrolliert, trauen sich die Teilnehmer wieder an Ausdauer- und Koordinationstraining heran.

Sport auf ärztliche Verordnung

Für bis zu zwei Jahre und 90 Übungseinheiten von je einer Stunde steht Herzpatienten dieses ärztlich verordnete Training zu, bezahlt von den Krankenkassen. „Wir fordern die Teilnehmer spielerisch zum Sport mit alltagstauglichen Bewegungen.“ Denn viele Sportarten wie Ballsport mit plötzlichen heftigen Anstrengungen sind für die Chronischkranken nun tabu, sie brauchen Ausdauertraining, um die Herzleistung kontinuierlich wieder zu steigern oder zumindest zu halten.

Während Promnitz unter strengen Auflagen den Herzsport wieder aufnimmt, ist die Vitalis Brandenburg GmbH für diesen Bereich noch zurückhaltend für das Training von Herz-, Lungen- und Gefäßkranke, wie Manuela Muthreich sagt, „weil sie zur Risikogruppe gehören“. Andere Reha-Sport-Gruppen kommen langsam wieder zusammen. Auch in Bad Belzig findet beim Verein SG Einheit noch kein Herzsport statt, wie Vorsitzender Uwe Moritz sagt.

Rat des Kreissportbundes

Thomas Bottke, Geschäftsführer des Kreissportbundes Potsdam-Mittelmark, empfiehlt Herzkranken, sich vor Ort nach Möglichkeiten zu erkundigen. Jede Kommune entscheide selbst, welche Sportstätten schon freigegeben werden. „Sport für Herzkranke ist das Rezept zur Herzgesundheit unter fachlicher Anleitung. Auch der Austausch mit anderen Betroffenen ist sehr wichtig.“ Dabei komme es auch auf den individuellen Fall an, „einige fangen bei einem Puls von 100 schon an zu japsen, andere sind schon viel fitter.“ In jeder größeren Kommune gebe es Herzsportgruppen, so Bottke.

Von Marion von Imhoff