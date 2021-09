Hier können sich Schüler aus Rathenow und Premnitz zu Berufen informieren

Rathenow/Premnitz

Schon einmal im Gefängnis gewesen, ohne verhaftet worden zu sein? Bagger gefahren? Die frische Milch kommt nur aus dem Kühlregal?

Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Wirtschaftsregion Westbrandenburg wollen am 25. September ihre Firmentore für Schülerinnen und Schüler öffnen. Die sogenannten „Offenen Unternehmensbesuche“ sollen den jungen Leuten helfen, die richtige Berufswahl zu treffen.

Festgelegte Zeiten

Insgesamt 45 Unternehmen in der Region werden dabei sein. Die „Offenen Unternehmensbesuche 2021“ bieten den jungen Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, bei geführten Touren durch die Unternehmen diese besser kennenzulernen. Zudem wird über die verschiedenen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten informiert. Die Touren durch die Unternehmen starten zu festgelegten Zeiten – um 9 Uhr und um 11 Uhr. Die Anreise zum Unternehmen organisieren sich die Interessierten selbst.

Anmeldungen sind an diesem Donnerstag noch unter www.was-willst-du-lernen.de möglich. Dort können sich die Ausbildungsinteressierten individuell für die Besuche in einem bestimmten Unternehmen anmelden und sich ihre eigenen Touren in der Region zusammenstellen.

Auch Landwirtschaftsbetriebe sind dabei. Quelle: Wirtschaftsregion Westbrandenburg

Die Wirtschaftsregion Westbrandenburg wird aus den Städten Brandenburg an der Havel, Premniitz und Rathenow gebildet. Darum beteiligen sich nicht nur Unternehmen aus Rathenow und Premnitz, sondern auch aus Brandenburg an der Havel.

Am Neustädtischen Markt in Brandenburg wird wie im vergangenen Jahr die Industrie- und Handelskammer Potsdam mit ihrer Kampagne „Mach es in Brandenburg“ und mit einem professionellen Bewerbungsfotoshooting präsent sein sowie mit Informationen rund um das Thema Ausbildung aufwarten. Eine Anmeldung ist hier vorab nicht erforderlich.

Erstmals mit der KSJ Havelland

Erstmals in diesem Jahr ist auch die Kreissportjugend Havelland dabei. Sie bietet die „Find your Job Challenge“ Jugendliche werden damit aufgefordert, sich aktiv mit ihrer beruflichen Zukunft und den teilnehmenden Unternehmen der „Offenen Unternehmensbesuche 2021“ auseinanderzusetzen. Unter den Teilnehmenden werden unter anderem ein Elektroroller im Wert von 300 Euro, ein Skater-Set nach Wahl, Gutscheine und viele weitere Preise verlost. Dafür müssen die Jugendlichen fünf Aufgaben absolvieren.

Punkte können die Teilnehmenden bei der Lösung von Challenge-Aufgaben der Unternehmen sowie der Teilnahme an den „Offenen Unternehmensbesuchen 2021“ ergattern. Detaillierte Informationen zu den „Offenen Unternehmensbesuchen 2021“ und der Job-Challenge der Kreissportjugend gibt es unter www.was-willst-du-lernen.de zu finden.

Anja Führlich gehört zum Projektteam. Quelle: Bernd Geske

Anja Führlich ist im Rathaus der Stadt Premnitz für die Wirtschaftsregion zuständig. „Die Berufs- und Studienorientierungsangebote haben sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe in der Wirtschaftsregion Westbrandenburg entwickelt“, sagt sie. Sowohl der „Berufemarkt Westbrandenburg“ als auch die „Offenen Unternehmensbesuche“ beziehungsweise die „Schau-mal-vorbei-Touren“ sind unter normalen Umständen sehr beliebte Formate zur Berufsorientierung in der Region.

Schleppende Anmeldungen

Obwohl die Unternehmensbesuche schon in wenigen Tagen beginnen, entwickeln sich die Anmeldezahlen leider nur sehr mühsam, erläutert Anja Führlich. „Einige Unternehmen haben bisher noch gar keine Anmeldungen erhalten.“ Das sei kaum zu verstehen, weil in allen Unternehmensbereichen Fachkräfte ausgebildet werden, um für die kommenden Jahre den Mitarbeiternachwuchs dauerhaft zu sichern. Und aus den vergangenen Jahren gibt es die Erfahrung, dass so mancher Besucher in einem Unternehmen dort später eine Ausbildung begonnen hat.

Zu Besuch bei der Polizei. Quelle: Rüdiger Böhme

Im Projektbüro für die Wirtschaftsregion würde man es sehr bedauern, wenn in den nächsten Jahren die Unternehmen ihre Bereitschaft, die Türen für die Jugendlichen zu öffnen, wieder einstellen, weil die Anmeldezahlen in diesem Jahr so gering ausfallen. Zur Zielgruppe der „Offenen Unternehmensbesuche“ gehören Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 8, sonstige Ausbildungsinteressierte, Menschen mit Migrations-/Fluchthintergrund sowie „orientierungslose“ junge Erwachsene.

Diese Firmen machen mit

Diese Unternehmen freuen sich am kommenden Samstag auf Besucher: Auto-Technik Dähne Rathenow, Gemeinnützige Gesellschaft für individuelle Lebensart mbH (Volkssolidarität) Rathenow, Havelbus Verkehrsgesellschaft Rathenow, IDOMA Zahntechnik Rathenow, Landkreis Havelland Rathenow, O&F Bauunternehmung Rathenow, Rathenower Optik GmbH und Reisebüro Urlaubswerkstatt Rathenow. In der Stadt Premnitz sind dabei die Awo Berufliche Schule für Sozialwesen, die Blücher GmbH, die Firma Dührkopp Energieanlagenbau, EEW Energie from Waste, HZD Druckguss Havelland, und Vogt-Plastic.

Im Umland beteiligen sich das Milchgut Bahnitz in Bahnitz, TILSE Formglas in Liepe und Webprojekte Lierse in Großwudicke.

Von Joachim Wilisch