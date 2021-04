Hier gibt es Geld für kleine lokale Initiativen im Havelland

Havelland

Der Wettbewerb Kleine lokale Initiativen (KLI) geht in die nächste Runde! Auslober, die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Havelland, ruft zur vierten Auswahlrunde auf und fördert das Engagement von Initiativen und Akteuren im ländlichen Raum, die mit kleinen Maßnahmen das Gemeinwohl und die soziale Entwicklung im Havelland unterstützen wollen. Interessierte Kleinprojektträger können ihre Projektideen, die 2022 umgesetzt werden sollen, bis zum 30. September 2021 beim Regionalmanagement der LAG einreichen.

Die Förderung kann je Projekt bis zu 5000 Euro und einem Fördersatz bis zu 80 Prozent betragen. Antragsberechtigt sind Initiativen, natürliche Personen, Vereine, Verbände, Stiftungen und juristische Personen des öffentlichen Rechts.

35 Projekte wurden 2019 gefördert

Das Besondere der KLI-Förderung: Die Projektträger können ihren Eigenanteil in Eigenleistung (Arbeitszeit) erbringen und so bares Geld sparen. Förderfähig sind Fremdleistungen von Handwerkern und die Beschaffung von Materialien oder Technik. Für die Auswahlrunde 2022 stehen 50.000 Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Die Antragstellung und Abwicklung erfolgt über die LAG Havelland.

Seit 2019 wurden im Havelland 35 solcher Kleine lokale Initiativen-Projekte ausgewählt und so unter anderem Treffpunkte für Dorfbewohner geschaffen, generationenübergreifende Begegnungs- und Bewegungsräume errichtet, Kultur- und Vereinsstätten gestärkt und Natur- und Freiräume begehbar gemacht.

Die Bewerbungsunterlagen werden online unter www.lag-havelland.de/dokumente/ Verfügung gestellt und können bis zum 30. September 2021 per Post/Mail beim Regionalmanagement eingereicht werden. Weitere Informationen zur Förderung und eine erste Projektberatung erhalten Interessenten über das Regionalmanagement der Lokalen Aktionsgruppe Havelland, Sinje Koch, Telefon: 030/9 21 06 95 65 oder per Mailanfrage an sinje.koch@lag-havelland.de.

Von MAZonline